A korábbi szabadedzés után helyi idő szerint 16.30-kor, napos, meleg időben – 31 Celsius-fokos levegő-, 53 fokos aszfalthőmérséklet – folytatódott az idény negyedik fordulója, 2026-os Forma-1-es Miami Nagydíj az év második sprintkvalifikációjával.

Az egyetlen, a szünetben meghozott szabálymódosításokkal való ismerkedés kedvéért 60-ról 90 percesre bővített szabadedzésen a Mercedes műszaki gondokkal küszködött, míg a Ferrari, a McLaren és a Red Bull Miamiba vitt fejlesztései beválni látszottak.

SQ1

A 12 perces SQ1-ben elsőként, meglepően bő egyperces kivárás után, a cadillaces Valtteri Bottas gurult ki a pályára, de ezután már mások sem vesztegették az időt. követték. Az előírásoknak megfelelően mindenki a közepes keverékű, sárga jelölésű Pirelliket használta.

5 perc telt el, amikor Lance Stroll a 17-es kanyar bukóterében leállt egy időre, az előkerült sárga zászlók többek első gyors körét elrontották. Elsőre a két Ferrari fogta közre a bajnoki éllovas Kimi Antonellit, mögéjük a Red Bull-os Max Verstappen sorolt fel.

3 és fél perc volt, amikor a címvédő Lando Norris és csapattársa, Oscar Piastri is érdemi mért kört futott, az angol komoly előnnyel ugrott az élre, az ausztrál a 2. időt hozta.

A kiesőhelyeken Bottas, a két-két Aston Martin-, és Racing Bulls-pilóta, valamint az alpine-os Franco Colapinto állt az utolsó percben. Stroll az incidense után visszatért a garázsba, ki is szállt.

Az utolsó befutóknál végül jelentősen javított az argentin, a két Racing Bulls-os is, de Liam Lawsont végül „kiütötte” a williamses Alex Albon.

Búcsúzott: Lawson, a haasos Esteban Ocon, Sergio Perez és Valtteri Bottas, valamint Fernando Alonso és Stroll.

SQ2

Az SQ2 10 percére az Audi párosa vezette ki a mezőnyt boksztucából. A hogy az első szakaszban, a másodikban részt vevő autókra is kötelezően a közepes keverékű abroncsok kerültek.

Az első köreik végén a ferraris Leclerc állt az élen, mögötte Piastri, Hamilton, Russell, Verstappen, Antonelli sorakozott, a címvédő Norris a sikánnál csúnyán belehibázott a körébe, csak a 7. volt – persze örülhetett, hogy nem a falban végezte.

A szakasz vége előtt az alpine-osok álltak jól, a nagycsaptok versenyzői mellett Gasly és Colapinto volt ott az első tízben, de még semmit sem vehettek biztosra.

A végén a hátrébb lévők közül – valószínűleg a gumik túlmelegedése miatt – senki sem tudott javítani, kiesett az Audi párosa, a haasos Oliver Bearman, a Williams pilótái, valamint az idény egyetlen újonca, Arvid Lindblad.

SQ3

A 8 perces, a top 10 sorrendjét eldöntő, kötelezően lágy gumis finálé elején a csapatok-pilóták kivártak, a lágy Pirellikkel a forró, 51 fokos aszfalton egy mért kör fért bele.

4 perc volt hátra, amikor elsőként Russell és Hamilton kimerészkedett a pályára, majd követte őket Norris, Leclerc és mások is. Piastri és Antonelli volt az utolsó két pilóta, aki elhagyta a garázst.

A Mercedes angolja 1:28,493-mal nyitott, de Hamilton másfél tizeddel lassabb volt, Norris viszont az élre ugrott. Leclerc a McLaren világbajnoka mögé sorolt be, Verstappen pedig a monacói mögött megcsípte a 3. helyet.

Piastri 239 ezreddel lemaradva, de felért csapattársa mögé, ám a legutolsóként befutó Antonelli beszúrt a két mclarenes közé. A szombati rövid futamon tehát – idén első ízben – nem Mercedes-pole-t látunk majd.

A hétvége szombaton magyar idő szerint 18 órakor folytatódik a 19 körös sprinttel, a hagyományos időmérő 22 órakor kezdődik. A menetrend szerint vasárnap 22 órakor rajtolna a Miami Nagydíj, ám vihar, felhőszakadás is lehet, ezért előfordulhat, hogy az pontosabb előrejelzések fényében Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) úgy dönt, előrébb hozzák a versenyt.