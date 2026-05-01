Az iráni háború miatt futamtörléseket követően, a március 22-i Japán Nagydíj után öt héttel végre újraindult a 2026-os Forma-1-es világbajnokság a Miami Nagydíj első és egyetlen szabadedzésével.

Az első három forduló tanulságai alapján az áprilisi kényszerszünetben meghozott szabálymódosítások kitapasztalására, a fejlesztések kipróbálására, valamint mert sprinthétvége lévén csak egyetlen edzés jut Miamira, a gyakorlást a hagyományos 60-ról 90 percesre bővítették. Sok munka várt a mezőnyre.

Helyi idő szerint 12 órakor, napos, igen meleg időben – 30 Celsius-fokos levegő. 52 fokos aszfalthőmérséklet – kezdődött az edzés a Hard Rock Stadium körül kiépített 5,4 km-es utcai pályán.

Elsőként a Marvel-hőssé avanzsáló williamses Carlos Sainz gurult ki, de senki sem pocsékolta az értékes időt, csak az Aston Martin-os Lance Stroll maradt tovább a garázsban műszaki probléma miatt.

10 perc után a mclrenes Lando Norris állt az élen 1:30,688-as idővel – előnye több mint héttized volt az aktuális második Kimi Antonelli előtt, Max Verstappen már több mint egy másodpercet kapott. Pár perccel később a ferrarisok már közelebb tudtak férkőzni a címvédőhöz.

Ahogy a Vezessen is megírtuk, a múlt héten a Red Bull silverstone-i tesztjén (hivatalosan forgatási napján) kipróbálta a Ferraritól másolt átforduló hátsó szárnyát, melyet most, a szabadedzésen is pályára küldtek az amúgy is alaposan átalakított RB22-esen.

Szűk félóra után már az idén háromból két futamot nyerő Antonelli volt a leggyorsabb (1:30,079), közben Stroll is ki tudott gurulni a garázsból. A kezdetben még koszos, alig felgumizott pályán sokan, sok kanyarban fékezték el magukat, de a falakat sikerült elkerülniük.

Az idők az aszfalt tapadásának javulásával tovább csökkentek, és bár az élmenők még mindig csak a kemény keverékű Pirelliket gyűrték, Charles Leclerc már 1:30 alá ment (1:29,855).

Leclerc ⬆️ to P1! 😮‍💨 The Ferrari driver sets a 1:29.855, with a +0.224s gap to Antonelli behind #F1 #MiamiGP pic.twitter.com/LLT4qxOEf8 — Formula 1 (@F1) May 1, 2026

A túlnyomó többség – az astonosok kivételével – csak az utolsó negyedórában vette fel a piros, azaz lágy Pirelliket, a hajrában jöttek az időmérős szimulációk.

Első nekifutásra Verstappen ugrott az élre, de Leclerc gyorsan eléje ugrott, míg Hamilton mindössze egyetlen ezreddel volt lassabb a hollandnál. Norris első gyors körébe belezavart a forgalom, míg Antonelli ki sem ment, az autóját szerelték – korábban már George Russell is műszaki problémákat jelzett a saját autóján.

A végén Oscar Piastri kapaszkodott fel a 3. helyre, majd a rádión jelentette, hogy gyors körén enyhén falazott is, míg Russell a lágyakon is csak az 5. tudott lenni csapattársa mögött.

A gyarkorlás szokás szerint rajtszimulációkkal zárult.

A hétvége pénteken magyar idő szerint 22.30-kor folytatódik a sprintkvalifikációval, szombaton 18 órakor rajtol a rövid futam, a hagyományos időmérő 22 órakor kezdődik majd. Papíron ugyancsak 22 órakor rajtolhat a Miami Nagydíj, ám vasárnapra komoly viharok érkezhetnek, az is elképzelhető, hogy előrébb hozzák vagy épp halasztják a versenyt.