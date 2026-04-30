A Red Bull a tavalyi Brit Nagydíj után váratlanul, azonnali hatállyal menesztette az energiaital-gyártó Forma-1-es csapatát a 2025-ös kezdetektől irányító, azt elképesztő bajnoki sikerekre vezető Chritian Hornert.

Az 52 éves angol papíron szeptemberig maradt a Red Bull alkalmazásában, és mivel szerződése eredetileg tovább tartott volna, szép fájdalomdíjjal, állítólag 80 millió fonttal (jelenlegi árfolyamon 33,7 milliárd Ft) távozhatott. Pletykák szerint még magasabb is lehetett volna az összeg, ám Horner helyette a rövidebb időtartamú – az F1-ben bevett – kényszerszabadságot alkudta ki.

A brit Times arról ír, hogy ez most járt le, Horner akár már a hónap végi Kanadai Nagydíjon újra Forma-1-es munkát vállalhatna.

Más kérdés persze, hogy lenne-e hol, valamint hogy akarna-e újra alkalmazott lenni, még ha vezetői poszton is. A lap arról ír, hogy Horner nagyobb léptékben gondolkodik, „egyszerű” főnök helyett csapattulajdonosként térne vissza. A Times tudomása szerint az elmúlt időszakban igen komoly befektetői csoportot gyűjtött maga köré, így akár a legdrágább Forma-1-es istálló – a Ferrari sosem eladó, így ma a több mint 6 milliárd dollárra értékelt Mercedes az – felvásárlása sem lenne akadály.

F1-es csapatot persze nem lehet csak úgy levenni a polcról, mint egy kiló lisztet a boltban, leginkább talán a Hornerrel már korábban hírbe hozott Alpine megszerzésére lenne esély, annak ugyanis 24%-át valóban szeretnék eladni a mostani résztulajdonosok – hogy a Renault is adná-e a saját 76%-át, már más kérdés, ahogy az is akadályt jelenthet, hogy a Mercedes-Benz is bejelentkezett az Alpine piacon lévő hányadáért, a Red Bull mintájára akár B csapatot is indítanának.

Horner egyébként a múlt hétvégén a MotoGP jerezi hétvégéjén tűnt fel, ahová az F1 mellett immár a kétkerekű csúcsszériát is birtokló Liberty Media nevében az F1-vezérigazgtó Stefano Domenicali hívta meg – nem kizárt, hogy a volt F1-es főnök végül inkább ott invesztálna.

„Mindig is nagy rajongója voltam a MotoGP-nek, és most, hogy van egy kis időm, gondoltam, jó lenne közelebbről is megnézni. A MotoGP új, az F1-gyével kezekben van, jó volt eljönni, megnézni a motorokat, azt, hogyan fejlődtek. Utoljára 2005-ben jártam futamon, az sem tegnap volt. A versenyzés jó, a show nagyszerű, a motorok, a pilóták is elképesztőek. Sokat nyújt ez a sportág, remélhetőel az F1-gyel már tapasztalatokat szerzett Liberty képes lesz ezt kiaknázni. Stefanóval vagyok itt most, ő is nagyon lelkes. Biztosan lesznek szinergiák” – mondta a helyszínen a MotoGP hivatalos csatornájának.