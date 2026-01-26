A Red Bull 20 év, nyolc egyéni és hat konstruktőri világbajnoki cím megszerzése után tavaly júliusban, a szezon közepén azonnal hatállyal elbocsátotta a Red Bull Racing vezérigazgató-csapatfőnökét, Christian Hornert.

Az 52 éves angol a hírek szerint komoly tízmilliókról mondott le a végkielégítési alku során a minél rövidebb kényszerszabadságért cserébe, a végül megkapott állítólag 80 millió fontos (bő 35 milliárd Ft) összeget pedig arra fordítaná, hogy társtulajdonosként térjen vissza a Forma-1-be.

Hornert régóta kötik az Alpine-hoz, ám mostantól nemcsak pletyka a beszállási szándéka, a csapat hivatalosan is elismerte, hogy a volt Red Bull-főnök és befektetői csoportja az egyik kérője a 24%-os részesedésének eladását fontolgató Otro Capitalnek.

„A csapatot rendszeresen keresik potenciális befektetők, főleg, hogy az Otro Capital jelezte, hogy nyitott az előtárgyalásokra. Az egyik ilyen érdeklődői csoport tagja Christian Horner is. Minden egyes ajánlatról a jelenlegi két tulajdonossal, az Otro Capitallel (24%) és a Renault Grouppal (76%) kell egyeztetni” – írták közleményükben.