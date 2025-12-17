A Red Bullnál a Brit Nagydíj után jelentetették be, hogy az energiaital-gyártó Forma-1-es alakulatánál a kezdetektől, 2005-től csapatfőnökként dolgozó, 6 konstruktőri és 8 egyéni bajnoki címében kulcsszerepet játszó Christian Hornert azonnali hatállyal menesztették.

Az 52 éves angol busás, de állítólag az eredetinél alacsonyabb végkielégítéssel távozott, cserébe kialkudta, hogy az F1-ben bevett kényszerszabadsága viszonylag rövid legyen, ugyanis egyértelműen szeretne még visszatérni.

Horner neve az elmúlt hónapokban a Haas, a Cadillac, az Aston Martin és a Ferrari kapcsán is felmerült, de leginkább a jó barátja, a Flavio Briatore által irányított Alpine viszonylatában emlegették.

Egy friss hír is ezt a vonalat erősíti: a holland De Telegraaf értesülése szerint a volt csapatfőnök tárgyalásokat folytat arról, hogy hogy résztulajdonosként beszálljon az enstone-i alakulatba, amihez befektetői csoportot is gyűjtött maga köré. Hornerék állítólag a mások mellett neves sportolókat a tagjai körében tudó amerikai Otro Capital 24%-os, eladásra szánt tulajdonrészét vehetné meg.

A lap hozzáteszi, hogy bár Horner nem cáfolta az értesülést, az üzlet megköttetése – már ha egyáltalán megvalósul – nem azonnal várható.

Az Alpine 2026-tól kicsit „elanyátlanodik”: ugyan a Renault továbbra is a csapat fő résztulajdonosa marad, már csak félgyári alakulatként működik tovább, hiszen a francia gyártó nem szállít nekik erőforrásokat, azok a Mercedestől érkeznek majd.