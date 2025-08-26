Azzal, hogy a Red Bull a napokban végleg megvált Christian Hornertől, a korábbi csapatfőnök mondhatni tényleg szabad préda lett az F1-es szakemberpiacon. Tudására sokaknak fájhat a foga, nem csoda, hogy szóba hozták a Ferrarival, az Alpine-nal és a Cadillac csapatfőnöki székével is.

Utóbbi lehetőség azonban biztosan nem valósul meg. Az amerikai istálló részéről a 2026-os pilótabejelentés után leszögezték, szó sincs arról, hogy a brit szakember hozzájuk csatlakozzon.

„Nem voltak tárgyalások Christian Hornerrel” – árulta el Dan Towriss, a csapatot működtető TWG Motorsport első embere. „Nem is voltak ilyen tervek. Szeretném hivatalosan is lezárni ezt a pletykát. 100 százalékig Graeme Lowdonban hiszünk” – utalt a jelenlegi csapatfőnökre, aki korábban a Virgin/Marussia/Manor neveken futó istállót irányította.