Noha a csapat tanácsadója, Mario Andretti próbált kicsit ködösíteni, a Forma-1-es nyári szünet alatt nagyjából konkretizálódott, kik is fogják vezetni a Cadillac Forma-1-es autóit 2026-ban. A Holland Nagydíj előtti kedden a csapat már el is kezdte a rajongók hangolását egy bejegyzéssel, melyre Valtteri Bottas is rátett egy lapáttal, a tőle mostanság megszokott bohókás stílusban.

Végül a Cadillac magyar idő szerint délután fél 2 előtt nem sokkal bejelentette

Valtteri Bottast és Sergio Perezt,

ahogy arra számítani lehetett.

A vonatkozó kisfilmben a hollywoodi színész Keanu Reeves „köszöntötte” a versenyzőket.

A csapat túl sok részletet nem közölt, de az ismert, hogy mindkét versenyző több évre szóló szerződést írt alá.

Természetesen ahogy az ilyenkor lenni szokott, a pilóták letudták a kötelező magasztaló köröket a hivatalos sajtóközleményben. Perez azt emlegette, hogy a Cadillac legendás név, míg Bottas azt emelte ki, hogy ugyanazt a profizmust látja már most a csapatnál, mint korábbi munkahelyein. A finn megköszönte a lehetőséget a Mercedesnek is, akiknél tartalékpilótaként szolgált/szolgál ebben az évben.

A két pilóta együttesen rengeteg tapasztalattal érkezik a Cadillachez. Annak ellenére, hogy egyikőjük sem tagja a 2025-ös F1-es mezőnynek, együttesen 527 rajttal, 106 dobogóval és 16 győzelemmel rendelkeznek.