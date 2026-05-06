Bár az idei évben mintha jobban érezné a Ferrarit Lewis Hamilton, az angol a hosszú kényszerszünet után a múlt hétvégén megrendezett Miami Nagydíjon nem volt igazán versenyképes, a vasárnap elért 6. helyét is csak annak köszönhette, hogy csapattársa, Charles Leclerc megbüntetése után előrébb léphetett.

A hétszeres világbajnokot egy, rögtön az első körben szerzett autósérülés is hátráltatta, de futamot követően kiemelte, hogy a felkészüléssel sem volt elégedett. Mint a későbbi szavaiból kiderült, a Ferrari szimulátorával volt gondja, egész mást tapasztalt bban ülve, mint a valódi SF-26-os volánjánál a miami aszfaltcsíkon:

„Végső soron minden a korreláción múlik. Kipróbáljuk az adott pályát a szimulátoron, aztán amikor a valódi pályára gurulunk, az autó másnak érződik” – ejtette el.

A megjegyzésre természetesen rákérdeztek, a hétszeres világbajnok pedig meglepően egyenes magyarázatot adott.

„Azt akarom mondani, hogy bár köztudott, hogy általában nem szeretem a szimulátorozást a futam előtti hetekben folyamatosan abban ültem, kerestem a korrelációt. Az ember beül, készül a pályára, beállítja az autót, aztán amikor megérkezik a valódi pályára, az egész nem működik.”

„Főleg gond ez sprinthétvégén, amikor csak egyetlen szabadedzés van. Olyankor az ember nem kar nagyon eltérni az alapbeállításoktól, kénytelen azokat megtartani, aztán az időmérőre változtat még ezt-azt, azokat meg hat gyors kör alatt kell megszoknia.”

„Szóval a következő futam előtt nem fogok beülni a szimulátorba. A központban ott leszek a megbeszéléseken, minden ilyesmiben részt veszek, de a szimulátort hanyagolom mostanában, majd meglátjuk, mi lesz. A kínai volt a legjobb hétvégén, és az előtt sem szimulátoroztam” – jelentette ki.

Nem Hamilton az első, aki nem kíván élni ezzel a felkészülési lehetőséggel, a korábbi Ferrari-versenyző, Kimi Räikkönen is híresen kerülte a szimulátorozást, az angol pedig abban is osztozik a 2007-es világbajnokkal, hogy általában a pályabejárásokat is kihagyja.