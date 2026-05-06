Az Egyesült Államok rendőrei elől sokan próbálnak elmenekülni, az egyenruhások viszont nem félnek durvább megoldásokhoz folyamodni. Ilyen például a tengerentúlon egyedi PIT manőver, ami lényegében annyit takar, hogy a rendőrautóval a hátsó tengely vonalában meglökik az üldözött járművet, amely így megpördül, lelassul, és remélhetőleg meg is áll. A legtöbb államban ezt nagyjából 50-60, esetleg 90 km/órás sebességnél alkalmazhatják, de például Arkansas-ban nincs ilyen korlátozás, így ott a rendőrök addig feszíthetik a húrt, amíg bírják, a gond csak az, hogy nagyobb sebességnél instabillá válnak az autók, és életveszélyessé válik a manőver.

Így történt ez április végén, amikor ugyanebben az államban nagy sebességű autós üldözés vette kezdetét, tudósít a Carscoops. A rendőrautó fedélzeti kamerás felvételén az látszik, ahogy épp egy Fordot próbál megállítani az egyenruhás, amikor annak vezetője a gázra lép, és menekülőre fogja.

Az elkövető aztán felhajt az autópályára, ahol rövid idő alatt egészen 133 mérföld/óra (213 km/óra) körüli tempóra gyorsult az autós üldözés. A rendőrnek pedig nem is kellett több, az üldözött autó jobb hátulját meglökve végrehajtotta a PIT manővert, ettől a menekülő jármű kifarolt és a szalagkorlátnak csapódott, ezután viszont a rendőr is elvesztette az irányítást, autója oldalával nekicsapódott a szalagkorlátnak, megforgott, és végül a belső betonfalat súrolva állt meg.

A rendőr saját lábán szállt ki a kocsiból, így vélhetően nem szenvedett nagyobb sérülést, azt viszont nem tudni, hogy mi történt az elkövetővel, annyi biztos, hogy az autójával aligha folytathatta a menekülést, mert az elég nagy ütést kapott.

Az eset kérdéseket vet fel, mert a járőr a manővert három másik jármű mögött, nagy sebességgel érkezve kezdte meg, és puszta szerencsének tűnik, hogy ezzel nem sodorta balesetbe a többi résztvevőt.

Ráadásul nem ez az első eset, hat évvel ezelőtt ugyanebben az államban egy hasonló akcióban mind a rendőr, mind az elkövető autója elrepült, a gyanúsított pedig meg is halt.

Ez a két üldözés jól mutatja, hogy legalábbis meggondolatlanság egy ilyen, mindenki életére veszélyes eszköz használatára felhatalmazni a hatóságot, mert amikor kontrollálatlanul csúsznak, repülnek az autók, akkor elszabadul a pokol.

Szerencsére Magyarországon más a gyakorlat, alapvetés, hogy a közlekedés biztonságát nem veszélyeztetheti egy üldözés, amit az ORFK hivatalosan egyébként is követésnek nevez.

A művelet lényege, hogy ha valaki menekülőre fogja, a rendőrök a nyomába erednek, de nem lökhetik ki az útról. A menekülő autó megállítására nálunk inkább útzárakat alkalmaznak, amelyek rendőri vagy más járművekből, betontorlaszokból és/vagy szöges útzárból állnak. A lényeg az, hogy a szükségesnél ne legyen kockázatosabb az akció, és hogy a forgalom többi résztvevőjét ne veszélyeztessék.

A cikk szerzője Takács Hunor

