A Toyota Hiace története 1967-ben indult, amikor bemutatkozott az első változat. Azóta hat különböző generáción ment keresztül a típus. Érdekesség, hogy az ötödik széria (H200) még ma is gyártásban van, noha 2004-ben jelent meg. Bár az évek során számos frissítést kapott, konstrukciója mára már elavultnak számít.

A Toyota 2019-ben mutatta be a H300-as sorozatot, amely főként Ázsiában, Óceániában és a Közel-Keleten érhető el. Japánban ugyanakkor továbbra is a H200-as maradt a kínálatban, mivel kompakt mérete miatt kiválóan lehet vele manőverezni a szűk utcákban.

A gyártó most elérkezettnek látta az időt, hogy több mint húsz évnyi folyamatos modellfrissítés után teljesen új alapokra helyezze a Hiace-t. Ennek első lépéseként bemutatták a következő generációt előrevetítő tanulmányt. Az új koncepció szakít a vezetőfülke alá tolt motoros elrendezéssel, és immáron orrmotoros kialakítást alkalmaz. Bár ez jelentős változásnak tűnik, a Toyota célja továbbra is az, hogy megőrizze a modell praktikumát.

Az új Hiace letisztult formatervvel és rövid orr-résszel büszkélkedhet, amelynek része a derékmagasságban elhelyezett egyedi nappali LED-világítás. Látványos megoldásnak tekinthetők a kicsinyke oldalablakok is, de közel sem biztos, hogy a sorozatgyártásra szánt változat is ilyenekkel fog rendelkezni. Ez ugyanis kevésbé lenne ideális a benn ülők szempontjából.

Mégsem a forma érdemli a legtöbb figyelmet. A legnagyobb technikai ugrást az új padlólemez hozza. A Hiace a Toyota TNGA architektúrájára vált, amelyet a márka legújabb személyautói is használnak. Ez nemcsak jobb menetkomfortot és stabilitást ígér, hanem jelentős előrelépést a biztonsági rendszerek terén is.

Ahogyan eddig is, úgy a jövőben is számos különböző hosszúságú és magasságú kivitelekben lesz elérhető. Nemcsak áru-, hanem személyszállítóként is fogják forgalmazni, de lakóautó variáns is készülhet belőle. A hajtásláncok kínálata szintén megújul: a hagyományos benzin- és dízelmotorok mellett megjelenhet az öntöltő hibrid változat, amely kedvezőbb fogyasztást és alacsonyabb károsanyag-kibocsátást nyújt. Korábban felmerült egy tisztán elektromos verzió ötlete is, ám ennek bevezetését a Toyota egyelőre elhalasztotta.

Az új Toyota Hiace végleges változata várhatóan 2027 elején mutatkozik be. Ha a tervek megvalósulnak, nem csupán generációváltásról lesz szó, hanem teljes paradigmaváltásról, hiszen az ikonikus munkagép végleg maga mögött hagyja a múltat, és alkalmazkodik a modern mobilitás elvárásaihoz.