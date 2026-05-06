Öt és fél másodperc elég lesz az Opel Corsa új tisztán elektromos sportváltozatának, a Corsa GSE-nek ahhoz, hogy álló helyzetből elérje a 100 km/óra sebességet.

Ezzel minden idők legfürgébb Opelje lesz az októberben érkező hot hatch, letaszítva trónjáról a közelmúltban bemutatott, 5,9 másodperces 0-100 km/órás gyorsulást produkáló Mokka GSE-t.

Mindkét autót ugyanazzal a hajtáslánccal szerelik. A villanymotor legnagyobb teljesítménye 207 kilowatt, azaz 281 lóerő, a maximális forgatónyomaték 345 Nm.

Amellett, hogy a sportos B-SUV valamivel nehezebb és a légellenállása is nagyobb, vélhetően eltérő áttételezésű reduktort kaphatott, mert akár 200 km/órával tud száguldani. A Corsa GSE előzetesen közölt végsebessége ezzel szemben 180 km/óra – de mivel az Opel majd csak ősszel, a Párizsi Autószalonon közli a végleges adatokat, elképzelhető, hogy ebben a paraméterben végül nem lesz eltérés (mely esetben a fordulatszám-csökkentőre vonatkozó elméletünk is tévesnek bizonyulhat.)

A Corsa GSE elsőkerék-hajtású, a nyomatékot mechanikus Torsen részlegesen önzáró differenciálmű osztja el a két kerék között. Az autó ültetett sportfutóművet kap, egyediek a féltengelyek, a kanyarstabilizátorok és a lengéscsillapítók. Szintén különleges hangolású a kormánymű és a pedálerő, és bár a lassulásból a regeneratív fékrendszer is kiveszi a részét, négydugattyús Alcon nyergekkel szerelt üzemi fékrendszert kap az autó.

Az akkumulátor is ugyanaz a két autóban, a kapacitás bruttó 54, nettó 51 kWh. A hatótávolság maximumáról még nem nyilatkozott az Opel.

Ami a dizájnt illeti, az orr alsó részének fekete borítását légbeömlő-imitációk tagolják, a kerékívek szélesítést kaptak, a Michelin Pilot Sport 4S abroncsokat 215/40 R18 méretben szerelik a speciális rajzolatú keréktárcsákra. Az oldalajtókon GSE felirat díszeleg.

Az utastérben Alcantarával kárpitozott, integrált fejtámaszos sportülések, sárgával varrott könyöklők és GSE-logós műszerfalpanel teremt sportos hangulatot. A biztonsági övek sárgák, a kormányt és az ajtópaneleket Alcantara borítja. A képet alumínium pedálok teszik teljessé.

A digitális műszeregységen olyan GSE-specifikus adatok is megjeleníthetők, mint a gyorsulási értékek.

Mint a normál Corsa Electric, a GSE is megkapja a V2L kétirányú töltés funkciót, emellett panoráma tolatókamera és kulcs nélküli nyitás és indítás is kerül az autóba.