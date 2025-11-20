2021 óta az Opel is tagja a Stellantis csoportnak, így számos műszaki megoldás közös a konszern más márkáival. Ennek vannak kevésbé szerethető részei, például, ha azonos kapcsolók, gombok jelennek meg különféle márkáknál. De ezúttal a hajtáslánc jelenti majd közös pontot, amelyek kár lett volna kihagyni az Opel kínálatából.

A Stellantis Engineering Propulsion Systems és az Emotors vegyesvállalat által fejlesztett elektromos-hajtáslánc, elsőként az Alfa Romeo Junior Veloce modellben jelent meg, de bekerült a Peugeot E-208 GTi-be, az Abart 600e-be és a Lancia Ypsilon HF-be is. A sort pedig Opel Mokka GSE folytatja.

Állandó mágneses szinkronmotor adja a hajtáslánc alapját, ennek teljesítménye: 207 kW (280 LE), míg maximális forgatónyomatéka 345 Nm. Az energiát 54 kWh-s lítium-ion akkumulátorból nyeri az autó. Korábban a Mokka 136, illetve 156 lóerős villanymotorral létezett.

Háromféle vezetési módot kínál a Mokka GSE, amelyből az Eco a legnagyobb hatékonyságra törekszik, míg a Sport a dinamikát maximálja. Eco módban – leszámítva a padlógázt – 190 lóerőt (300 Nm nyomaték) ad a villanymotor, Normal módban 231 lóerőt és sport módban áll rendelkezésre azonnal a maximális teljesítmény.

Utóbbiban képes maximális 200 km/órás sebességére az autó, amely Normal módban 180-ig, Eco-ban 150-ig juthat. Már a Normal mód is szokatlanul magas tempó a hétköznapi villanyautóknál, de a kétszázzal, egyenesen ez a leggyorsabb elektromos Opel.

A gázreakció, a kormányzás a fék használata és a menetstabilizáló is változik a menetmódnak megfelelően. A gázreakcióban létezik háromféle, míg a többi beállításban a Sport tér el a másik kettőtől. Ilyenkor a kormányzás feszesebb, az ESP lazább, de a legfontosabb, hogy fékezéskor nem száll be a villanymotor, nem gyűjt energiát az akkumulátorba, csak a mechanikus fékkel lassítunk. Ha csak levesszük a lábunkat a gázról, akkor azért működik a rekuperáció.

Gyorsulásban is komoly élményt nyújt a Mokka GSE, hiszen 5,9 másodperc alatt képes elérni a 100 km/órás tempót, az üresen 1597 kilós autó.

De nem az egyenesvonalú gyorsulás az igazi terepe, sokkal inkább kanyarban tüzes az autó, amelyért sokat tettek a fejlesztők. Az utcai autót párhuzamosan fejlesztették a versenyautóval, amely jövőre leváltja a Corsa e-t az első elektromos kupasorozatban (részletek keretes írásunkban), az elektromos rendszerek (a motor, az inverter, az akkumulátor, a kábelköteg) azonosak, de a többi műszaki megoldásnál is használták a versenytapasztalatokat.

Az izgalmas vezetésben segítenek a 225 mm széles abroncsok, de áthangolták a futóművet. Két centivel lentebb engedték az a karosszériát az új rugókkal, amelyek feszesebbek a korábbiaknál, ugyanakkor kicserélték a hátsó keresztstabilizátort is vastagabbra. Ezen túlmenően sportos hangolású Bilstein lengéscsillapítókat alkalmaznak.

Ha már így belejöttek csökkentették a kormány áttételét is 16,2-ről 14,5-re, így 2,7 fordulatra csökkent két végállás között a kormány útja, vagyis gyorsabb, direktebb a kormányzás. Fordulékonysága nem romlott sokat, 10,4 méteren képes megfordulni.

Mindezek mellett egy általánosan is, de villanyautóknál mindenképpen nagyon ritka megoldás is segíti a GSE Mokkát. Az elsőkerék-hajtású autó Torsen többtárcsás, részlegesen önzáró differenciálművel (LSD) rendelkezik.

Raliból a közútra Nemcsak az utcán jelenik meg az Opel Mokka GSE, de a versenypályán is. 2021 óta létezik kupasorozat az elektromos Opel Corsa számára, ezt a modellt váltja majd le a versenyfelszerelésekkel felvérezett Mokka GSE. Eddig 13 ország 63 versenyzője tett próbát világ első tisztán elektromos márkakupa sorozatában, amely során hat ország 32 versenyén csatáztak. Németország, Hollandia, Franciaország, Ausztria versenyeihez csatlakoztak a fiatal pilóták stb. 6 fotó Az új versenyautó több mint kétszer olyan erős lesz, mint a Corsa volt, ugyanakkor nemcsak ez jelent majd változást a csak aszfalton zajló versenyeken, de a töltés is. A 2026-os sorozatban már nem dízelgenerátorok termelik majd a villanyautók számára az áramot, helyszíni hálózatra csatlakozva érkezik az áram a szervizparkban felállított töltődobozokba. Sőt lesznek mobil akkuk is, amelyekkel a gyorsasági szakaszok végén is tudnak tölteni, így hosszabbak lehetnek a versenyek. A versenyzőkkel beszélgetve megtudtuk, hogy ellentétben belsőégésű motorral szerelt versenyautókkal, az elektromos modell az akkumulátor plusz súly amiatt alapvetően stabilabb, viszont pont emiatt a fékútja hosszabb. Ami a vezetésében nagyon más, hogy nincs sebességváltó, így néha magára a műszerekre kell hagyatkozni a sebesség megítélésénél, mert a váltófokozatból vagy érzésből jóval kevésbé van meg.

Miért jó ez a versenysportból származó megoldás?

Hagyományos, nyitott differenciálmű esetén, ha az egyik kerék kipörög (például jeges vagy nedves felület), a teljes nyomaték az elcsúszó kerékre megy, a másik kerék gyakorlatilag nem kap hajtást, az autó pedig nem gyorsul. Ha összezárjuk a kihajtó fogaskerekeket, akkor ez a jelenség megszűnik, a két kerék azonos fordulatszámmal hajtva gyorsítja az autót.

Természetesen a zárás nem lehet százszázalékos, mivel akkor az autó hagyományos módon nem tudna kanyarodni, mert nem tudna kialakulni az ívbelső és ívkülső kerekek között szükséges fordulatszám különbség. Itt gyorsításkor 36 százalékos, fékezéskor 34 százalékos lehet a zárás.

Az LSD mérsékli a túlkormányozottságot és alulkormányzottságot a hajtott kerekek kipörgésének csökkentésével. Összességében jobb tapadást és nyomatékelosztást ad egyenetlen felületen vagy eltérő tapadási viszonyok között, stabilabb és gyorsabb kanyarvételt biztosít, növeli a járművezető kontrollját. Mivel csökkenti a kipörgést, így a hajtáslánc mechanikai igénybevétele is kisebb.

Akkumulátora a többi Mokkához hasonlóan 54 kWh-s lítium-ion telep, amely váltakozó áramról 11 kW-tal tölthető, míg egyenáramról 100 kW-os töltést bír el.

Szemben a hagyományos elektromos Mokka 406 km-es hatótávolságával a GSE nem juthat olyan messzire. Az alapból kínált Michelin Pilot EV abroncsokkal 324 km-es az elméleti maximuma, a feláras Goodyer Eagle F1 abroncsokkal pedig 336 km a WLTP szabvány szerinti adata.

Vezetéstámogató rendszeri között találunk sávközép tartót, vezető fáradtság érzékelőt, adaptív tempomatot is. Kapott viszont egy gombot, amellyel egyszerre több általunk választott segédrendszer gyorsan deaktiválható.