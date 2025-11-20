Népszerű szabadidő-formát és a családok számára is kellő helyet adó méretet ötvöz az Opel Mokka 2021-ben bemutatkozott második generációja, amely a környezetkímélőbb takarékos vezetés híveit is képes volt megszólítani elektromos hajtásával.
Mostantól új vevőket vesz célba a német márka, olyanokat, akik vezetési élményt keresnek egy elektromos autóban. Nekik szól a Mokka GSE, az Opel valaha épült leggyorsabb akkumulátoros elektromos autója.
Eredetileg a GSE jelölés az 1970-ben bemutatott Opel Commodore GS/E modellnél jelent meg és a Grand, Sport, Einspritzung (befecskendezés) szavak rövidítése volt. Később az 1980-2000-es években e helyett a GSi (Grand, Sport, injection) jelölést használták az sportmodelleken. 2022-ben viszont visszatért a GSE. a sportosabbra hangolt plug-in hibrid vagy tisztán elektromos modellek jelöléseként, a Grand Sport Electric szavak rövidítéséből.
Felhasználva a Stellantis műszaki kapcsolódásait a Mokkából is készített GSE kivitelt az Opel. Versenypályán és szerpentinen is kipróbáltuk a modellt, amelyből versenyautó is született.
Barátságos, dinamikus és egyértelműen a Opel még ebben a sportos kivitelben is a Mokka. A karosszéria élei, a lámpák és az orrész együttese mind a német márka modelljeként azonosítja.
A motorháztető asztalszerű lapossága és a sárvédőívek megadják a terepjárós jelleget, míg az oldalablakok körül futó vonal a dinamikát hangsúlyozza. Ez persze minden Mokkára igaz.
Ami még feltűnő az első féknyergek banánzöld fényezése, de azonosítók a GSE feliratok a küszöbökön és az első lökhárítón. Felárért a tetőhöz hasonlóan a motorháztető is lehet fekete, így a lökhárító betéteivel, a küszöbökkel, sárvédőszélesítésekkel több a sötét szín, mint maga a karosszéria tónusa. A modell egyébként kétféle szürke, fekete, zöld és kék színben érhető el.
Ami alig változott az a Mokka mérete, 4150 mm hosszú, 1787 széles, 1506 mm magas, mellé a tengelytávolsága 2561 mm.
Belső
Bár motorteljesítménye nagyobb modelleket idéz a Mokka GSE továbbra is az Opel kompakt méretű szabadidő-autója. Ezért aztán egyes műanyagok az utastérben, főként az alsóbb részeken gyengébbek. Ugyanakkor a GSE kiegészítői épp a felsőbb kategóriákból valók, hiszen a sportülések és az ajtók is Alcantara borításúak. Az alul-felül lapított kormányt jó tapintású bőr borítja, a pedálok alumíniumból készültek.
A fejtámlákkal egybeépített kagylóülések jellegzetes megjelenését a közepén futó fehér vonal és a sárga varrás adja.
Sajnos továbbra is nagyon egyszerű, a 10 colos képernyő a vezető előtt, ugyanakkor a központi kijelző kapott GSE jellegű kiegészítő órákat, amelyek klasszikus kerek formájúak. Ezek mutathatnak adatokat az akkumulátorról, de jelezhetnek, teljesítmény, gyorsulási értékeket is.
Szerencsére a szellőzést hagyományos gombokkal kezelhetjük, így az sokkal gyorsabban és a nélkül működtethető hogy ránéznék, szemben azzal, mintha menüben kellene keresgélni. De más pontokon is jól alakul az ergonómia, például a kormányon is hagyományos gombok kapcsolók szerepelnek.
Méretében a Mokka megfelel a családok elvárásainak, 178 centis önmagam mögött a hátsó sorban úgy elférek, hogy még néhány centi marad is a térdeim előtt. Ide a második sorba légbefújó nem jutott, két USB csatlakozónak lehet örülni.
Technika
2021 óta az Opel is tagja a Stellantis csoportnak, így számos műszaki megoldás közös a konszern más márkáival. Ennek vannak kevésbé szerethető részei, például, ha azonos kapcsolók, gombok jelennek meg különféle márkáknál. De ezúttal a hajtáslánc jelenti majd közös pontot, amelyek kár lett volna kihagyni az Opel kínálatából.
A Stellantis Engineering Propulsion Systems és az Emotors vegyesvállalat által fejlesztett elektromos-hajtáslánc, elsőként az Alfa Romeo Junior Veloce modellben jelent meg, de bekerült a Peugeot E-208 GTi-be, az Abart 600e-be és a Lancia Ypsilon HF-be is. A sort pedig Opel Mokka GSE folytatja.
Állandó mágneses szinkronmotor adja a hajtáslánc alapját, ennek teljesítménye: 207 kW (280 LE), míg maximális forgatónyomatéka 345 Nm. Az energiát 54 kWh-s lítium-ion akkumulátorból nyeri az autó. Korábban a Mokka 136, illetve 156 lóerős villanymotorral létezett.
Utóbbiban képes maximális 200 km/órás sebességére az autó, amely Normal módban 180-ig, Eco-ban 150-ig juthat. Már a Normal mód is szokatlanul magas tempó a hétköznapi villanyautóknál, de a kétszázzal, egyenesen ez a leggyorsabb elektromos Opel.
A gázreakció, a kormányzás a fék használata és a menetstabilizáló is változik a menetmódnak megfelelően. A gázreakcióban létezik háromféle, míg a többi beállításban a Sport tér el a másik kettőtől. Ilyenkor a kormányzás feszesebb, az ESP lazább, de a legfontosabb, hogy fékezéskor nem száll be a villanymotor, nem gyűjt energiát az akkumulátorba, csak a mechanikus fékkel lassítunk. Ha csak levesszük a lábunkat a gázról, akkor azért működik a rekuperáció.
De nem az egyenesvonalú gyorsulás az igazi terepe, sokkal inkább kanyarban tüzes az autó, amelyért sokat tettek a fejlesztők. Az utcai autót párhuzamosan fejlesztették a versenyautóval, amely jövőre leváltja a Corsa e-t az első elektromos kupasorozatban (részletek keretes írásunkban), az elektromos rendszerek (a motor, az inverter, az akkumulátor, a kábelköteg) azonosak, de a többi műszaki megoldásnál is használták a versenytapasztalatokat.
Az izgalmas vezetésben segítenek a 225 mm széles abroncsok, de áthangolták a futóművet. Két centivel lentebb engedték az a karosszériát az új rugókkal, amelyek feszesebbek a korábbiaknál, ugyanakkor kicserélték a hátsó keresztstabilizátort is vastagabbra. Ezen túlmenően sportos hangolású Bilstein lengéscsillapítókat alkalmaznak.
Mindezek mellett egy általánosan is, de villanyautóknál mindenképpen nagyon ritka megoldás is segíti a GSE Mokkát. Az elsőkerék-hajtású autó Torsen többtárcsás, részlegesen önzáró differenciálművel (LSD) rendelkezik.
Raliból a közútra
Nemcsak az utcán jelenik meg az Opel Mokka GSE, de a versenypályán is. 2021 óta létezik kupasorozat az elektromos Opel Corsa számára, ezt a modellt váltja majd le a versenyfelszerelésekkel felvérezett Mokka GSE. Eddig 13 ország 63 versenyzője tett próbát világ első tisztán elektromos márkakupa sorozatában, amely során hat ország 32 versenyén csatáztak. Németország, Hollandia, Franciaország, Ausztria versenyeihez csatlakoztak a fiatal pilóták stb.
Az új versenyautó több mint kétszer olyan erős lesz, mint a Corsa volt, ugyanakkor nemcsak ez jelent majd változást a csak aszfalton zajló versenyeken, de a töltés is. A 2026-os sorozatban már nem dízelgenerátorok termelik majd a villanyautók számára az áramot, helyszíni hálózatra csatlakozva érkezik az áram a szervizparkban felállított töltődobozokba. Sőt lesznek mobil akkuk is, amelyekkel a gyorsasági szakaszok végén is tudnak tölteni, így hosszabbak lehetnek a versenyek.
A versenyzőkkel beszélgetve megtudtuk, hogy ellentétben belsőégésű motorral szerelt versenyautókkal, az elektromos modell az akkumulátor plusz súly amiatt alapvetően stabilabb, viszont pont emiatt a fékútja hosszabb. Ami a vezetésében nagyon más, hogy nincs sebességváltó, így néha magára a műszerekre kell hagyatkozni a sebesség megítélésénél, mert a váltófokozatból vagy érzésből jóval kevésbé van meg.
Miért jó ez a versenysportból származó megoldás?
Hagyományos, nyitott differenciálmű esetén, ha az egyik kerék kipörög (például jeges vagy nedves felület), a teljes nyomaték az elcsúszó kerékre megy, a másik kerék gyakorlatilag nem kap hajtást, az autó pedig nem gyorsul. Ha összezárjuk a kihajtó fogaskerekeket, akkor ez a jelenség megszűnik, a két kerék azonos fordulatszámmal hajtva gyorsítja az autót.
Természetesen a zárás nem lehet százszázalékos, mivel akkor az autó hagyományos módon nem tudna kanyarodni, mert nem tudna kialakulni az ívbelső és ívkülső kerekek között szükséges fordulatszám különbség. Itt gyorsításkor 36 százalékos, fékezéskor 34 százalékos lehet a zárás.
Akkumulátora a többi Mokkához hasonlóan 54 kWh-s lítium-ion telep, amely váltakozó áramról 11 kW-tal tölthető, míg egyenáramról 100 kW-os töltést bír el.
Szemben a hagyományos elektromos Mokka 406 km-es hatótávolságával a GSE nem juthat olyan messzire. Az alapból kínált Michelin Pilot EV abroncsokkal 324 km-es az elméleti maximuma, a feláras Goodyer Eagle F1 abroncsokkal pedig 336 km a WLTP szabvány szerinti adata.
Vezetéstámogató rendszeri között találunk sávközép tartót, vezető fáradtság érzékelőt, adaptív tempomatot is. Kapott viszont egy gombot, amellyel egyszerre több általunk választott segédrendszer gyorsan deaktiválható.
Vezetés
Szabadidő-autósan magasan ülünk, de az ülés nagyon feszes, kellően szűk, persze nem versenyülés, de igen sportos darab. Extrém gyors kanyarokban is jól tartanak, igazán hasznos társ versenypályán. A kormány hosszan kihúzható, így a sportos üléspozíció kialakítható.
Normal módban csendes társ a Mokka, ilyenkor is érezni persze, hogy sokkal feszesebb, mint hagyományos társai, de a szinte hibátlan spanyol utakon nincs is mivel megküzdenie. Fekvőrendőrökön át kelve nem pattant el a hátulja.
Nagyon gyors kanyarvételre képes, a kerekek csak akkor sikítottak fel, amikor szűk visszafordítóban, túlterheltül és alászedett kormánnyal próbáltunk elfordulni. A villanymotor vezérlése a mechanikus differenciálzárral együttműködve nagyon komoly tapadást adnak. Csak kijelöljük az irányt és nyomjuk a gázt, az autó pedig gyorsul. Nem őrült vehemensen, de dinamikusan.
280 lóerő sok lehetőséget ad, könnyedén mozog a Mokka, lazán lő ki a kanyarokból az autó.
Költségek
Egyelőre nem tudni mennyibe is kerülhet majd itthon a Mokka csúcsmodellje, mivel az majd csak jövő éve elején érkezik meg a hazai piacra. Ha mégis tippelnénk, akkor a német piac ára lehet irányadó, ahol már forgalmazzák a modellt.
Ott a 156 lóerős villanymotorral szerelt változat Ultimate felszereltség mellett 41.590 euro, azaz nagyjából 15,9 millió forintba kerül. Idehaza ugyanez a változat – Európa legnagyobb forgalmi adó tartalma mellett 16 590 000 forint listaáron (14 890 000 kedvezményesen).
Németországban 47 300 euro, azaz picivel 18 millió forint feletti áron vásárolható meg a Mokka GSE, így itthon is erre a nagyságrendre lehet számítani.
Ami befolyásolhatja még a modell árát a konkurensek árazása, amelyekből azért akad egynéhány.
|Az Opel Mokka GSE és vetélytársai – Listaár, forint
|Alfa Romeo Junior Veloce (280 LE, 54 kWh)
|18 990 000
|MINI Aceman (258 LE, 49,2 kWh)
|17 525 000
|Alpine A290 GT Performance (220 LE, 52 kWh)
|17 999 000
|Opel Mokka GSE (280 LE, 54 kWh)
|kb.17-19 millió
Nézd meg videón az Opel Mokka GSE-t:
Értékelés
Alapvetően a villanyautók nem a vezetési élmény bajnokai. Az Opel Mokka GSE viszont szerpentinen és versenypályán is bizonyította, ha nem spórolnak az alkatrészeken és szaktudáson, ilyen hajtáslánccal is születhet élményautó. Aminek persze megvan az ára.
|Mellette – Ellene
|
|