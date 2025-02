Bár az apró méret, a jellegzetes kerek lámpa és a motorháztetővel együtt nyíló lámpakeret már a múlté, így sem kell sokáig töprengeni, ha ránézésre kell meghatározni ennek az autó márkáját. A kissé szögletesebb fényszórók és a nagyobb test ellenére is egyértelmű, hogy MINI-ről van szó.

Thomas Sycha szerint ‒ ő az Aceman külsejének vezető tervezője és Szörényi András kollégám faggatta őt a modell nemzetközi bemutatóján ‒ a „karizmatikus egyszerűség”-et kellene meglátnunk az autó formájában, bármit is jelentsen ez. A valóságban ez a hagyományos MINI-s formai elemek és az egyszerű, letisztult dizájnelemek kombinációja. Szemből a nyolcszögletű keret a régi MINI-k hűtőnyílását idézi, de itt már csak szimbolikus a hűtőnyílás, időközben ezt teljesen befalazták, az elektromos hajtásnak nincs akkora hűtőlevegő-igénye, mint a belső égésű motornak.

Oldalról a bőkezűen mért műanyagozás szembeötlő, jó vastagon belemártották az autót a plasztikba és jutott bőven a kerékjárati ívekre, küszöbre is. Izgalmas a színátmenetes tető, ahogy hátrafelé fokozatosan besötétedik, és a márka remekül oldotta meg az ajtó síkjába lapuló, alacsony légellenállású kilincset is, amelyet nem bonyolítottak agyon, egyszerű megoldás, és kényelmes használni is. Az autó egyik legszebb része pedig a spéci, baljós árnyalatú John Cooper Works felni. Meg is kérik az árát, a téli kerékszett 1 119 300 forintos extra.

Karosszériájának hossza 4079 milliméter, szélessége 1754 mm, magassága pedig 1514 mm, tengelytávja 2606 mm, amivel 8 centivel túlnövi a Cooperét, és 9 centivel elmarad a Countryman értékétől.

Csomagtartója a 300 literes értékkel kicsinek számít ebben a kategóriában, de a háttámlák döntésével 1005 literre is feltornázható. Maga a csomagtartó ürege mély és magas a perem is, de a padlószint kétféle magasságban is rögzíthető, és hátul a világítás mellett 12 voltos csatlakozó is található. A padlószint alatt már csak a kötelező felszerelésnek marad egy kis hely, pótkerék nem volt a tesztautóban. Frunk, vagyis első csomagtartó nincs, a kábelek a hátsó részből vesznek el helyet.