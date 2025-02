Bent is bárhová nézünk, mindenhol apró poénokba botlunk. Kezdve a 10 hüvelykes műszeregység körüli, a Lingotto pályavezetését idéző formjú kerettől, – ez az ovális téma feltűnik még az irányváltó körüli műanyag felület kialakításánál és a digitális műszerfal által megjelenített formáknál is – az apró kis autón át a panda táplálákául szolgáló bambuszbetétig.

További belső fotók ebben a galériában találhatók:

Ilyen is lehet egy villanyautó: menő, és jó az ára 1 /29 Az első sor tágas, kényelmes vidám hely Az első sor tágas, kényelmes vidám hely Fotó megosztása: 2 /29 Ahogy beülsz, rögtön jobb kedved lesz Ahogy beülsz, rögtön jobb kedved lesz Fotó megosztása: 3 /29 A kormány formája is ismerős lehet A kormány formája is ismerős lehet Fotó megosztása: 5 /29 Az ovális keret a Lingotto-t idézi Az ovális keret a Lingotto-t idézi Fotó megosztása: 6 /29 Az olcsónak tűnő ajtókárpit újrahasznosított anyagokból készül Az olcsónak tűnő ajtókárpit újrahasznosított anyagokból készül Fotó megosztása: 7 /29 Jó oldaltartást ígérnek az első ülések Jó oldaltartást ígérnek az első ülések Fotó megosztása: 9 /29 Digitális műszerfal Digitális műszerfal Fotó megosztása: 10 /29 Mit eszik a panda? Bambuszt! Akkor tegyünk bambuszt a Pandába Mit eszik a panda? Bambuszt! Akkor tegyünk bambuszt a Pandába Fotó megosztása: 11 /29 Fent is lent is kesztyűtartó Fent is lent is kesztyűtartó Fotó megosztása: 13 /29 Kisautó próbál feljutni a meredélyen Kisautó próbál feljutni a meredélyen Fotó megosztása: 14 /29 Igazi klímakonzol Igazi klímakonzol Fotó megosztása: 15 /29 USB C és 12 voltos csatlakozók USB C és 12 voltos csatlakozók Fotó megosztása: 17 /29 Ezért kár. Már most rémesen leharcoltnak néz ki a műanyag Ezért kár. Már most rémesen leharcoltnak néz ki a műanyag Fotó megosztása: 18 /29 Pohártartóvá alakítható üreg Pohártartóvá alakítható üreg Fotó megosztása: 19 /29 Átlagos mérettel élhető a második sor is Átlagos mérettel élhető a második sor is Fotó megosztása: 21 /29 Két USB C aljzat a hátsó utasok mobiljainak Két USB C aljzat a hátsó utasok mobiljainak Fotó megosztása: 22 /29 A kulcs nagyon tájidegen egy elektromos autóban A kulcs nagyon tájidegen egy elektromos autóban Fotó megosztása: 23 /29 Mély, apró üreg a csomagtartó Mély, apró üreg a csomagtartó Fotó megosztása: 25 /29 Világítás, szatyorkampó. Ennyi jutott a csomagtartóba Világítás, szatyorkampó. Ennyi jutott a csomagtartóba Fotó megosztása: 26 /29 A csomagtartó legalsó szintje A csomagtartó legalsó szintje Fotó megosztása: 27 /29 Alulról így fest a Grande Panda Alulról így fest a Grande Panda Fotó megosztása: 29 /29 113 lóerő és 122 Nm 113 lóerő és 122 Nm Fotó megosztása: Fotó megosztása:

A spártainak tűnő ajtókárpit is csak addig tűnik cikinek, míg ki nem derül, hogy a kékes árnyalatú anyag autónként 140 darab újrahasznosított üdítősdobozból készül. Annak is az amúgy mellőzött műanyag és alumínium összetevőit használják a Lapolen Ecotek fantázianevű, műnyagszerű, csillogó, fémes szemcséket tartalmazó anyag előállításához. Kormányának dizájnja, eltekintve az alul-felül lapított formától szintén a 80-as éveket idézi, de már gombokkal, kapcsolókkal is ellátták.

Néhány fix, fizikai kapcsoló is található a Grande Pandában, többek között a klímavezérlés is kapott saját gombokat, valamint az opciós kormány és ülésfűtés is közvetlenül, egy gombnyomással kapcsolható. Sőt, dedikált gomb van az eddig minden létező új autóban pokolba kívánt táblafelismerő rendszer hatástalanításához is, akár a rokon Citroën C3-ban.

Utasterében 13 liternyi apróságnak van helye, amiket a dupla kesztyűtartóba, az ajtózsebekbe, a felhajtható könyöklőbe, vagy a két első ülés közötti üregben lévő, pohártartóként is használható rekeszbe lehet rámolni. USB C töltőből soronkét 2-2 áll rendelkezésre, emellett 12 voltos aljzat és vezeték nélküli, indukciós töltőfelületen is lehet telefont tölteni az autóban.

A belső legnagyobb hibája a szinte teljesen kihasználatlan középső rész, ami a Stellantis egyéb termékeiből is ismert egyen irányváltó kapcsolót is rejti. A hatalmas, elvesztegetett tér mellett a kialakítás, pontosabban az anyaghasználat is szerencsétlen, az alig néhány száz kilométert futott autóban megviseltebbnek látszott a műanyagfelület, mint a jég egy húzós NHL döntő után.

Sárga díszvarrással feldobott és szintén a nyolcvanas éveket idéző kárpitozású ülései kényelmesek, de a magasságállítás elég bizonytalan szerkezetet kapott. De legalább van. Elöl, két embernek teljesen oké a helykínálat, nem rossz az üléspozíció sem, bár én szívesen engedtem volna valamivel lejjebb is az ülőlapot a lehetséges minimumnál. Hátul 190 centivel már nem volt jó, a fejtér és a lábtér is hamar elfogyott, de átlagos magassággal és szélességgel négy embernek is komfortos lehet a Grande Panda.

Csomagtartója 361 literes, mély üreg, amiben a világításon és egy pár szatyorakasztón kívül nem sok extra található. Elektromos autóban ritka, hogy a padlószint alatt még a pótkeréknek is marad elég hely, így nem meglepő, hogy a Pandában sincs, hiába Grand. Csupán a defektjavító szett figyel a pinceszinten.