Rákapott a Ford arra, hogy előássa a régi, jól csengő modellneveit, és valami egészen mást rakjanak a név mögé, mint amiről az eredetileg szólt. Elég a Mustang névre gondolni, amit egy elektromos krumplira is ráaggattak, de a régi Puma is már szabadidőautóként született újjá, végül jött az Explorer-ből faragott elektromos jószág. Most pedig a Capri névről gondolták úgy, hogy ez lesz a legmegfelelőbb egy sokadik elektromos crossovernek, amit ezúttal kupésra próbáltak faragni. Az új Capri az új Explorer testvérmodellje, így ez a Volkswagennel közös fejlesztésben született meg.

Az újkori, 2024-es Ford Caprit egyelőre csak kitömött , mozdulatlan állapotban, Düsseldorfban az Elegant Elephant Studio – ez lehet akár célzás is – óriási műtermében láthattuk, de bele is ülhettünk és megnyomkodtuk, megszagoltuk a Volkswagen ID.5 műszaki alapjaira – MEB padlólemez – épülő legújabb elektromos Fordot. Mindezt kiscsoportos foglalkozás keretében, Magyarországról mindössze négyünknek szólt a családias, de nem is a megszokott, lendületes bemutató. Egy kék és egy sárga autót hoztak el az alkalomra, a kéket jártuk körbe a gyári emberekkel, majd egy félórás idősávot kapott mindenki egy furcsán bevilágított teremben, kettesben az autóval.

Külső

Kezdjük azzal, hogy az új és az eredeti Capri annyira hasonlítanak egymásra, mint az egyik létra a másik tengerimalacra. Nincs már hosszan elnyúló motorháztető, és alapjaiban sem egy benzinszagú, pimasz kétajtós kupét kap a vásárló a pénzéért, hanem egy ötajtós, teljesen elektromos családi SUV-t.

Igazán lelombozó volt hallgatni, hogy a Fordnál úgy gondolják, ha nem szüntették volna meg a modell gyártását 1986-ban, – 1984-ben fogyott el az akkor 15 éve futó kétajtós Ford kupé, a Capri lendülete, bár Angliában még ’86-ban is forgalmazták – hanem folyamatosan fejlesztették volna, és rendszeresen jöttek volna az új és újabb generációk, akkor az a Capri is pont így nézne ki, mint amilyen ez most.

Amit megpróbáltak áthozni az eredetiről, az oldalablakok hátsó ívelt része, illetve a kutyacsontnak nevezett betét az amúgy szinte teljesen befalazott első lökhárítón, illetve ha nagyon lelkesen nézzük a dupla LED-es fényszórót, akkor abba is beleláthatjuk az ős dupla, kerek lámpáit. Segítségképpen elöl és hátul is találni rajta Capri feliratot – a betűtípust nagyon eltalálták – a fekete A-oszloptól pedig úgy tűnik, mintha lebegne a tető.

A termetes testet optikailag slankítja a fényes fekete műanyag is, amiből gazdagon jutott az autó aljára is, de feltűnik az autó elején, hátulján is. Nem akarok belegondolni, hogy néz majd ki egy gépi mosás után.

A lebegő tető egyszer csak elkezd süllyedni, és ettől válik teljesen más hangulatúvá, mint a rengeteg elemében azonos, szintén VW alapokra épülő Ford Explorer. Ránézésre korrekt a forma, bár egy hatalmas elektromos szabadidő-autó sosem fest túl izgalmasan, de erre legalább jutott pár jópofa poén. A hatféle színben – fekete, fehér, szürke, kék, piros, sárga – rendelhető karosszéria hossza 4634 milliméter, szélessége tükrökkel 2063, behajtott visszapillantóval 1946 mm, magassága 1626, tengelytávja 2767 mm.

Az elérhető sportautó A régi Ford Capri három generációt élt meg, 1969 és 1986 között készült, a mostani változattól teljesen eltérő formában, és természetesen más célközönségnek. Kétajtós kupéként Európában és Európának tervezték, és ott is gyártották. Sikeres is lett, a modell életciklusa alatt, több mint 1,9 millió darabot gyártottak belőle. Egész sokféle motor került az idők során az autó orrába, a soros, négyhengeresen kívül többféle V6-os, V8-as és V4-es motor is megfordult a választhatók között. Lökettérfogatban is nagy volt a különbség a két véglet között, hiszen 1,3-as és 5,0 literes blokk is elérhető volt a Caprihoz. A kontinens új autó kereskedéseiből 1984-ben kopott ki a típus, de Angliában 1986-ig árulták. Hivatalosan utód nélkül szűnt meg a gyártása, bár az 1994-es második generációs Ford Probe valami ilyesminek tekinthető.

Belső

Az ajtót kinyitva mindössze két olyan dolog szúr szemet, ami a régi Capri hangulatát idézi. Az egyik az alul felül lapított, szinte négyszögletű kormány alsó küllője, ami a régi, alu kormányküllőt idézi, – de ez már persze műanyagból készült -, e mellett klasszikus hangulatú a sportos mintájú üléskárpit. Nagy kár viszont, hogy a padlólemez és az elektromos technika mellett a Volkswagentől az összes ergonómiai baklövést is átvette a Ford.

Érthető, hogy csomagban jön minden, és nem érte volna meg új gombokat kapcsolókat tervezni szegény Caprinak, nincs is ezzel baj, ha jól működnek, de a VW csoport elátkozott gombjait látva sokan fognak sírógörcsöt kapni.

Gombok

Szerintem nincs olyan autós szaklap, aki ne említette volna már meg az érintésérzékeny REAR feliratú gomb hitványságát elektromos VW tesztben, – csupán két darab ablakemelő kapcsoló van a vezető keze ügyében, és ezzel a szörnygombbal lehet váltani, hogy a két igazi kapcsoló az első, vagy a hátsó ablakokat vezérelje-e – és most már a Ford Capriban is ezzel kell találkozni. Ha ez nem lenne elég, a kormányon lévő gombok is csupán érintésérzékeny felületek, illetve a hangerőszabályzó is ilyen.

A legnagyobb sületlenség pedig az érintésérzékeny vészvillogó, amire minden alkalommal rá lehet tenyerelni, akkor valaki az állítható dőlésszögű kijelzőt állítgatja. A 14,6 colos, függőleges tájolású monitor képe amúgy parádés, a sebessége is rendben van, és az ezen futó szoftver végre tud majd magyarul is. Ráadásul titkos rejtek is van mögötte, mindenféle apró holminak.

Átlagos minőségű anyagokból épül fel a Ford Capri utastere, vannak finom részek, de pucér, kemény műanyagba sem nehéz belenyúlni. Hely van benne bőven, még hátul is, a kupés tetőív nem teszi kényelmetlennéa hátsó sorban autózást. Hátul az üléspozíció nem az igazi, magasra húzott térdekkel lehet csak bent ülni, az ülőlaphoz közel van a padló, mint a számos elektromos autóban.

Csomagtartója hivatalosan 572 literes, de ha a padlószint alatti részt is használja valaki és tetőig rámolja az autó fenekét, akkor 627 liternyi cuccot tud majd elnyeletni vele. A hátsó ülések háttámláit is ledönti, akkor ez az érték 1500 liternél is több lehet. A csomagokat viszont csak itt lehet elhelyezni, a Mustang Mach-E-vel ellentétben itt nincs első csomagtartó. Viszont a könyöklőben is van 17 liternyi hely, ami valószínűtlenül sok cuccot képes elnyelni.

Technika

Kétféle kapacitású lítiumion akkumulátorral és szintén kétféle hajtással lesz elérhető az új Ford Capri. A gyengébb változat 286 lóerős, és hátsó kerekes, míg az erősebb 340 lóerős és összkerék-hajtású. Forgatónyomatékuk a hátsó keréken egyaránt 545 Nm, míg az összkerekesnél az első tengelyre is jut 134 Nm. Gyorsulásuk 6,4, 5,3 másodperc, és mindkét változat legfeljebb 180 km/órás tempóig hajszolható. Az ígért hatótáv nagyjából 600 kilométer körüli.

A hátsókerekes változat 77 kW-os, míg az erősebb, összkerekes Capri 79 kW-os akkumulátort kap, tölteni egyenáramról a kisebbet legfeljebb 135, a nagyobbat 185 kW-tal lehet, amivel a 10-ről 80 százalékra töltést 28, illetve 26 perc alatt lehet letudni. Az AC töltés maximuma mindkét esetben 11 kW.

Hogy milyen lesz használat közben a VW ID5-re épülő Ford Capri 2024-es változata, arra még várni kell pár hónapot. Az első példányok november közepén, végén kerülhetnek a kereskedésekbe. De valószínűleg nem tévedünk nagyot, ha a már közúton is kipróbált Ford Explorer-hez hasonló élményt várunk majd a Capri-tól is. Csak kupésabb megjelenésű csomagolásban.

Hogy milyen áron jutnak majd a hazai Ford szalonokba, azt is maximum találgatni lehet. Szerencsére a testvérmodell árlistája már elérhető, így tippre a szexibb név miatt ennél valamivel magasabb árat tippelnék a Ford Capri 2024-es változatának, és valószínű a VW ID.4, ID.5 ára sem lesz tőle távol.

Hogy az milyen az kiderül a Vezess korábbi cikkéből: