Két darab, nagy méretű kijelző uralja a Mach-E utasterét. A kisebb a műszerfal, 10,2 colos, és inkább egy keskeny csík, mint megszokott képarányú monitor, a nagyobb, 15,5 col méretű sem átlagos, ez portréállásban trónol a középkonzol közepén. Furcsa, hogy egyáltalán nincs a vezető felé döntve, hanem ugyanannyira látja jól a sofőr és a jobb egyben ülő utas is. Mindkét monitor képminősége remek, színeik szépek, felbontásuk is jó, és a rendszer is megfelelő sebességgel végzi a számításokat, nincs idegőrlő várakozás. A középkonzoli kijelző kapott egy rátapasztott tekerőgombot is, ami nem csak menőn néz ki, hanem még használni is klassz.

Szerencsére a Fordnál nem tébolyodtak meg a belsőt tervező csapat tagjai, a gigászi monitor mellett meghagytak egy kupac hagyományos kapcsolót is. Igaz, nem sokat, és a klímavezérlést is menüből, sokszor nem teljesen egyértelmű módon lehet állítani, de azért maradtak gombok fontos feladatokra is. Ennek ellenére a beállítások döntő többségét a kissé bonyolult menü rendszerű központi kijelzőn lehet elvégezni, és ezekből kismilliónyi van. Kár, hogy magyar nincs a menü kiválasztható nyelvei között.

Anyagminősége nagyon változó, akadnak benne finomabb megoldások, mint amilyen a textilborítás, de könnyű belefutni ridegebb műanyagokba is. Elöl helyben nincs hiány, és a hátsó üléssora is bőven ad annyi teret, hogy akármeddig el lehessen itt üldögélni, nagyvonalú a láb- és a fejtér. Csomagtartója hátul 402 literes, amit kreatív ülésorigamival 1420 literre lehet növelni, és akkor még ott van az autó elejében lévő, korábban már említett 80 literes rekesz is, ha hamar betelnének az utastér kisebb-nagyobb üregei.