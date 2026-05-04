Az esetre egy baleset miatti javítás hívta fel a figyelmet: a képen látható Lamborghini Urus jobb oldali fényszórója megsérült, ezért a lámpát cserélni kellett. A javítás sikerült is, a LED-es fénycsík újra olyan tiszta, hideg fehér fénnyel világított, ahogy azt egy Lamborghinitől elvárja az ember.

Csakhogy ezzel egy új probléma került reflektorfénybe: a bal oldali, érintetlen lámpa hirtelen feltűnően sárgásnak tűnt mellette.

A javítást végző szerelő szerint nem egyedi hibáról van szó.

Az első szériás Urus fényszóróiban a LED-modulok túl közel kerültek a lámpatestben futó fényvezető elemhez. A hő hosszú távon károsítja, lényegében megégeti a fény “útját”, ezért az eredetileg fehér nappali menetfény idővel melegebb, sárgás árnyalatot kap. Messziről talán nem üvölt a különbség, közelről viszont már elég zavaró, főleg egy olyan autón, amely a látványról szól és sok-sok millió forintba kerül.

Egy hétköznapi, öregedő autónál sokan legyintenének erre, egy Lamborghini Urusnál viszont más a mérce. A Reddit poszt kommentjei között valaki meg is jegyezte:

egy régi, leharcolt autónál ez belefér, de egy Lamborghininél, amely egy kisebb ház árával vetekszik, már kevésbé.

A legkézenfekvőbb megoldás az lenne, ha mindkét fényszórót cserélnék vagy javítanák, így újra tökéletesen egyforma lenne az autó tekintete. Csakhogy itt jön a fájdalmas rész: egy Urus-fényszóró ára nagyjából 5000–7000 dollár között mozog darabonként (kb. 2 millió forint), vagyis komoly tételről van szó.

A sport-SUV 650 lóerős és akár 305 km/órával is képes hasítani, a 0–100-as sprintet 3,6 másodperc alatt teljesíti, de 12,8 másodperc alatt a 200 km/órát is eléri a mutató. A 2,2 tonnás menetkész tömeg az 5 métert meghaladó nagy SUV-k között egészen jó értéknek számít, de az Urus ránézésre jóval kompaktabbnak tűnik, mint amilyen valójában: 3003 mm tengelytáv, 2016 mm szélesség (plusz tükrök) és 1638 mm magasság.

Nem műszaki katasztrófa, nem használhatatlan az autó a fent ecsetelt hiba miatt, de egy Lamborghininél a részletek számítanak igazán. Főleg akkor, ha az ember azért vesz Urust, hogy mindenki megnézze…