Egy rakoncátlankodó tanksapka-mechanika könnyen csillagászati szervizszámlát eredményezhetett volna egy Lamborghini Aventador esetében. Egy szemfüles szerelő azonban a töredékéből, egy „hétköznapi” cserealkatrésszel oldotta meg a problémát.

A szupersportautó tanksapkája megadta magát, ami a maga egyszerűségében elég bosszantó hiba. Így nyomásprobléma keletkezett az üzemanyagtartály párolgásszabályzó EVAP-rendszerében, maga a mechanikus probléma pedig tankoláskor keserítette meg a tulajdonos életét.

Lamborghini Aventador

A Lamborghini Aventador középmotoros, kétüléses sportautó, amelyet 2011-től 2022-ig gyártottal és forgalmaztak. Nevét egy híres spanyol harci bikáról kapta, amely 1993-ban Zaragoza városában, Aragónia tartományban harcolt.

A modell 6,5 literes V12-es szívó benzinmotorral készült, mellé hétfokozatú automatizált kézi sebességváltó és összkerékhajtás tartozott. Kezdetben motorja 700 lóerős teljesítménnyel bírt, de később készültek erősebb variánsok, a csúcs 780 lóerő volt. A kupé és roadster változatban gyártott modell leggyorsabb variánsai képesek voltak 2,8 másodperc alatt elérni a 100 km/órás tempót, végsebességük elérte a 350 km/órát.

Egy gyári Lamborghini tanksapka viszont nem olcsó darab, a gyártótól rendelve 430 ezer forint körül alakul a vételára. gy ilyen apró, funkcionális műanyag elem esetében ez az összeg még a szupersportautók világában is gyanúsan magasnak tűnik. A szerelő nem is hagyta annyiban a dolgot, és elkezdte boncolgatni az elromlott darabot.

A kisszériás luxus- és sportautó-gyártók – hogy megspórolják a saját fejlesztést sok apró alkatrészt kölcsönöznek tömeggyártóktól.

Ezeket aztán egyedi, prémium burkolatokkal rejtik el a vásárlók szeme elől. Pontosan ez történt az Aventador esetében is: a szerelő az alaposabb szemrevételezés során a belső műanyag házon egyértelműen azonosította a jól ismert FoMoCo (Ford Motor Company) logót.

Egy rövid nyomozás után kiderült, hogy a tanksapka belső zármechanizmusa milliméterre megegyezik a második generációs európai Ford Focuséval.

A megoldás adta magát: a Ford-specifikus alkatrész mindössze 12 ezer forintba került, műszakilag pedig tökéletesen azonos volt az olaszokéval. A szerelő egyszerűen átszerelte a megbízható belső mechanikát és a tömítést a Lamborghini eredeti, mart alumínium burkolata alá, amivel az autó gazdája egy csapásra több százezret spórolt meg, ráadásul a gyári esztétika sem csorbult.