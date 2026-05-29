Az európai uniós társfinanszírozással megvalósuló „Komplex fejlesztés az esélyegyenlőség jegyében” projekt részeként négy elektromos MG S5 személyautót adtak át a Bajai Tankerületi Központ székhelyén. A járműveket a közbeszerzési eljáráson győztes Duna Autó szállította az MG Motor Hungary képviseletében. A pályázat keretében összesen 118,15 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert el a Bajai Tankerületi Központ.

A négy járműből három a Bajai EGYMI (Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény), egy pedig a Kalocsai EGYMI tulajdonába kerül. Mindkét intézmény utazó gyógypedagógiai szolgálatot működtet: szakembereik nemcsak az intézményen belül, hanem a környező kisebb településeken is ellátják a rájuk bízott gyermekeket. A bajai EGYMI hatósugara ezernél több tanulóra terjed ki, a kalocsai intézmény 118 gyermeket gondoz összesen tizennyolc településen.

Az autóknál megközelítőleg napi 100 kilométeres átlagos futással számolnak. Az elektromos hajtáslánc választása tudatos döntés volt: az intézmény igazgatója szerint a járművek a gyógypedagógusok munkájának megkönnyítése mellett a környezettudatosságot is erősítik.

Az MG S5 465 km valós hatótávolságával alkalmas az intenzív, napi rendszerességű vidéki használatra, vagyis arra a feladatra, amelyre a bajai és kalocsai gyógypedagógusok igénybe veszik majd.

