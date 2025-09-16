A tavaszi bemutatkozást követően megérkeztek az MG Motor hazai szalonjaiba az MGS5 EV első példányai. Az alsó-középkategória felső szélére (4476 mm hossz, 2730 mm tengelytáv) pozicionált elektromos szabadidőjármű egyszerűsített modellválasztékkal rendelhető a magyar piacon: a Comfort felszereltségi szint mindkét hajtáslánccal, a Luxury csak a nagyobbikkal elérhető.
A pontos műszaki adatokat a cikkünk végén található táblázatok tartalmazzák.
Az Európában immár kötelező vezetőtámogató rendszereken túl tucatnyi rendszer segíti a balesetmentes közlekedést, az autó ügyel, hogy ne vezessünk fáradtan, hogy ne nyissuk rá az ajtót a közeledő kerékpárosra, együtt araszol a forgalommal a dugóban, és észleli, ha a megengedettnél gyorsabban haladunk.
Vezetési üzemmódból ötöt kapunk (normál, sport, komfort, hó és egyedi), a regeneratív fékhatás három lépcsőben szabályozható, plusz van egy negyedik, adaptív üzemmódja is. A motorfék elég erős(re állítható) ahhoz, hogy a gázpedál felengedésével állóra lassuljon az autó.
Már az alapkivitelek is gazdagon felszereltnek mondhatók, a csúcsmodell olyan extrákat hoz alapáron, mint a panoráma kamerarendszer, a vezeték nélküli telefontöltő, a hátsó olvasólámpa, a fűthető bőrkormány, a 6 hangszórós hifi. Csak itt elérhető a fogyasztást csökkentő hőszivattyú, csak ezen a szinten állnak rendelkezésre valós idejű információs szolgáltatások, illetve zenei streaming szolgáltatások és online közösségi csatornák. A Luxury szinten a kulcs okostelefonnal helyettesíthető, az első ülések motorosak és fűthetők, hátul könyöklőt kapunk. A csúcsmodell 17 helyett 18 colos kerekeket kap215 helyett 225 mm széles abroncsokkal, nyilván ennek, valamint a gazdagabb felszereltségnek tudható be a marginálisan kisebb hatótávolság.
13,7 millió forintos induló árával a C-SUV EV szegmens közepére céloz az S5 EV.
Teljesítményben és méretben a Kia Niro EV (4420 mm, 150 kW) áll legközelebb, viszont itt 16 4490 000 Ft a belépő ár. A Ford Explorer (4468 mm, 210 kW) jelentősen erősebb és drágább (16 050 000 Ft), viszont akciósan, 13,3 millióért erős vetélytársa az újoncnak. A BYD Atto 3 (4455 mm, 150 kW) 15 990 000 Ft-tól indul, a bevezető kedvezménye egymillió forint. A Hyundai Kona EV (4355 mm, 99 kW) 14 599 000 Ft-os árából most 1,3 millió lejön kedvezménybe. Az Opel Frontera EV valamivel rövidebb és érdemben gyengébb (4385 mm, 83 kW), viszont már 10 890 000 forinttól elérhető. A Leapmotor B10 egyelőre nem kapható Magyarországon.
MGS5 méretek
|MGE5 EV Comfort 49 kWh
|MGE5 EV Comfort 64 kWh
|MGE5 EV Luxury 64 kWh
|Hosszúság
|mm
|4476
|4476
|4476
|Szélesség
|mm
|1849
|1849
|1849
|Magasság
|mm
|1621
|1621
|1633
|Tengelytáv
|mm
|2730
|2730
|2730
|Csomagtartó
|liter
|453 / 1441
|453 / 1441
|453 / 1441
|Saját tömeg
|kg
|1635
|1680
|1725
|Vontatható tömeg
|kg
|750
|750
|750
MGS5 teljesítmény
|MGE5 EV Comfort 49 kWh
|MGE5 EV Comfort 64 kWh
|MGE5 EV Luxury 64 kWh
|Villanymotor max. teljesítménye
|kW / LE
|125 / 170
|170 / 231
|170 / 231
|Villanymotor max. forgatónyomatéka
|Nm
|250
|350
|350
|Gyorsulás, 0-100 km/óra
|mp
|8,0
|6,3
|6,3
|Végsebesség
|km/óra
|170
|190
|190
MGS5 akkumulátor
|MGE5 EV Comfort 49 kWh
|MGE5 EV Comfort 64 kWh
|MGE5 EV Luxury 64 kWh
|Akkumulátor típusa
|LFP
|NCM
|NCM
|Akkumulátor kapacitása, bruttó/nettó
|kWh
|49 / 47,1
|64 / 62,1
|64 / 62,1
|Hatótávolság, WLTP, vegyes/város
|km
|340 / 491
|480 / 682
|465 / 645
|Max. töltési teljesítmény
|kW
|120
|139
|139
MGS5 alapárak
|MGE5 EV Comfort 49 kWh
|MGE5 EV Comfort 64 kWh
|MGE5 EV Luxury 64 kWh
|Induló ár
|Ft
|13 699 000
|15 199 000
|16 219 000
Az MGS5 a családosok villanyautója lehet, az MG Cyberster meg mindenki másé: