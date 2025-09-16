A tavaszi bemutatkozást követően megérkeztek az MG Motor hazai szalonjaiba az MGS5 EV első példányai. Az alsó-középkategória felső szélére (4476 mm hossz, 2730 mm tengelytáv) pozicionált elektromos szabadidőjármű egyszerűsített modellválasztékkal rendelhető a magyar piacon: a Comfort felszereltségi szint mindkét hajtáslánccal, a Luxury csak a nagyobbikkal elérhető.

A pontos műszaki adatokat a cikkünk végén található táblázatok tartalmazzák.

29 fotó

Az Európában immár kötelező vezetőtámogató rendszereken túl tucatnyi rendszer segíti a balesetmentes közlekedést, az autó ügyel, hogy ne vezessünk fáradtan, hogy ne nyissuk rá az ajtót a közeledő kerékpárosra, együtt araszol a forgalommal a dugóban, és észleli, ha a megengedettnél gyorsabban haladunk.

Vezetési üzemmódból ötöt kapunk (normál, sport, komfort, hó és egyedi), a regeneratív fékhatás három lépcsőben szabályozható, plusz van egy negyedik, adaptív üzemmódja is. A motorfék elég erős(re állítható) ahhoz, hogy a gázpedál felengedésével állóra lassuljon az autó.

Már az alapkivitelek is gazdagon felszereltnek mondhatók, a csúcsmodell olyan extrákat hoz alapáron, mint a panoráma kamerarendszer, a vezeték nélküli telefontöltő, a hátsó olvasólámpa, a fűthető bőrkormány, a 6 hangszórós hifi. Csak itt elérhető a fogyasztást csökkentő hőszivattyú, csak ezen a szinten állnak rendelkezésre valós idejű információs szolgáltatások, illetve zenei streaming szolgáltatások és online közösségi csatornák. A Luxury szinten a kulcs okostelefonnal helyettesíthető, az első ülések motorosak és fűthetők, hátul könyöklőt kapunk. A csúcsmodell 17 helyett 18 colos kerekeket kap215 helyett 225 mm széles abroncsokkal, nyilván ennek, valamint a gazdagabb felszereltségnek tudható be a marginálisan kisebb hatótávolság.

13,7 millió forintos induló árával a C-SUV EV szegmens közepére céloz az S5 EV.

Teljesítményben és méretben a Kia Niro EV (4420 mm, 150 kW) áll legközelebb, viszont itt 16 4490 000 Ft a belépő ár. A Ford Explorer (4468 mm, 210 kW) jelentősen erősebb és drágább (16 050 000 Ft), viszont akciósan, 13,3 millióért erős vetélytársa az újoncnak. A BYD Atto 3 (4455 mm, 150 kW) 15 990 000 Ft-tól indul, a bevezető kedvezménye egymillió forint. A Hyundai Kona EV (4355 mm, 99 kW) 14 599 000 Ft-os árából most 1,3 millió lejön kedvezménybe. Az Opel Frontera EV valamivel rövidebb és érdemben gyengébb (4385 mm, 83 kW), viszont már 10 890 000 forinttól elérhető. A Leapmotor B10 egyelőre nem kapható Magyarországon.

MGS5 méretek

MGE5 EV Comfort 49 kWh MGE5 EV Comfort 64 kWh MGE5 EV Luxury 64 kWh Hosszúság mm 4476 4476 4476 Szélesség mm 1849 1849 1849 Magasság mm 1621 1621 1633 Tengelytáv mm 2730 2730 2730 Csomagtartó liter 453 / 1441 453 / 1441 453 / 1441 Saját tömeg kg 1635 1680 1725 Vontatható tömeg kg 750 750 750

MGS5 teljesítmény

MGE5 EV Comfort 49 kWh MGE5 EV Comfort 64 kWh MGE5 EV Luxury 64 kWh Villanymotor max. teljesítménye kW / LE 125 / 170 170 / 231 170 / 231 Villanymotor max. forgatónyomatéka Nm 250 350 350 Gyorsulás, 0-100 km/óra mp 8,0 6,3 6,3 Végsebesség km/óra 170 190 190

MGS5 akkumulátor

MGE5 EV Comfort 49 kWh MGE5 EV Comfort 64 kWh MGE5 EV Luxury 64 kWh Akkumulátor típusa LFP NCM NCM Akkumulátor kapacitása, bruttó/nettó kWh 49 / 47,1 64 / 62,1 64 / 62,1 Hatótávolság, WLTP, vegyes/város km 340 / 491 480 / 682 465 / 645 Max. töltési teljesítmény kW 120 139 139

MGS5 alapárak

MGE5 EV Comfort 49 kWh MGE5 EV Comfort 64 kWh MGE5 EV Luxury 64 kWh Induló ár Ft 13 699 000 15 199 000 16 219 000

