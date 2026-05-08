Igaznak bizonyultak a korábbi híresztelések: a Stellantis-csoport ma bejelentette, hogy két márkája, a német Opel és a kínai Leapmotor műszaki együttműködésbe kezd. A részletek még nem világosak, az azonban már tény, hogy a Leapmotor B10 kompakt SUV alapjait felhasználva készül majd egy Opel szabadidőjármű.

Az Opel típusáról egyelőre semmilyen információt nem adott közzé a Stellantis, annyit árultak csupán el, hogy ugyanott fogják gyártani, ahol a B10-eseket is: a spanyolországi Zaragozában. Míg a kínai SUV gyártása már idén beindulhat Európában, az új Opel legkorábban 2028 elején kerülhet forgalomba.

5 fotó

A Leapmotor B10 a márka harmadik típusa, amely eljutott Európába a T03 elektromos mini és a C10 középkategóriás SUV után. A 4515 x 1885 x 1655 mm-es B10 tengelytávolsága 2735 mm, az autó maximális ötcsillagos eredményt ért el az Euro NCAP vizsgálatán.

a videó a hirdetés után indul

A B10 tavaly nyár óta rendelhető Európában egyetlen tisztán elektromos hajtáslánccal, amely 218 LE maximális teljesítményre és 240 Nm nyomatéki csúcsra képes, álló helyzetből 8,0 másodperc alatt gyorsul 100 km/órára, végsebessége 170 km/óra.

A Leapmotor B10 kétféle akkumulátorral elérhető, a kisebbik, 56,2 kWh-ás egységgel 361 kilométer az elméleti hatótávolság, a nagyobbik akkucsomag 67,1 kWh-ás kapacitása akár 434 kilométerre elegendő. Mindkét akku 11 kW-tal tölthető váltóáramról, és akár 168 kW-tal egyenáramról. A 30-80% töltési ciklus mindössze 20 percet vesz igénybe.

A B10 Hybrid EV ugyanennek a modellnek a hatótávolság-növelős verziója. Itt kisebb az akku (18,8 kWh), a csúcsteljesítmény és a végsebesség azonos, de a gyorsulás ideje jobb: 7,5 mp.