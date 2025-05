Jóllehet a szériaérett MG Cyberster formája sokat szelídült a 2021-ben bemutatott tanulmányautó megjelenéséhez képest, így is sikerült kifejezetten látványos autót alkotni, miközben földközelben maradtak a dizájnerek. Semmi olyan nem került az autóra, amit látva hümmögni kéne, vagy azon gondolkodni, hogy képesek leszünk-e majd hozzászokni a látványhoz. A kétüléses, nyitható tetejű roadster szimplán piszok jól néz ki.

A kínaiak okosan bánnak a patinás, 100 éves múlttal rendelkező brit márkával, anyagilag ugyan a hóna alá nyúltak, de megértették, hogy az európai vevőknek a múlt mellett nagyon sokat számít az európai dizájn is. Így ezt továbbra is a britekre hagyták, ami látszik is a Cyberster megjelenésén.

Jó, a felfelé nyíló ajtó nem a legpraktikusabb megoldás, de egy roadstert nem is egy ergonómia tankönyvbe szánnak illusztrációként, sokkal inkább az a feladata, hogy aki látja, az elájuljon tőle, és akarja. Azt nem kell tudnia, mennyire macerás a használata. De erről majd később. Most még csorgassuk a nyálunkat az agresszív orr látványától, csodáljuk meg az elektromos autónál nem is feltétlenül szükséges óriási égbeömlőket, karakteres sárvédőket, keskeny fényszórókat.

Oldalról a szintén izgalmas formájú felnik és a látható kilincs nélküli ajtók érdekesek, majd az autó fenekénél engedték el magukat igazán a formatervezők, a parádés hátsó lámpa, a diffúzor és a csillogó Cyberster felirat hármasával. Karosszériája 4535 milliméter hosszú, 1913 mm széles és 1329 mm magas, a tengelytáv pedig 2690 mm, a saját tömege 1850 kg.