Elsőre nem látható újdonság az utastérben, hiszen az alapvető formák olyanok, mint eddig. A kardánalagút által látványosan két részre osztott belsőben sokfelé látunk hangsúlyos kör formát. Akár a szellőzőket, akár a klíma vagy a fedélzeti rendszer vezérlését nézzük, nem is beszélve a műszerekről. Az összeszerelés kiváló és az anyagminőség is jó, a múszerfal egy részét, illetve a jobban felszerelt modelleken a középkonzolt is varrott műbőr borítja.

Kifejezetten jól áll az autónak a bézs belső, hiszen az alap fekete kissé szomorkás, a világos viszont elegánsabbá teszi. Az alap ülés komfortos, viszonylag puha tömésű, és nem érezni, hogy gond lenne az oldaltartásával, ez csak akkor merül fel ha a csúcskivitelhez tartozó Recaróba pattanunk át. Bár az is használható hosszú távon (két napa alatt 1500 km-t nyomtunk le benne), sokkal szűkebb, fogja a vezető testét, versenypályára is ideális. Az ülésekre egy velúrszerű textúrájú műbőr is választható, amely csökkenti a vezető csúszását, ami jól jön, ha tempósan hajtunk.

Belül az egyik újdonság, hogy a korábbinál nagyobb, 8,8 hüvelykes a központi kijelző, amelynek képe szebb, mint korábban. Ráadásul vezeték nélkül fut rajta az Android Auto™ és az Apple Car Play®. A mobiltelefonok immár a két USB-C aljzaton tölthetők. A menü rendszer alapból nagyon egyszerű, a telefontükrözéssel bonyolíthatjuk, azt kell megszokni, hogy ellentétben az álló helyzettel, menet közben érintéssel nem működik a képernyő, ilyenkor a középen lévő billenő-tekerő gombbal lehet állítani a funkciókat.

Megújultak a műszerek is, kissé más a mutató és karakterek, a cél az volt, hogy könnyebben olvasható legyen. Ami nem változott, hogy továbbra is a fordulatszámmérő van középen és annak és a sebességmérő számozása is „6 órától” indul. Apróságnak tűnik, de az ilyen kis dolgok teszik különlegessé a modellt.

Új a belső visszapillantó is, amely immár nemcsak keret nélküli, de azon is dolgoztak, hogy jobb legyen mellette a kilátás előre, így a tartó is más, automatikusan elsötétedik.