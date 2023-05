Bizonyos kor felett erősen ajánlott

Hosszú géptető, rövid kabin és még rövidebb far, így áll össze arányaiban egy BMW Z4-es. Az első tengely messze a kabin előtt, a hátsó viszont egészen közel az ülésekhez található, az ajtó alig egy arasznyira van csupán a hátsó kerékjárattól. Az első sárvédőn annyira nagy hely maradt a kerék és az ajtó között, hogy még egy légátvezető aerodinamikai elem is elfért rajta.

Irdatlanul hosszú az autó orra, ez mindig hangsúlyos volt a Z-k történetében. Teteje – amely az előző generáció fémje után újra vászon – motorosan mozog, alig 15 másodperc alatt nyílik és csukódik, egészen 50 km/h-s tempóig, szövet bevonata pedig nem csak fekete, de ezüstös szövésű szürke is lehet.

2018-ban mutatkozott be a harmadik generációs Z4, nemrég pedig egy enyhe frissítésen esett át, ami a külsőt tekintve érintette a lámpákat és a hűtőmaszkot. Mostantól sötétek a lámpák belső részei, amitől hangsúlyosabb a nappali menetfények rajzolata, az egyébként még egészen kicsinek számító fekvő vesék kitöltésére pedig vízszintes kis osztásokat használtak. Ez kicsit idegennek tűnik egy BMW-n, de örüljünk, hogy legalább a Z4 orrát nem takarja be teljes egészében hűtőmaszk. Az M Sport csomag mostantól alapáras, ezért ilyenek a lökhárítói és a felnijei is, a Thundernight lila fényezés pedig ehhez az autóhoz is tökéletesen passzol.