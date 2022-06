Kaliforniából, speciálba’! – Ford Mustang kabrió

Hiába van „Jó szomszéd”-mód az új Mustangokban, ha hidegen indul, akkor több házzal arrébb is berezonálnak az ablakok. Egyszerűen mindig hangos, nincs itt nagy trükk, nem kíméljük meg a szomszédokat valami 1.4 TSI hangszintjével, ha a Mustang V8-asa felébred, az beleordít a világba. Amíg fel nem épül az olajnyomás, 1500 körül tartja a fordulatszámot, onnan ejti visszafelé, és ezt a feltámadást mindig jó végighallgatni.

Kicsit csörömpöl induláskor, kicsit dadog az alapjárat, dörmög a kipufogó és bizsereg az egész karosszéria. Feldobja az embert, hogy több autóra való lökettérfogat és henger éled fel az óriási géptető alatt, itt bizony komoly mértékben megy a pazarlás, ami csak és kizárólag a te jókedvedet szolgálja, vagyis minden liter elégetett benzint megér.

Kicsit jobban is rázza a motor a karosszériát, mint a kupénál, remegnek az ülések, a tükrök, észrevehetően hiányzik a tető merevsége, és ez később, hosszabb vezetés közben is feltűnő. Ide-oda jár a szélvédő kerete előttünk, és a kátyúkat a műszerfal görbüléséből és rezzenéseiből is látjuk, nem csak érezzük. Hiányzik belőle az a merevség, ami a kupéban megvan, méghozzá elég feltűnően.

Sok vizet azért ez nem zavar, mert ez egy Mustang, nem egy Aston Martin, minden hasonló teljesítményű sportautóhoz képest még jelenlegi árfolyammal számolva is töredékáron kapható. És ez a V8-as motor épp elég jó karakter ahhoz, hogy feledtetni tudjon szinte bármilyen negatívumot a Mustangban. Az egész autót átjárja az erő, a bizsergés, a feszültség, komoly meló folyik a géptető alatt, nem valami visszafojtott európai csühögés.

Rálépek a gázra, a motor megbillenti az egész autót, itt van erő, nem is kevés, de a 450 lóhoz rendesen ki kell forgatni a crossplane-főtengelyes V8-ast. Ehhez pedig nem is kell neki túl nagy hely, olyan vígan forog le ez az ötliteres, hogy öröm hallgatni. Minden fordulatszám-tartományban egészen másként szól, mély dörmögést és versenyautósan magas hangokat is képes adni, kicsit NASCAR-fílingje van, amikor 7500-nál belefut a piros mezőbe a mutató.

Lustának nem lehet nevezni, harapja a levegőt, és olyan vehemenciával forog, mintha csak baltát vágnánk egy farönkbe. Minden gázadásra lüktető fordulatszámmal válaszol és ehhez a hangja is fantasztikus. Igazi élményt kézi váltóval tud adni, az automata népszerű, ám nem a legjobb. Szörnyen sok a 10 fokozat, folyamatosan pakolja őket fel-le, 50-nél a 7-esben, 60-nál már 8-asban van a váltó, cserébe tizedikben, 130-nál nagyjából 1500-at forog csak a motor. Sokat dolgozik, és ezt folyamatosan érezni is, a legkisebb gázadásra is ugrál a fordulatszám, és finom haladáskor is állandóan érezni a váltásokat, hiába működik elég finoman a hajtás a méretekhez képest, ezt az idegességet nem jó érezni.

Szerencsére kézi állásban nem váltogat el helyettünk, egészségesen hagyja leforogni a motort. Így lehet vele igazán nagyot menni, nyitott tetővel pedig még intenzívebb az élmény. A motor üvölt, a kipufogó már süvít, amikor 7000-nél váltok. Második fokozatban megfutja a 100 km/h-t, így túl sok váltás nincs Szentendre és Lepence között, de visszhangzik az egész Pilis a Mustangtól, hatalmas élmény, elképesztő, hogy ide mindig jó visszatérni!

Remek a kormányzása, kiváló a tapadása, az egész vezetése közvetlen, lehet vele jókat kanyarodni, kommunikál, mint valami szteroidokon élő MX-5. Kicsit magasan ülök a ló hátán és az úthibákba belecsavarodó karosszéria is sokszor zavaró, mégis az összkép, az hogy egy szívó V8-as amerikai vas, egy Mustang ennyire könnyedén és pontosan, az úthoz tapadva kanyarodik alattam, mindent feledtetni tud.

Kanyarból kifelé már megy a gáz, pici kormánymozdulattal pedig mozdul is a Mustang feneke, egészen kiszámítható. Ha van hely, kikapcsolt kipörgésgátlóval füstbe borítja az egész környéket, keresztbe autózva is könnyű vele tartani a választott ívet. Az apró mozdulatokra, gázadásokra is nagyon jól reagál. Többnek érzem baltával faragott izomautónál, a Mustang ma már sportautósan is jó, ez az igazán örömteli.