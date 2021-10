Egy valódi mohó V8-as, az autós hedonizmus tökéletes megtestesítője, olyan vasdarab, amit szívesen látna mindannyiunk saját garázsában is. A Ford Mustang egy olyan álomautó, ami még csak nem is elérhetetlen. Őszinte, sokszor faragatlan, de a legújabb generációra már mindenképp mondható az is, hogy sportos, jól vezethető, egy igazi driver’s car.

Ezt fejelte meg azzal a Ford, hogy a motort, a váltót és a Torsen rendszerű difit külön hűtőkörökkel látták el, hogy a Michelin Pilot Sport 4 S gumikon a lehető legtöbb kört bírja versenypályán is. Ez a csúcsverzió lett az új Mach 1, amivel most utánajártunk annak, valóban a világ összes benzinjét kell beletankolni, vagy jut még másnak is?

