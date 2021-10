Versenypályán derülhetne ki igazán, mire képes az M4 Competition kabrió. Mert ezzel a technikával már bátran róhatjuk a köröket, az elektronikusan vezérelt M differenciálmű sem fog elmelegedni, hűtőbordákkal látták el a házát. A technika bírná, mi viszont csak közúton hajthattuk meg egy rövid körön, és már így is rengeteg apróság derült ki róla.

Először is az, hogy az M4-nek nagyon jól áll, ha kabrió. Ezzel a világos utastérrel szinte fürdünk a luxusban, a tisztaságban, a fényben és a zajokban. Mindent tökéletesen hallunk, amit a motor leművel a domborodó géptető alatt. Halljuk a lefújószelep sóhajtásait, a 360 báros befecskendezés karcosságát és a motor öblös morajlását.

Így teljes a hangélmény a kipufogóktól is, nincs ami meggátolná a hangok bejutását. Az M4 kabrió már alapjáraton is hangos, rendesen bizsereg körülötte a levegő és jó ezt hallani a pirosnál állva nyitott tetővel és érezni, ahogy a mellkasunk is zsibbadni kezd tőle, még a levegőt is máshogy vesszük emiatt.

Érezni benne a sebességet, ami sosem árt egy sportautónál és olyan jó a szélvédelme, hogy még autópálya tempónál is bőven lehet beszélgetni az utassal. Persze csak ha bírunk a vérünkkel és nem lépjük át túlzottan a megengedett sebességet. Mert az M4 kabrió 3,7 másodperc alatt gyorsul fel 100-ra álló helyzetből és 250, felárért 280 km/h a végsebessége és azt is szemtelenül hamar eléri.

Országúton autózva szelíd, már-már túlságosan is kezes, jóval könnyebben kordában tartható, mint a hátsókerekes M4. Annyira semmi küzdelem nincs az irányításában, hogy meg is feledkezünk a sebességről. Mert a kijelzőre, vagy a head-up displayre pillantva magunk előtt közúton illetlen számokat láthatunk már ilyenkor is.

Lehetetlenül biztos a kanyarodása. 510 lóerő és 650 Nm már bántani tudja a tapasztalt sofőrt is, de nem az összkerekes M4-ben. Kis túlzással arra gyorsul irdatlan tempóval, amerre áll a kormány. És az országúti tempó kanyarban nevetségesen lassúnak tűnhet, a dupláját is elbírja tapadással és még akkor sem fogunk megizzadni a kormánya mögött. Pedig a súlya önmagában 1995 kiló, ami rengeteg egy sportautónál.

Passzol hozzá az összkerékhajtás, sokkal biztosabban vezethető közúton és jó ezt érezni. Ekkora erőnél már nem mindegy, hogy kordában tudjuk-e tartani és a legtöbb sofőr számára áldás lesz, hogy nem kell ellenkormányzásra készülnie. Persze, a lehetőség adott, a hajtás lekapcsolható és onnantól teljes mértékben a sofőrre hárul minden feladat.

Csodásan szól a hathengeres motor, hangos és zajos, karcos, ahogy túlszalad a 7000-en a fordulatszámmérő mutatója és a zsigereinkben érezzük a gépészet működését. Ritka, ha az M4 ennyit tud forogni, mert a motor nyomatéka már 2750-es fordulattól elérhető egészen 5500-ig, és ennyi bőven elég ahhoz, hogy másodpercek alatt eltűnjünk egy bonyolultabb kanyarkombinációból is.