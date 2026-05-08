Egy kavicsot szállító jármű az oldalára borult, rakománya beterítette az autópálya Budapest felé vezető oldalát, a kavicsból a sztráda másik oldalára is jutott. Az eset tegnap délután az M7-es autópályán, a holládi felhajtónál történt.

A csúnya balesetről belső kamerás videó is készült, amely a borulás pillanatát rögzíti. A felborult kamionnak nekiütközött egy másik kamion, amely a balesetet követően folytatni tudta az útját. Ennek a kamionnak a fülkéjéből készült a felvétel.

A Nagykanizsa felé vezető oldalra boruló kavics kárt tett egy személyautóban. Ezt, valamint a kamion üzemanyagtartályából szivárgó gázolajt is felitatták a marcali hivatásos tűzoltók. Az érintett útszakaszt annak megtisztításáig, valamint a kamion kerekeire állításáig lezárták, a forgalmat elterelték.

A kamion vezetőjét a mentők kórházba szállították, a személyautó két utasa nem sérült meg.