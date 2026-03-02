Még februárban történt, hogy az autópálya-kezelő munkatársai egy forgalommal szemben közlekedő autósra figyeltek fel az M7-esen.

A kamerák rögzítették, ahogy a sofőr több kilométert tett meg szabálytalanul, majd végül a balatonlellei pihenőben szakította meg az útját. Szerencséjére a forgalom nem volt nagy, baleset és személyi sérülés nem történt.

Mit tegyél, ha ilyet látsz?