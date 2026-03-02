Még februárban történt, hogy az autópálya-kezelő munkatársai egy forgalommal szemben közlekedő autósra figyeltek fel az M7-esen.
A kamerák rögzítették, ahogy a sofőr több kilométert tett meg szabálytalanul, majd végül a balatonlellei pihenőben szakította meg az útját. Szerencséjére a forgalom nem volt nagy, baleset és személyi sérülés nem történt.
Mit tegyél, ha ilyet látsz?
- Húzódj le a külső sávba!
- Azonnal értesítsd a 112-es segélyhívót! Mondd el, hogy pontosan hol, milyen irányban és mit láttál!
- Ha tudod, villogtatással, dudálással figyelmeztesd a szabálytalan autóst, és jelezhetsz a forgalom többi résztvevőjének is!
- Ne hősködj! Maradj higgadt, ne rántsd el hirtelen a kormányt, ne próbáld megállítani a szabálytalnul közlekedőt! Védd a saját és utasaid testi épségét!