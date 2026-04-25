Áprilisban nyereményjátékkal ünnepeljük a Vezess 25-ik születésnapját és az évforduló kapcsán szóba került a szerkesztőségben, mennyit változott az autók fogyasztása az elmúlt két és fél évtizedben, amióta új autókat tesztelünk. Hamar beugrottak a daliás idők benzinfaló tesztautói, a városban a 19,9 l/100 km-es gyári adatot három-négy literrel simán túllépő Alfa Spider 3.2 a csodás Busso-hathengeressel vagy a 241 lóerős, szintén V6-os vagy Renault Vel Satis a Nissantól átvett motorral, amely még autópályán is bekapott százon 17-19 liter benzint, ha igazán élveztük az erejét és a hangját.

Közben idősebbek, megfontoltabbak lettünk, sokan szülővé váltunk, sűrűbb a forgalom, kevesebb a szabad útszakasz és több a sebességmérés, de az mégis beszédes, hogy egy jóval magasabb, testesebb és 265 lóerejével nagyobb teljesítményű, összkerékhajtású, hétüléses családi SUV beéri 10 literrel 100-on vegyes forgalomban. Persze, mindhárom autó kiragadott példa, de most kiábrándítónak élnénk meg ezt a 11-13 literes városi fogyasztást, amit minden további nélkül produkáltak nem is nagy autók 115-140 lóerős benzines motorokkal Budapesten.

Születésnapunk alkalmából mi adunk ajándékot. Kattints erre a linkre és játssz velünk!

10 fotó

Régen minden jobb volt?

Mivel az emlékek megkopnak, megszépülnek, ezért utánanéztünk, hogy tényleg javult-e a fogyasztás vagy ez illúzió. Először saját archívumunkat túrtuk fel és a Vezess ingyenesen hozzáférhető cikkeiből összegyűjtöttük, hogy egy igazán elterjedt autótípus különböző generációi mennyit fogyasztottak tesztjeinken az eltérő motorokkal. Az Opel Astrát választottuk, a 2004-től értékesített H generációtól a jelenleg futó L-ig.

Ezek a számok érdekességként szerepelnek a cikkben, nem vethetők össze közvetlenül egymással, de az jól látszik belőlük, hogy városban az 1,6-1,8 literes szívó benzinesek 11 liter feletti fogyasztást produkáltak alattunk és a túlsúlyos J Astra a 180 lóerős turbómotorral 11-14 litereket bevert városban.

Ezzel szemben a könnyebb és 145 lóerejével igazán fürge Astra L 7,6 litert fogyasztott 100 kilométerre a magyar fővárosban. A 48 voltos hibridrendszerrel ellátott kombi autóúton és autópályán az élénk tempó ellenére beérte 5,48 literrel 100-on.

De ezek egyes tesztautók számai, nézzünk egy összehasonlíthatatlanul nagyobb merítést! A Német Statisztikai Hivatal, a Statistisches Bundesamt historikus adatokat is közöl az autók átlagos fogyasztásáról. A 2006-2023-as adatsor szerint a belföldi személygépkocsi-állomány fogyasztása átlagosan 8,8-ról 8,0 literre javult 100 kilométeren. Ezen belül a dízel autók átlaga 9,3-ról csak 9,1 literre változott, amiben talán annak is szerepe van, hogy 2015 ősze után a VW konszernt és más autógyártókat is érintő emissziós családi botránysorozata következtében a dízelmotorok kiszorultak a kis és a kompakt autókból, így mára a nehéz terepjárókban, kisbuszokban és felső kategóriás autókban fordulnak elő nagyobb arányban. A benzinfogyasztás mérvadóbb lehet, a 2003-ban 8,6 literes átlag 2010-re két, 2015-re további három deciliterrel csökkent átlagosan. A javulás üteme lassult, de nem állt meg, a németországi belföldi benzines személyautók 2023-as átlagfogyasztása 7,8 liter/100 km, ami majdnem nem egy literrel kevesebb a 2006-osnál.

Papíron nagyobb volt a javulás

Ez értékes előrelépés ugyan, de mesze nem akkora, mint amit a hivatalos fogyasztási adatok ígértek. 2015 decemberében az ICCT (International Council on Clean Transportation) kiadott egy tanulmányt, amiben a környezetvédelmi szervezet megállapította, hogy kiáltóan nagy a gyári adatok javulása és a valós fogyasztáscsökkenés közötti eltérés.

2009-től, amikor az EU hivatalossá tette a szén-dioxid-emissziós normát, 2015 végéig a gyári fogyasztási értékek 15 százalékos javulása csak 2 százalékos csökkenést hozott a valós közúti fogyasztásban az ő megállapításaik szerint, amit 20 népszerű autótípus üzemanyagigényéből számoltak ki. Papíron 8-30 százalékkal lett takarékosabb ez a 20 féle autó 2009-től 2015-ig, de nyolc autótípus esetében nem vagy csak csekély mértékben javult a fogyasztás független mérések eredménye alapján és mindössze öt autónál volt kimutatható 10 százaléknál nagyobb előrelépés.

Trükkös mérések vs. WLTP-norma

Ti is emlékezhettek erre a korszakra, amikor a megengedett tartomány felső határáig felfűtött laborokban, a piaci realitásnál gyengébben felszerelt autók az elterjednél kisebb és keményebbre fújt gumikon, légkondi nélkül hoztak minél alacsonyabb laborértékeket.

Mivel az autógyártók zöme alaposan kihasználta a mérési körülmények szürke zónájában kifacsarható megtakarításokat, Brüsszel 2017. szeptember 1-től egy reálisabb, bár a valóságnál nagyrészt még mindig kisebb értékeket eredményező fogyasztásérést tett kötelezővé az EU-tagállamokban a WLTP-mérések előírásával.

A tisztánlátás érdekében 2021 óta minden új autóban kötelező eltárolni és kinyerhetővé tenni az autók tényleges fogyasztását a valós üzemanyag-szükséglet ellenőrzése érdekében. Azóta minden autógyártó köteles mérni és rögzíteni a folyékony üzemanyaggal hajtott autók (benzin, dízel, plug-in hibrid) valós fogyasztásértékeit. Ehhez egy beépített fedélzeti fogyasztásmérő eszközt használnak (on-board fuel consumption monitoring, OBFCM), ami kötelező elem a fedélzeti elektronikában.

Kinyerhető a tényleges fogyasztás

Maga a rendszer a személyautók teljes életciklusa során, az első megtett kilométertől az utolsóig tárolja a fogyasztási adatokat. Az ADAC német autóklub szerint a rendszer elmenti a benzines és a dízel személyautó élettartama során elfogyasztott üzemanyag-mennyiséget és a megtett távolságot, tárolja a motorba juttatott üzemanyagot gramm/másodperc és liter/óra alapon, a járművel elfogyasztott benzin vagy gázolaj mennyiségét gramm/másodpercben, és az autó sebességét km/órában.

Konnektorról tölthető akkus hibridek esetében több adatot jegyez fel és továbbít a szisztéma, például a nagyfeszültségű akkumulátor merülése közbeni fogyasztást, az akku belső égésű motoros feltöltésekor adódó értékeket, a belső égésű motor nélkül, elektromos üzemben megtett távolságot, az akku külső töltésére felvett hálózati elektromos energiát és még azt is, hogy mennyi benzinből vagy gázolajból töltötte a vezető a hibridrendszer akkumulátorát a belső égésű motorral.

Atmoszférikus és turbófeltöltős benzines autók közúti átlagfogyasztása

Típus Motorváltozat Fogy. szívó Fogy. turbó Ford Focus III 1,6 (105-125 LE), 1,0 EcoBoost (100-125 LE) 7,74 l/100 km 6,69 l/100 km Opel Insignia 1,8 16V (140 LE), 1,4 Turbo (140 LE) 9,47 l/100 km 8,16 l/100 km Renault Modus 1,6 16V (113 LE), 1,2 TCe (99 LE) 8,46 l/100 km 7,34 l/100 km Škoda Octavia II 1,6 MPI (102 LE), 1,2 TSI (105 LE) 7,54 l/100 km 6,57 l/100 km Suzuki SX4 S-Cross 1,6 M16A (120 LE), 1,0 K10C (112 LE) 6,71 l/100 km 6,20 l/100 km

Adatok: Spritmonitor.de

A futásteljesítmény-adatokat a kötelező szervizek alkalmával töltik le az autók fedélzeti rendszeréből. Az autók fogyasztási és CO2 értékeit is gyűjti az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (European Environmental Agency, EEA) 2,2 millió darab 2021-ben forgalomba helyezett autó és 740 000 2022-ben forgalomba helyezett autó adatait használták fel, ami óriási merítést jelent, számunkra pedig megmutatja, mi a valódi használat mellett, autónként akár több százezer futott kilométer melletti átlagfogyasztása.

Az EEA vizsgálatából kiderül, hogy a benzines és dízel üzemű belső égésű motoros autók valódi fogyasztása több mint 20%-kal nagyobb a katalógus értékeknél. Átlagosan 1,0-1,3 literrel magasabb fogyasztást produkálnak a modellek, mint azt a WLTP adatok alapján kellene.

Segít a technika, de sok múlik rajtad

Látszik az eredményekből, hogy a kisebb gördülési ellenállású gumi, a szükséges szállítókapacitással vezérelt olajszivattyú és vízpumpa, a légellenállás lefaragása, a turbófeltöltéssel kombinált hengerűrtartalom-csökkentés, a sebességváltók optimalizálása és még rengeteg lépés az autók súlygyarapodása, nagyobb mérete és homlokfelülete ellenére is érdemben hat a környezetszennyezés visszafogásában és a fogyasztás lefaragásában.

Annak ellenére csökkent a fogyasztás, hogy az autók mérete nő, például azért, mert a bennük ülő emberek is növekednek az éhezés visszaszorulása, az állati fehérjék bevitelének növekedése, az egészségügyi ellátás javulása, a gyermekkori betegségek sikeresebb kezelése és az anyaméhbeli életszakasz körülményeinek javulása miatt.

Tisztább motorral még nehezebb

Azért is értékelendő az üzemanyagigény mérséklése, mert ezt az eredményt egyre szigorúbb környezetvédelmi normák teljesítésével érik el az autók. Kicsit sem reprezentatív a minta, de a Vezess indulásakor a szüleimnél laktam egy igen forgalmas fővárosi útszakaszon, ahonnan 2002-ben költöztem el. 2023-ban átmenetileg ismét ott éltem az agglomeráció forgalmának egy részét átvezető út mellett fekvő lakásban. 24 éve a reggeli szellőztetéskor borzalmas összetételű, kipufogógázoktól terhelt levegő jött be, 2023-ban viszont sokkal jobb volt a helyzet! Az arra közlekedő haszonjárművek és személyautók messze nem büdösítették úgy a levegőt, mint két évtizeddel azelőtt.

Műszaki oldalról a Vezess indulása óta sokat léptek előre az autók a fogyasztáscsökkentésben, de a vezetőn továbbra is nagyon sok múlik, a vezetési stílus és a választott sebesség döntő abban, hogy mekkora környezetszennyezéssel közlekedsz. Akár régebbi, akár hipermodern autóval jársz, mindig segít a fogyasztáscsökkentésben a durva kihúzatások elkerülése, az elkerülhető fékezések és újragyorsítások megelőzése egyenletes sebesség tartásával, a gumik légnyomásértékének beállítása a legnagyobb terheléshez megadott szintre, az autó tisztességes karbantartása.

Nem beszélve az utazásra szánt idő növeléséről. Elektromos autóval és belső égésű motorral is igazolták méréseink, hogy a tempónak ára van: autópályán egy takarékos dízel is autó 40 százalékkal többet evett 150-nél, mint 110-zel haladva.