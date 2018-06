Magyarországon is egyre több cég választ kombit szolgálati autóként. A trendet erősíti a nemzetközi vállalatok cégautós gyakorlata és a középkategóriás autók között is érvényesül, bár nem olyan mértékben, mint az Astra, a Cee’d, a Focus vagy az Octavia szegmensében.

Egyformák. Vagy mégsem?

Logikus lenne, hogy a kombi és a szedán tökéletesen azonos, mert így a leggazdaságosabb gyártani őket. Ám ugyanennyire logikus, hogy az alaphelyzetben kisebb csomagterű (572 vs. 608 liter), de valamivel magasabb súlyú (1518 vs. 1540 kg) és terhelhetőségű (648-650 vs. 600 kg) kombiban eltérhet például a sebességváltó vagy a differenciálmű áttételezése, ami szintén hat a fogyasztásra. A Lada 1200 Combi is rövidebb áttételű differenciálművet kapott a limuzinnál, igaz, ott összesen 87 Nm nyomatékot lehetett beosztani, itt meg 380-at.

Találgatás helyett megkérdeztük Csedő Leventét, a Renault Hungária műszaki szakértőjét, aki az alvázszámok birtokában megállapította a gyári dokumentációból, hogy a hajtásláncból fakadóan nem kell a mérést befolyásoló különbségtől tartanunk. Még a befecskendezés és az automata váltó vezérlőszoftvere is azonos a kombiban és a négyajtósban.

A két modell között 22 kg a súlykülönbség. Másfél százalékos eltérés aligha számottevő, amit mi nagyrészt kompenzáltunk a vezetők eltérő alkatával, de a kombi többletsúlyának városban, sokszori gyorsításkor lehetne némi szerepe a fogyasztásban. Változó sebességnél a súlykülönbség tisztán veszteség, mert a nagyon sok modern autóban bevetett fékenergia-visszanyerés neve többet ígér annál, amit a nem hibrid vagy elektromos autókban ténylegesen tud.

A légellenálláson múlik

Itt csupán arról van szó, hogy a generátor, amelynek forgatása komoly ellenállás a motornak, normál haladásnál alig fogja a motort, motorféknél viszont 16 voltos feszültséggel tölt, ahogy bír, amikor kvázi ingyen van a mozgási energia. Ez speciális akkumulátort igényel, amely bírja az intenzív kisütést és visszatöltést. Emiatt egy alapjárati motorleállítással működő autóba nem lesz jó a legolcsóbb akkumulátor, amit a kereső kiköp.

A két karosszériaforma között a légellenállás a fő eltérés, mert aerodinamikailag a kombik elmaradnak a lépcsőshátúk mögött. Ennek okai közül Gajdán Miklós, az Autó Magazin főszerkesztője azt emelte ki, hogy az áramlástanilag legkedvezőbb forma a hátrafelé hegyesedő csepp alak, ami egy szedánnal jobban megközelíthető, mint a klasszikus kombikkal vagy ferdehátú, liftback formával.

Ezt a számok is alátámasztják. A legáramvonalasabb szériaautók közül a B9-es Audi A4 Avant alaktényezője minimálisan 0,26, a limuziné 0,23, a G30-as 5-ös BMW-é legkevesebb 0,22, a G31 kombié 0,27. A Talisman szedáné a legjobb esetben 0,27, a kombié 0,30.

Ezek többnyire az alapverzióra vonatkozó adatok, a Renault esetében 215/60 R16 kerékkel, aminél a 245/40 R19-es kerékszettel összemért tesztautók légellenállása valamivel rosszabb (becslésünk szerint 0,29 és 0,32 lehet), de a különbség, amivel a menetszél lassítja a két autót, nem változik.

Homlokfelület: nem minden az alaktényező

Minél gyorsabban haladunk, annál inkább a légellenállás a fő ellenfél. Míg városi sebességnél alig van szerepe, autópályán a teljes menetellenállás 50 százalékánál is többet jelenthet. A légellenállás az alaktényező és a homlokfelület szorzata. A homlokfelület gyakorlatilag az autó keresztmetszete a B-oszlop magasságában, ahonnan a tető lejteni kezd.

A Cw-értékként ismert alaktényezőben 0,03 két autó különbsége, homlokfelületük pedig azonosnak vehető. Az 1463 mm teljes magasságú lépcsőshátú és a 1465 mm magasságú kombi között nincs mérvadó eltérés, ami homlokfelületüket és a hasuk alatt örvénylő levegőt illeti.

Az egyforma gumik mellett az azonos felnik azért fontosak, mert a küllők között nagyobb nyílású kerék menőbbnek hat, de áramlástanilag rosszabb a zártabb keréktárcsánál. Sok múlhatna az alvázburkolaton is, szerencsénkre az alsó borítás egyforma a két autón.

Ennyit az elméletről, irány az M5!

Ideje elindulni és megmérni, hogy ennél a típusnál érvényesül-e a limuzin elméleti előnye? Budapest szélén tankoltunk, onnan az M0-son 110-re, az M5-ön 130-ra állított tempomattal gurultunk Szeged széléig és vissza, hogy a városi forgalom ne tegye pontatlanabbá a mérést. A forgalom befolyásoló hatása minimális volt, de a két autó között cserélgettük a pozíciót. Szeged irányába az Örkénytől csendesedő forgalom kedvezett kis csapatunknak, amelynek másik két tagjával azt is megmértük, hogy tökéletesen azonos autókkal mit jelent időben és pénzben 130 helyett 150 kilométer/órával repeszteni vagy 110-zel haladni. Elég nagy az eltérés, erről itt írt Rácz Tamás.

130-nál körülbelül 2350 a percenkénti fordulatszám, eseménytelen csendben telt az út. A mágnesszelepekkel működő adaptív lengéscsillapításnak, amely másodpercenként 100-szor képes módosítani a lengéscsillapítás karakterisztikáján, nem sok dolga volt. A komfort üzemmódban 50-nél, neutrálisban 60-nál, sportnál pedig 80 km/óránál váltó összkerékkormányzásból sem sokat vettünk észre. Az Intiale felszereltségű Talisman adui közül az ülésmasszírozás és a nyári hőségben igen kellemes ülésszellőztetés tudott érvényesülni, a meleg levegő ventilátoros elszívása a hátunk mögül.

Alexis Martot, a külső formatervező megérdemli, hogy megemlítsük a nevét, mert az autó fő értéke, ahogy kinéz, és ezt tényleg minden él nélkül írom. A kategóriájában legfeljebb közepesnek számító, de szép nagy és tekintélyes autónak van előzési presztízse. Ez jó, mert kis sebességkülönbségnél is eszébe jutott az előttünk menőknek a jobbra tartási kötelezettség.

Na, ne! Takarékosabb a kombi?

Szegeden, az első szakasz után a kombi fedélzeti számítógépe jelzett egy deciliterrel alacsonyabb fogyasztást, ami a papírformának ellentmond, de annál izgalmasabbá teheti a cikket. Budapestre visszaérve beállítunk tankolni ugyanarra a töltőállomásra, ugyanarra a kútoszlopra és a teletankolást vállaló Rácz Tamás rituálisan megtankolta mindkét autót, igaz lelkére pont ugyanaddig és pont ugyanúgy, mint indulás előtt.

Még a literenként 400 forint alatti gázolaj ömlött a pisztolyon át a tankba, a limuziné 20,34 litert fogadott be, 7992 forint értékben. A kombié 22,49 literrel telt meg csurig, ami 8840 forintba került. Mindkét autóval 343 kilométert tettünk meg, így az átlagfogyasztás a Grandtour esetében 6,56 l/100 kilométer, a lépcsőshátúé csupán 5,93 liter 100 kilométerre.

Méréseink alapján a limuzinnak valóban segített az áramvonalasabb forma, mert lépcsős háttal kisebb örvénylés az autó fara mögött, mint a kombival. A hosszú túlnyúlásokból viszont mindkét modell egyformán profitált, mert így kevesebb örvényléssel vezethető el a levegő a karosszéria körül és a kerekek körül is kevesebb turbulenciával halad. Az áramlástan törvényszerűségei a nagyméretű autóknak kedveznek, egy Clio sosem lesz olyan áramvonalas, mint a 486,5 centis Talisman kombi.

130 kilométer/óránál 10 százalék, hat deciliter volt a fogyasztáskülönbség száz kilométeren. Ti mit tapasztaltok, mennyit eszik a céges Focus, J Astra és a többi autó négy vagy öt ajtóval és kombiként? Mennyit számít a kasztni? Várjuk a tárgyszerű hozzászólásokat, méréséket a cikk alatt!