Az impozáns külső méretek az utastérben is visszaköszönnek, a Talisman keresztirányban igen tágas. A „kardánalagút” és az ajtók könyöklőinek szélessége megmutatja, mennyire széles. Elöl a láb- és fejtér is nagy, hátul sem szűkös, de nem kiemelkedő a lábhely, és a kupésan ereszkedő tetőív is behatárolja a lehetőségeket.

Mivel a tesztautó a kínálat csúcsán lévő Initiale Paris felszereltségű, így első ülései különösen jó kényelmet nyújtanak. Nyolc irányban elektromosan állíthatóak, hűthetőek és fűthetőek és többféle masszázsfunkciót is kínálnak. A fotelszerű ülések gyors kanyarokban is jól tartanak, ráadásul kihúzható combtámasz is tartozik hozzájuk. A vezetőülés még egy külön funkcióval is bír, ki- és beszállás esetén hátrébb csúszik, majd indításkor a korábban elmentett pozícióba áll vissza. A kormánya igen tág határok között állítható, így gyorsan található kényelmes üléspozíció. A kormánykerék mérete már-már sportos, különösen jó fogást ad, hogy az oldalsó részen perforált. Fűtés is jár hozzá.

Nincsenek különösen kiemelkedően jó anyagok a Talisman belsejében, viszont az összeszerelés remek, a kidolgozás ízléses és valahogy minden masszív benyomást kelt, „ebben van anyag” hangulatot áraszt. Az ajtók is nagyon kellemes tompa puffanással záródnak. Szépek a fémbetétek, de kedvencem az autó külső színéhez passzoló szürkés-barna díszcsík a műszerfal több részén.

Rakodórekeszből akad sok, de lehetnének nagyobbak. A kesztyűtartó felét elfoglalja a CD-játszó, az ajtózsebek sem túl nagyok (szövet borítja belülről!), az apróságoknak a váltókar előtt és mögött találhatunk helyet. A könyöktámasz alatt van bőségesen hely, sőt ott, a kardánalagútban egy félliteres palackot és 0,33 dobozos italt befogadó hűtőrekeszt is kialakítottak. USB-töltőből négy is jutott az utastérbe, emellett van két 12 V-os és két Jack-dugó aljzat is.

Kétféle központi érintőképernyő szerepelhet a Talismanban, 7 colos vízszintes elrendezésű vagy 8,7 col átmérőjű, álló tájolású, a csúcsváltozatban persze utóbbi volt. A rajta futó R-Link 2 multimédiás és navigációs rendszer gyorsan reagál, telefont gyorsan össze lehet kötni vele. A menü nem hibátlan, de viszonylag gyorsan megtalálható az összes funkció benne. Tudja az iOS és androidos okostelefon-tükrözést is és ha nem tetszik a képernyő-tapogatás, a váltókar mögötti gombokkal is irányítható. Sajnos zongoralakk felület keretezi a képernyőt, ami ennek megfelelően mindig poros és foltos.

Az átlagosnál komolyabb hifi került a Talismanba, a 13 hangszóró és mélynyomó nem nagy dinamikával, de szépen szól. Vélhetően azért is kellemes hallgatni, mert az utastér igen csendes, egyfelől az autóban volt aktív motorzajcsökkentő rendszer és ehhez a felszereltséghez jár a hangszigetelő oldalüvegezés is.

Műszeregysége részben digitális, a fő kijelző képe változtatható. Variálhatjuk a színét – az utastér hangulatvilágításával együtt -, illetve, hogy a fordulatszám vagy a sebességjelzés legyen mutatós kijelzésű. A vezető dolgát headup display is segíti, a Talismanba az olcsóbb fajta, azaz a kis plexire vetítős variáns került (ez olcsóbb, mert nem kell egyenként kalibrálni a vetítést, mint a prémium gyártók üvegre „rajzoló” változatainál), de színes és a sebesség mellett a tempomat és a navigáció, illetve a táblafelismerő adatait is megjeleníti.