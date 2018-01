Nem kellenek túl fényes fizika eredmények ahhoz, hogy ha az autó tetejére építünk valami rettenetes méretű műanyagdobozt, akkor a megnövekedett légellenállás miatt megnő majd a fogyasztás is. Városban, szabályos sebességgel ez még egyáltalán nem érezhető, de autópályán, 130 km/órás tempóval már könnyen mérhetővé válik a nagyobb közegellenállás miatti megnövekedett üzemanyagigény. De nézzük, mennyivel fizet többet tankoláskor, aki lusta leszerelni a síboxot és télen nyáron fent hagyja a kocsi tetején?

A tetőbox jó dolog. Csak ne kéne neki helyet találni az év 350 napján, amikor az égvilágon semmi szükség nincs rá. Az erkélyen hülyén néz ki, az ágy alá nem fér be, állandóan az autón hagyva pedig nagyon megnöveli a fogyasztást. Vagy annyira azért mégsem?

Olvass tovább

Mérjük meg!

A terv az volt, hogy a tartós teszten nyúzott 1,5 dCi motoros Renault Kadjar tetejére felpattintjuk az antik családi síboxot, aztán hajrá. Viszont ez már az első pillanatban megdőlt, amikor az évtizedes Thule dobozunk rögzítő darabja nem érte át a Kadjar-hoz tervezett, nagyjából 10 centi széles kereszttartót. Maradt a B terv, béreltünk egy vadi új síboxot, modern, mindent átérő tudományos rögzítőkarmokkal. Ha viszont már lehetett válogatni, akkor elkértük a létező legnagyobb darabot, a tetőboxok 25 kilogrammos, 600 literes csillagrombolóját.

Tetőbox bérlés Ha valaki nem akarja megvenni a 100-3000 ezer forintba kerülő síboxot, mert minek is kerülgesse a koporsónyi műanyagdobozt, hacsak évente egy két hétre van rá szüksége, akkor érdemes inkább bérelni. Mondjuk itt. Naponta 1200 és 1900 forint közötti áron lehet különböző méretű boxokat bérelni, és értelemszerűen a hétvégi, vagy heti díjak már jóval kedvezőbbek. Ugyanitt a több országban kötelező hóláncot, nyáron pedig kerékpártartót is lehet bérelni.

Mindkét esetben – síboxszal és anélkül – pontosan ugyanazt a kört autóztuk le. Egy nap alatt, oda-vissza durván 200 km-t és ugyanott is fordultunk vissza. Végig tempomat 130-cal, illetve ahol más volt a sebességhatár, ott annyival, amennyivel éppen lehetett szabályosan haladni. Szerencsére ez szinte végig 130-as szakasz, napközben a forgalom egyáltalán nem befolyásolta a mérést és még az időjárás is nagyon hasonló volt a budapesti benzinkút, és a sóstói fordulópont között. A kilométerórát az Egér úti kútnál nulláztuk le, közvetlenül tankolások után. Ugyanazt a töltőoszlopot használtuk, és minden esetben a második kattanás után nyilvánítottuk telinek a tankot. A tetőbox nélküli kört már leadott dobozzal tettük meg, ami 25 kg előnyt is jelentett, de a keresztrudak bent maradtak a csomagtartóban.

Kétszáz kilométer megtétele után tetőboxszal 13,74, pucéran pedig 12,85 liter gázolajat kellett visszatankolni az autóba. Gyors számolás után 0,89 liter, illetve a mai üzemanyagárak mellett 320 forint a különbség, ami így kilométerenként 1,6 forintos plusz kiadást jelent felhagyott tetőbox mellett. Persze csak autópályán, autóúton, városban a különbség még ennél is vékonyabbra olvad.

De nemcsak a többletfogyasztás okozhat kellemetlenséget egy hosszabb úton, hanem például a légáramlatok által keltett plusz zaj is. Éppen ezért egy rendes tetőboxnak a lehetőségekhez képest azért áramvonalas formát rajzolnak a mérnökök. Elől keskenyebb, hátul pedig finom légterelőben végződik a plasztik doboz, aminek még a hasa is kapott hosszanti levegőjáratokat. Így nem meglepő, hogy nincs zavaró hangja, mindössze egy mély, de távoli, alig hallható morgás jelzi, hogy van valami extra a fejünk fölött. A fent hagyott üres tetősín sokkal nagyobb ricsajt csap magában, mint tetőboxszal megpakolva. Ha nincs rajta semmi, akkor érdemesebb eltávolítani, mert már városban is elkezd fütyülni, ami elég idegesítő.

Szóval aki már beruházott egy tetőboxra, és nem tudja hova tenni, nyugodtan akár fent is hagyhatja a kocsi tetején, nem fog rámenni a gatyája. Feléve, ha nem ugrat le vele megszokásból egy alacsonyabb plafonú mélygarázsba és töri porrá a sokszázezres tetődobozt.