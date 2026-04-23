A Range Rover igazi ereje nem is kívül, hanem odabent mutatkozik meg. Ha röviden kellene jellemezni: kevés sallang, kevés gomb, nagy felületek, lebegő középkonzol. Az SV ezt az egészet anyagminőségben és tapintási élményben emeli egy magasabb dimenzióba.

Ebben a modellváltozatban jelentek meg először a Land Rovernél a kerámia kezelőszervek, valamint az igazán exkluzív mozaikos, valódi fabetétek és a near-aniline bőrkárpitok. A tesztautó megkapta a belső kerámiacsomagot, szóval a váltókar, a hangerőszabályzó és a terepválasztó kezelői is kerámiából készültek, amelyeket tényleg nagyon jó érzés megtapintani.

Mi az a near-aniline bőr? A near-aniline prémiumkategóriás, természetes bőr, ami valahol a teljesen natúr anilin bőr és a jobban kezelt, bevonatos bőrök között helyezkedik el. Az alapja ugyanaz, mint az anilin bőrnek: kiváló minőségű, hibátlan szarvasmarhabőr, amit nem fednek el vastag festékréteggel. Kap vékony, áttetsző pigmentréteget, ami kicsit egységesíti a színt, növeli a tartósságot, ellenállóbbá teszi a foltokkal, kopással szemben.

Ez az a szint, ahol az ember nem egyszerűen bőrrel és fával találkozik, hanem azzal, hogy a tárgyaknak súlya, hőmérséklete, textúrája van. A vastag, puha szőnyegek – amilyenek egy átlagos otthonban sincsenek –, gondosan varrt ülések és a hűvös kerámia együtt olyan környezetet hoznak létre, amit a gyártó „tranquil sanctuary”-nak nevez, vagyis nyugodt menedéknek. Azt kell mondjam, tűpontos fogalmazás!

Helykínálatból nincs ok panaszra az első sorban, a hatalmas üvegfelületek miatt a kilátás is első osztályú. A vaskos, és hosszú úton is kényelmes ülések 24 irányban állíthatók – nem volt egyszerű testre szabni, nem volt rögtön kényelmes, de amikor megvan a tökéletes beállítás, már nincs gond, a végtelenbe és tovább. Az ülések elöl és hátul is kaptak masszázs-, és a zene ütemére vibráló “wellness” funkciót (Body And Soul néven fut a menüben), ami basszus, nem parasztvakítás, tényleg relaxáló. Állítólag ez a funkció a padlót is rezgeti, és így a talpunknak is nyújt egy kis masszázst, de én ebből semmit nem éreztem, amikor aktiválva volt.

A műszerfalat a 13,1 colos, ívelt központi kijelző uralja. Grafikája magasan kiemelkedik az általam eddig próbált tesztautók mezőnyéből, és a hardver gyorsaságával sem volt probléma. A menü átlátható, logikusan felépített, szinte azonnal megtaláltam egy-egy keresett funkciót – és ez igaz a kormány mögötti, 13,7 colos kijelzőre is –, sőt a sokat használt dolgokat ki is rakhatjuk a nyitóképernyőre, akár egy mobiltelefonnál. Alap az Apple CarPlay és az Android Auto, amelyekhez nemcsak kábellel, hanem vezeték nélkül is lehet csatlakozni, és természetesen a műszerfal alatt helyet kapott az indukciós töltő is. De a kábeles megoldással egyébként jobban járunk, mert az USB-C foglalatok, mind gyorstöltők.

Egy valami volt, ami megizzasztott: a hátsó multimédia lezárása, hogy a gyerekek ne nyomkodják el percenként. Míg az ülésállítást, ajtókat, ablakokat, napellenzőrolót egyetlen fizikai gombbal zárolni lehet, addig a hátsó “tévéket” és annak vezérlőképernyőjét csak hosszas keresgélés után találtam meg.

Ugyebár a tesztautó a normál tengelytávú kivitel, nem a hosszított, ez pedig ki is nyírja a lábtartós, hátradönthető hátsó üléseket, ugyanis nem kell égi meszelőnek sem lenni hozzá – mint amilyen én vagyok -, hogy ne férjen el az ember lába kinyújtva az anyósülés mögött; még akkor sem, ha az teljesen előre van tolva. De inkább mutatom:

A két hátsó ülés közötti középrész lehajtható, ebben találhatóak az első fejtámlák mögé szerelt 11,4 colos kijelzők, ülések és multimédia kezelőfelülete. Mögötte pedig egy könyöklő, amit felnyitva két HDMI-csatlakozót találunk: ezekre lehet rádugni különböző eszközöket, amelyek képe megjelenik a LED-es kijelzőkön az utasok előtt. 220-as aljzat is van hátul, hogy a laptopot miegymást tölthessünk menet közben.

Én egy laptopot csatlakoztattam a rendszerre, amelynek a képét mindkét monitorra ki lehetett lőni, az autó hifije pedig azonnal átvette a hangot is. A középső konzolt felhajtva egy ötödik ülést kapunk, de az kizárólag gyerekeknek ajánlott, ez az autó 4 embernek biztosít kényelmes utazást.

Az 1700 wattos Meridian Signature audiorendszer 34 hangszóróján (ebből nyolcat az elsődleges fejtámaszokba építettek be) keresztül kínál aktív menetzaj-csillapítást. Több zenei stílussal, számos beállítással kipróbáltam, hátha abban van a hiba, de a Mercedes-Benz V-osztály Burmester rendszere nagyobb élményt nyújt, és a Lexus LM Mark Levinson 3D Surround Sound audiorendszer is jobb.

Az utastér légtisztító rendszere többek között a SARS-CoV-2 vírusokat (koronavírus) is távol tartja, a második üléssor saját szűrőt kapott.

A személyes holmiknak van elég rekesz, de nem kimondottan sok. A kesztyűtartó és az a felette lévő tároló is gombbal nyílik. A csomagtérben bőséges a hely: a második sor mögött 818 literes a tér, amit lehajtott ülésekkel pedig 1841 literig bővíthetünk. A csomagtér kettéválasztható, hogy ha kevés dolog van benne, ne csúszkáljanak és itt is van irányítópanel, amelyről a hátsó üléseket, az csomagtérajtót vagy az elbújtatott vonóhorgot kezelhetjük. A csomagtérajtó vízszintes kettéosztható, az alsó rész simán elbír akár 200 kilót is, szóval rá lehet ülni bátran.