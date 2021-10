A megszokott formavilágtól nem távolodott el a Land Rover, amikor megalkotta a Range Rover ötödik generációját. Ehhez a friss MLA-Flex platform adja az alapokat, ez pedig rugalmas méretezhetőséget jelent: a Range Rover eddig is elérhető volt kétféle tengelytávval, ám a nyújtott verzió mostantól akár hétszemélyes kivitelben is kérhető, ez pedig újdonság.

Még nagyobb újdonság, hogy tisztán elektromos hajtáslánccal is elérhető lesz a modell, bár ez csak 2024-ben érkezik. Addig kétféle plug-in hibrid, valamint hagyományos belső égésű motorok (a benzinesek mild hibrid rendszerrel, a dízelek választhatóan azzal vagy anélkül) adják a kínálatot. A V8-as csúcsmodell alapfelszerelésként kap rajtautomatikát, amivel akár 4,6 másodperc alatt gyorsul 100 km/órára.

A plug-in hibridek 105 kW-os villanymotorja a sebességváltóban kapott helyet. Egyelőre a nagyobb, 510 lóerős rendszerteljesítményű hajtáslánc adatait kommunikálja a gyár: ez kevesebb mint 30 g/km CO2-kibocsátással, 100 kilométert meghaladó tisztán elektromos hatótávolsággal, 140 km/óra elektromos végsebességgel nyűgöz le. A 31,8 kWh használható kapacitású akkumulátor legfeljebb 50 kW-tal tölthető, ilyenkor nem egészen egy óra alatt érhetünk el nulláról 80%-os töltöttséget.

Fontos újdonság a Range Rover SV, amely a különleges kivitelű Range Roverek új gyűjtőneve. A kerámia SV logóval megkülönböztetett csúcskivitelek kétféle tematikával (SV Serenity és SV Intrepid) választhatók, valamint elérhető egy extra igényes, négyüléses SV Signature Suite kivitel is – utóbbi 44 mm-rel megnövelt hátsó lábteret, 24 irányban motorosan állítható hátsó masszázsfoteleket, elektromosan kinyitható asztalkákat és egyéb finomságokat kapott.

Ennek ellenpólusa a hétszemélyes kivitel. A harmadik üléssor beépítését az tette lehetővé, hogy az új generációs modell tengelytávja eleve 75 mm-rel hosszabb az elődmodellénél; ehhez jön még hozzá a nyújtott verzió 200 mm-es tengelytáv-hosszabbítása. A második sornál magasabban elhelyezett, motoros nyitású és zárású, fűthető harmadik sori ülések előtt 864 mm-es lábtér várja az utasokat – ez papíron elegendőnek hangzik ahhoz, hogy akár felnőttek is kényelmesen utazhassanak itt. Ha gyerekeket teszünk ide, a második üléssor 50 mm-rel hátrébb tolható, így ott még több lesz a hely.

Habár hardverben is erős a Range Rover, szolgáltatásaival vívja ki igazán az elismerést. Az 1600 wattos Meridian Signature audiorendszer 34 hangszóróján (ebből nyolcat az elsődleges fejtámaszokba építettek be) keresztül kínál aktív menetzaj-csillapítást. A különösen hatásos légtisztító rendszer többek között a SARS-CoV-2 vírusokat is távol tartja a beltértől, a második üléssor saját szűrőt kapott.

Továbbra is légrugós a Range Rover, ezúttal azonban a navigációs rendszerrel, valamint az aktív kormányrásegítéses adaptív tempomattal is összehangolták a működését, azaz képes előre alkalmazkodni a kanyarodással, fékezéssel járó változásokhoz. Szintén újdonság a 48 V-os rendszerre kötött aktív kanyarstabilizáló, amely terepen is egyenesben tartja a karosszériát.

Az ajtókat motorok nyitják és csukják, ami önmagában nem újdonság, ám mostantól ütközésmegelőző szenzorok állítják meg a nyílászáró mozgását, ha például kerékpáros vagy autó veszélyezteti a kiszállást. További újdonság, hogy terepen is működik a rendszer, 10 fokos oldaldőlés, illetve hosszirányú billenés esetén is megtartja, illetve mozgatja az ajtókat.

A csomagtartó ajtajának vízszintes osztását megtartották, a csomagtérpadló pedig különlegesen variálható kivitelben áll rendelkezésre: egy szegmense előre- vagy hátrabillenthető, előbbi esetben térelválasztóként, utóbbiban háttámlaként szolgál, ha ráülnénk a csomagtérajtó lefelé nyíló felére. Ha gyakran üldögélnénk itt, kiegészítő világítással, hangszórókkal és párnákkal tehetjük kényelmesebbé a padot.

Apropó, csomagtér: az ötüléses verziók automatikus mozgatású csomagtértakarót kaptak, amely a hátsó ajtó felső szárnyának nyitásakor magától eltűnik. A kapacitás hét üléssel is 312 literes, ha mindkét hátsó sort lehajtjuk, 2,6 köbméterrel gazdálkodhatunk. Ha öten utaznak a Range Roverben, mindkét tengelytávú modellnél több mint 700 literes a csomagtartó.

Digitálisan is odateszi magát a Range Rover. Az érintésre rezgéssel reagáló, központi kijelző 13,1, a műszeregység 13,7 colos; a hátul utazók 11,4 colos képernyőkön kezelhetik saját feláras szórakoztató rendszerüket. Ha négyüléses luxuskivitelt kérünk, egy ötödik képernyőt is kapunk: ez 8 colos, a hátsó karfában kapott helyet, és az ülésfunkciók vezérlésére szolgál.

A manőverezést távvezérelt parkolófunkció, az autó teljes környékét fényárba borító, 360 fokos panoráma megvilágítás, valamint természetesen adaptív fényszóró segíti; utóbbi egyszerre akár tizenhat tárgyat (gyalogost, állatot, autót) képes kitakarni, miközben akár 500 méterre megvilágítja az utat.

Terepen aktív hátsó differenciálzár, 50 százalékkal megnövelt torziós szilárdság, 900 mm-es gázlómélység és kedvező terepszögek (elöl 34,7°, hátul 29°) segítik az előrejutást. Szintén fontos újdonság az aktív hátsókerék-kormányzás, amely viszonylag nagy, 7,3 fokos tartományban képes elfordítani a hátsó kerekeket, és aminek köszönhetően 11 méter alá szorították le a rövid tengelytávú variáns fordulókörét.

Terepen 75 + 60 mm-rel növelhető a légrugózásnak köszönhetően a szabad hasmagasság – előbbi folytonos haladáshoz, utóbbi csak lassú manőverezéshez alkalmas. Az összkerékhajtás intelligens vezérlést kapott, közúton aktív hátsó nyomatékvektor-szabályozás segíti a stabil kanyarvételt.

A vontatás fontos szempont a Range Rover-vásárlók számára: kameravezérelt segédrendszerek és motorosan kihajtható vonóhorog teszi könnyebbé a manőverezést, a legnagyobb vontatható tömeg eléri a 3,5 tonnát.

A Range Rover új generációs, elektronikus vezérlésű fékrendszere világújdonságot: aktív fékhűtést alkalmaz, amely csak akkor vezet hűtőlevegőt a fékekre, ha szükséges. Ez akár 6%-kal csökkenti a légellenállást.