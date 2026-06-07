Május 21-én egy fekete kombi sofőrje úgy gondolta, hogy a leállósávban nyer magának egy kis időt a MO-ás déli szektorában, Szigetszentmiklósnál. A felelőtlen manőverre az késztethette a gépjárművezetőt, hogy mindhárom sávban csak lépésben tudtak haladni a járművek. Ez azonban még nem mentség arra, amit tett: padlógázzal hajtott végig a leállósávban.

Nem kellett sokat várnia arra, hogy meglegyen a jutalma a tettének. Két sávval arrébb ugyanis egy rendőr kiszúrta, utána eredt, majd megállította a szabálytalankodó autóst. Az sajnos nem derült ki, hogy milyen magyarázatot adott a tettére, de valószínűsíthető, hogy azonnal 156 ezer forintos bírságot kapott a leállósávban való haladásért.

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“A leállósáv nem a sietősök egérútja, hanem a műszaki hibás járművek és a mentésben résztvevők biztonsági zónája” – emlékeztetett közösségi média posztjában a Pest vármegyei rendőrség. A leállósávot kizárólag akkor szabad használni, ha egy jármű műszaki okokból kifolyólag nem képes tovább haladni. Ilyenkor a jármű mögött el kell helyezni az elakadásjelző háromszöget, illetve be kell kapcsolni az elakadás jelzőt. Az utasoknak és a gépjárművezetőnek pedig a szalagkorláton kívül kell várakozniuk.

A leállósáv rosszullét esetén is használható, mivel ez is vészhelyzetnek minősül, de ekkor sem folyamatos haladásra. Dugó kikerülésére, előzésre nem vehető igénybe a leállósáv, ahogyan pihenőhelyként sem funkcionálhat.