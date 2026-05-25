A Pest vármegyei rendőrség vasárnap egy szabálytalan bringással szemben intézkedett – derült ki a hatóság Facebook‑közleményéből. A férfi a felvétel tanúsága szerint fényes nappal, az M5‑ös autópálya leállósávjában kerekezett, majd amikor a leállósávot felváltotta egy kijárati sáv, még akkor is nyugodtan folytatta az útját, mintha teljesen természetes lenne autópályán biciklizni.

Az egyenruhások intézkedtek a férfivel szemben, majd biztonságos terepre kísérték. A rendőrség az eset kapcsán felhívta a figyelmet, hogy ez a produkció nem csak tilos, hanem életveszélyes is. A 80-130 km/órás tempóval közlekedő gépjárművek számára egy 20-25 km/órás tempóval haladó biciklis gyakorlatilag láthatatlanná válik a jelentős sebességkülönbség miatt. A sofőröknek esélyük sincs időben reagálni egy kerékpárosra.

A KRESZ egyértelműen tiltja a gyalogosoknak, kerékpárosoknak, segédmotorosnak, lassú járműveknek az autópályán, vagy autóúton való közlekedést. A leállósáv sem kivétel — az kizárólag műszaki hiba vagy vészhelyzet esetén használható.

Amennyiben valaki ezt megszegi, akkor a rendőrség akár 30 ezer forintos helyszíni bírságot is kiszabhat, de szabálysértési eljárásban akár 50 ezer forintra is nőhet a büntetés mértéke. Sem emiatt, sem pedig a balesetveszély miatt nem szabad tehát biciklivel autópályán kerekezni.