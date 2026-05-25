30 kör után véget ért George Russell számára a Forma-1-es Kanadai Nagydíj. Fájhatott ez a Mercedes britjének, hiszen vezette a futamot, amikor megállt alatta az autó, ráadásul annak köszönhetően, hogy csapattársa, Andrea Kimi Antonelli ismét nyert, komoly hátrányba került a pontversenyben. Nézői szempontból is bánhattuk, hogy így alakultak a dolgok, ugyanis a Mercedes-pilóták parázs csatával szórakoztatták a rajongókat.

A Mercedes megállása elég váratlan volt, de leginkább hirtelen. Viszonylag gyorsan kiderült azonban, hogy mi okozott problémát a 63-as versenygépnél. “Modulhibának, akkumulátorhibának tűnik, mert gyakorlatilag minden elsötétült” – magyarázta Toto Wolff csapatfőnök a leintés után. “Nem volt áram az autóban.”

Az események kapcsán természetesen Russell is megszólalt: a brit gyakorlatilag lemondott a bajnoki címről.