A BPO-449-es rendszámú Ikarus 280.40A típusú autóbuszt 1998. augusztus 30-án vette eredetileg állományba a BKV. A jármű szinte még most is olyan látványt nyújt, mintha nemrég gördült volna le a gyártósorról, pedig lassan 28 éve annak, hogy forgalomba állt Budapesten.

A járművet az élményalapú oktatás képviselője, Vörös László Kartal mérnök, tanár és balesetvizsgáló mutatta be a leendő baleseti helyszínelőknek – olvasható a Police.hu-n. A tanulók két napon keresztül ismerkedhettek a szakma fortélyaival a BKV Zrt. és a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ együttműködésének keretében.

A hallgatók többek között kipróbálhatták, milyen érzés, amikor valakit odacsuk a buszajtó, de azt is megnézhették, hogyan férhetnek hozzá az autóbusz belső rendszereihez. A leendő baleseti helyszínelők önkéntes alapon azt is megtapasztalhatták, milyen vezetni az Ikarus 280-ast. Ennek során kipróbálhatták, hogyan jelentkeznek egy buszsofőr számára a holtterek, illetve, hogy milyen módon lehet azokat tudatos tükörhasználattal, valamint megfelelő ülés pozíció beállítással minimalizálni. Emellett arra is kitértek, hogy milyen erők hatnak az utasokra egy vészfékezés során.

7-173 Gyors A néhai Figyelő című lap szerint 1998 szeptemberében állt forgalomba az az 50 darab Ikarus 280-as csuklós autóbusz a piros 7-es és a 173-as vonalán, amelyeket az Ikarus székesfehérvári gyárában újítottak fel. A legendás buszgyártó a BKV megrendelésére – akkori áron – darabonként 12,3 millió forintért újította fel az autóbuszokat másfél-, két hónap alatt. „Strapabíró, akár egy elefánt”- így jellemezte a Budapesti Nap 2003-ban, az akkor már 5 éve futó, felújított Ikarus 280-asokat. „A magas padlószint – közel egy méterre kell felkapaszkodni az utasoknak – a szerkezeti elemek elhelyezéséből fakad: a motor, a váltó és a fék légtartályai mind a padló alá épültek. A járművek mozgatásáról RÁBA-MAN gyártmányú, közvetlen befecskendezésű, hathengeres dízelmotor gondoskodik, 192 lóerő (141 kW) teljesítménnyel. A folyamatosan szigorodó környezetvédelmi előírások miatt azonban pályafutása során több modernebb konstrukciójú és nagyobb teljesítményű motort is beépítettek a buszokba” – volt olvasható a Gyors 7-173-as autóbuszokról a lapban. A rekonstrukció során a már említett félszáz 280-asból 29 esett át nagyjavításon, a maradék 21 darab pedig karosszéria cserét kapott. A járműveket az egyedi arculat tette különlegessé: sötétkék-piros fényezést kaptak. A piros részeken pedig 7-173 Gyors felirat volt olvasható elöl, kétoldalt, illetve hátul. Az utastér is egyedi volt a korábban vásárolt 280-asokhoz képest: a második ajtónál babakocsi tároló helyet alakítottak ki, a kapaszkodókat sárgára festették, FOK-Gyem utastájékoztató kijelzőkkel, valamint elektronikus jegykezelő készülékekkel látták el őket. A megállókat már automata rendszer mondta be, a leszállást pedig már a kapaszkodókra szerelt kapcsolók segítségével jelezették az utasok (a modellnél eredetileg csak az ajtó felett található elemen lehetett jelezni a leszállást Budapesten). Egy részük Euro II-es károsanyag-kibocsátási normáknak megfelelő Rába D10-es dízelmotort és ZF automataváltót kapott. És milyen egy Ikarus 280-asnak az élettartama? Ahogy a példa is mutatja, örökélet, plusz egy év!

Mindemellett azt is megtapasztalták, milyen nagy fizikai erő szükséges egy kétszárnyú buszajtó kinyitásához, illetve, hogy milyen érzés, amikor az embert métereken át vonszolja a megállóból elinduló autóbusz. A látványos bemutató olyan nagy feltűnést keltett a Dunakesziben található létesítményben, hogy idővel a bűnügyi technikusi tanfolyam szünetelő hallgatói is bekapcsolódtak a feladatok végrehajtásába.

A gyakorlati feladatok mellett a képzés része az elméleti oktatás is, amelynek keretében a jogszabályok ismerete mellett valódi helyszíneken készült felévtelek alapján kellett a tanulóknak rekonstruálniuk egy-egy balesetet. A helyszínelőknek komoly pszichológiai nyomás alatt kell dolgozniuk, éppen ezért rendkívül sokat számít ezen a területen a felkészültség.