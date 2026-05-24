A főváros XI. kerületében, Újbudán nemrég olyan parkoláson kaptak valamit, amitől simán felmehet a témára érzékenyek vérnyomása. A közterület-felügyelők Gazdagréten, a Törökugrató utcában szúrtak ki egy szabálytalanul parkoló Mercedes-Benz CLK 208 kupét bő egy héttel ezelőtt.

Az ellenőrzéskor kiderült, hogy a tulajdonosa – talán figyelmetlenségből, talán direkt – egy mozgássérültek számára fenntartott parkolóhelyre állt be. Mint ismeretes az ilyen helyeket csak azok használhatják, akik rendelkeznek érvényes, jól láthatóan kihelyezett igazolvánnyal. A jogosulatlan mozgássérült parkoló hely használat az egyik legsúlyosabban bírságolt parkolási szabálysértés, mivel közvetlenül akadályozhatja a mozgáskorlátozottak közlekedését.

Az autós nem rendelkezett a jogosultságot igazoló kártyával, helyette egy „Kamerával megfigyelt terület” tábla volt a kalaptartón, amely ráadásul az Újbuda Közterület-felügyelet arculati elemeivel volt ellátva. A parkolóőrök nem díjazták az efféle humort és kerékbilincset tettek az autó kerekére.

A Mercedes-Benz tulajdonosának ennek leszedéséért 11 500 forintot, az engedély nélküli parkolásért pedig 65 000 forintos bírságot kellett kifizetnie.