Megnövekedett repülési zajra figyelmezteti a lakosságot a Magyar Honvédség: 2026. július 11-én, szombaton rendezik meg Budapesten, a Hősök terén az altisztavatást, amelynek részeként három JAS 39 Gripen vadászrepülőgép is megjelenik a főváros felett.

A tisztelgő áthúzás miatt 09:00 és 09:45 között Kecskemét, Tököl és Budapest térségében a megszokottnál nagyobb zaj- és hanghatás várható.

A tájékoztatás szerint a Magyar Honvédség a vonatkozó jogszabályok betartásával hajtja végre a repülést, és törekszik arra, hogy a lehető legkisebb mértékben zavarja a lakosság nyugalmát.

Az esemény nemcsak látványos, hanem a honvédség életében is kiemelt jelentőségű: a Hősök terén mintegy 500, az Altiszti Akadémián végzett katona tesz esküt, ami a Honvédelmi Minisztérium közlése szerint rekordnak számít, korábban ugyanis egyszerre még nem avattak ennyi altisztet a Magyar Honvédségnél. Az ünnepség délelőtt 9 órakor kezdődik, és a helyszínen bárki megtekintheti.

A program részeként a Magyar Honvédség több korszerű haditechnikai eszköze is látható lesz a Hősök tere környékén. A közlemény szerint többek között Gidrán páncélozott jármű, Leopard 2A7HU harckocsi, PzH 2000 önjáró löveg, Lynx gyalogsági harcjármű és NASAMS indítóállvány is érkezik a rendezvényre. A környéken csütörtök éjféltől szombat 14 óráig útlezárásokra, parkolási tilalmakra és forgalomkorlátozásokra kell számítani.

A Budapest felett áthúzó gépek a Magyar Honvédség JAS 39 Gripen vadászgépei. A svéd fejlesztésű Gripen könnyű, többfeladatú harci repülőgép, vagyis nemcsak légi célok elfogására, hanem földi célok elleni bevetésekre és felderítési feladatokra is alkalmas.

Magyarország Gripenjei Kecskeméten, az MH vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandárnál szolgálnak. A magyar flotta 2026 júniusában vált teljessé: a két legutóbb érkezett géppel 18-ra nőtt a Magyar Honvédség Gripen-állománya, ezek biztosítják Magyarország és a NATO légterének fegyveres védelmét.

A Magyar Honvédség által használt Gripen C/D változatok a Saab adatai szerint 14–15 méter körüli hosszúságúak, fesztávolságuk 8,4 méter, maximális felszállótömegük 14 tonna. Egy RM12-es sugárhajtómű dolgozik bennük, amely utánégetővel 80,5 kN tolóerőt ad le. A Gripen C együléses harci változat, a Gripen D kétüléses verzió, amelyet elsősorban kiképzésre és összetettebb feladatokra használnak.

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A típus egyik nagy erőssége, hogy viszonylag rövid idő alatt újra bevethető: a Saab a Gripen C-sorozatnál 10 perces harci újrafegyverzési és kiszolgálási időt ad meg. A gép nyolc külső függesztési ponttal rendelkezik, légi utántöltésre alkalmas, a Gripen C változat beépített 27 milliméteres Mauser gépágyút is hordoz.

Aki tehát szombat délelőtt a fővárosban vagy a repülési útvonal közelében hallja a szokatlanul erős repülőgépzajt az most már tudja, miről is van szó.