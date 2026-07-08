Július 16-án, Münchenben leplezi le új európai modelljét: az L03 terepkupét az XPeng. A kantoni székhellyel működő, magát mesterséges intelligencia alapú mobilitási vállalatként azonosító autógyártó újdonsága a cég küldetésével összhangban fejlett digitális tartalmakat hoz magával.

Hivatalosan még semmit nem lehet tudni az autóról, viszonylag alapos ismereteink vannak ellenben a kínai piacon forgalmazott Mona L03 modellről, amely minden jel szerint ugyanaz az autó, csak a neve más. Cikkünkben a kínai specifikációkat közöljük, ezek egy része nagy eséllyel megegyezik az európai verzió adataival, másutt nagyobb eltérések várhatók.

Az L03 vezető tervezője korábban a Ferrari, az Audi, a Lamborghini és a Genesis csapatát erősítette, és ez meg is látszik a modell harmonikus, cseppet innovatív, nagyon fiatalos vonalain.

Az autó Kínában 4650 mm hosszú, 1920 mm széles és 1600 mm magas, tengelytávja 2850 mm. A kerekek 18 vagy 20 colosak lehetnek, a karosszéria négy konzervatív (fehér, fekete, szürke, ezüst) szín mellett a képeken látható lilában pompázhat (ezek már az európai árnyalatok.)

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A tervezők két tucat ponton optimalizálták az autó aerodinamikai jellemzőit, vannak például aktív első lamellák, amelyek csak tényleges hűtési igény esetén nyitnak, egyébként nem zavarják meg a légáramlást. A közegellenállási együtthatót 0,228-nak mondják, ami egy ilyen magas, ráadásul csapott hátú autónál jónak mondható.

Az átlagos energiafelhasználás állítólag 11,5 – 11,9 kwh/100 km – ez nyilván a kínai normák szerint értendő; ebben az esetben az Európában elfogadott WLTP-norma szerint 14,0 – 14,5 kWh/100km körüli értékekkel számolhatunk

Kínában a tisztán elektromos modell mellett hatótávolság-növelővel (fedélzeti áramfejlesztővel) szerelt elektromos kivitel is elérhető; nem tudni, Európába jön-e az utóbbi.

A BEV variáns 183 kW-os villanymotorját 56 vagy 69 kWh kapacitású lítium-vasfoszfát akkumulátor táplálja, a hatótávolság WLTP norma szerint 431, illetve 513 kilométer körül alakulhat. Az autó 6,6 mp alatt gyorsul 0-ról 100 km/órára, az akkumulátor legnagyobb töltési teljesítménye 220 kW.

Az EREV (generátoros) variáns 1,5 literes benzinmotorral tölti menet közben az akkut, a 258 kilométeres (WLTP) tisztán elektromos hatótávolsághoz további 833-at tesz hozzá az áramfejlesztő, a teljes hatótávolság meghaladja az ezer kilométert. A benzinmotor 100 kilométeren kevesebb mint 5,2 liter üzemanyagot fogyaszt (WLTP), köszönhetően az optimális üzemi körülményeknek.

A belső tér a kínai kivitelen rengeteg tárolóhelyet kínál, az orrban is találunk csomagtartót (hajtáslánctól függően 102 vagy 150 litereset), a hagyományos, hátsó csomagtér 539 litertől indul és akár 1640 literig bővíthető.

Hagyományos műszeregység helyett head-up kijelzőt kap a vezető, a központi érintőképernyő 15,6 colos méretű. A saját fejlesztésű operációs rendszer az XPeng egyik büszkesége, akárcsak az egész járművet vezérlő, nagy feldolgozási sebességű processzor. A nemzetközi verziók állítólag hangvezérelt Google Asszisztenst kapnak.

Van aktív útzaj-csillapítás, 20 hangszórós audiorendszer, UV-szűrős panoráma napfénytető, masszázsfunkciós és zéró gravitációs pihenőülések is – legalábbis Kínában. A műszerfalpanel két végén tartozékok rögzítésére szolgáló aljzatok találhatók.

Az adaptív lengéscsillapítás kiküszöböli a menet közbeni rosszulléthez vezető billegéseket.

Ahogy a fotókon is látható, az ajtók hagyományos kilincsekkel nyílnak – Kínában 2027-től már csak így adható el autó.