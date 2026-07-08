Még 2024 őszén kezdett el terjedni az a videó, amit egy hatalmas oklahomai telepen rögzítettek, és a közösségi média különféle felületein körbe szaladta a világot.. Autók egész sorai állnak egymás mellett, egytől egyig vastag, élénkpiros műanyag fóliába csomagolva.

Szó szerint csak a kerekek látszanak ki alóla. Az élénkpiros műanyag és a poros, kietlen roncstelep kontrasztja azonnal beleég a retinánkba; olyan az egész, mint valami szürreális, apokaliptikus autótemető.

Hivatalos számok ugyan nincsenek, de az biztos, hogy a több helyen feltűnő videót eredetileg az Auto Auction Rebuilds YouTube-csatorna készítette. A csatorna készítői az amerikai roncsautók aukcióit mutatják be, adnak betekintést a kulisszák mögé.

A szakzsargonban csak „red bagged cars” (piros zsákos autók) néven emlegetett járművek tucatszámra sorakoznak.

Ezek a gépek nem eladókra várnak, olyan súlyos incidensek – legtöbbször tragikus kimenetelű balesetek – főszereplői, amelyek miatt hivatalos eljárás indult. A hatóságok számára tartják fenn a roncsokat, méghozzá addig, amíg tart az eljárás, ami sokszor évekig is húzódhat.

Olyan márkák, mint a Chevrolet, a Cadillac vagy éppen a Buick, már 1994 óta építenek „feketedobozokat” a modelljeikbe. Az amerikai közlekedésbiztonsági hivatal (NHTSA) 2000 óta szisztematikusan használja is ezeket a baleseti adatok kinyerésére, és lényegében ekkortól kezdve támaszkodik a rendőrség, illetve a biztosítási szektor is a modulok által szolgáltatott információkra.

Ezek az egységek elképesztő precizitással dolgoznak: képesek rögzíteni a becsapódás pillanatában mért sebességet, a gázpedál állását, a fékhasználatot, a légzsákok nyitását, a biztonsági övek bekapcsolt (vagy épp kikapcsolt) állapotát, de még a kormányszöget is.

A piros fólia tehát kritikus, sokszor perdöntő bizonyítékokat véd az enyészettől és az illetéktelen kezektől. Pontosan ezért számítanak ezek a roncsok érinthetetlen tabunak. Senki sem nyúlhat hozzájuk, és az aukciós udvarban sorakozó többi autóval ellentétben egyáltalán nem eladók. Kizárólag az NHTSA szakemberei, a rendőrség és a biztosítók vizsgálótisztjei férhetnek hozzájuk.

Amint a nyomozások végül lezárulnak, az autók (vagy ami maradt belőlük) esetenként felbukkannak az IAA árverésein – persze törött, gazdasági totálkáros állapotban.