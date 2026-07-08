Újabb nagy biztonsági csomag élesedett az Európai Unióban: 2026. július 7-től minden újonnan forgalomba helyezett személyautót és könnyű haszongépjárművet olyan rendszerekkel kell felszerelni, amelyek nemcsak az autóban ülőket, hanem a gyalogosokat és a kerékpárosokat is jobban védik.

A szabály nem jelenti azt, hogy a már meglévő autókba utólag bármit be kellene építeni, és rendkívüli műszaki vizsgára sincs szükség.

Az előírás az újonnan forgalomba helyezett járművekre vonatkozik.

A változás az EU általános járműbiztonsági rendeletének, vagyis a GSR2-nek az újabb lépcsője. A 2019/2144-es rendeletet még 2019-ben fogadták el, 2022-ben vált jogszabállyá, majd fokozatosan tették kötelezővé azokat a vezetéstámogató és balesetmegelőző rendszereket, amelyek korábban többnyire csak drágább extraként, vagy magasabb felszereltségi szinten jelentek meg az autókban.

Az Európai Bizottság szerint a cél egyértelmű: kevesebb halálos és súlyos sérüléssel járó közúti baleset, különösen a védtelen közlekedők, vagyis a gyalogosok, kerékpárosok és motorosok körében.

Nem csak fékez, már a gyalogost és a bringást is jobban felismeri

Az egyik legfontosabb újdonság az automatikus vészfékező rendszer továbbfejlesztése. Az ilyen rendszerek korábban elsősorban az autó előtt haladó vagy hirtelen lassító járművek felismerésére koncentráltak. A mostani lépcső lényege, hogy az új autóknak már a gyalogosokat és a kerékpárosokat is megbízhatóbban kell észlelniük, majd szükség esetén először figyelmeztetniük kell a vezetőt, végső esetben pedig önállóan fékezniük kell.

Ez városi környezetben lehet igazán fontos. Egy zebrához közeledő gyalogos, az autó elé kerülő kerékpáros, egy takarásból kilépő ember vagy egy forgalmas kereszteződésben rosszul felmért helyzet mind olyan szituáció, ahol néhány tizedmásodperc dönt. A rendszer nem arra való, hogy a sofőr helyett vezessen, hanem arra, hogy akkor avatkozzon közbe, amikor az ember későn reagálna, vagy egyáltalán nem reagál.

Az autó figyeli, merre néz a vezető

A másik kötelező elem a szintén továbbfejlesztett, vezetői “figyelemelterelésre figyelmeztető rendszer”, angol rövidítéssel ADDW. Ez nem ugyanaz, mint a már korábban kötelezővé tett fáradtságfigyelő rendszer. A fáradtságfigyelő jellemzően a kormányzásból, a sávon belüli mozgásból, a pedálkezelésből vagy az utazási időből próbál következtetni, hogy a sofőr fárad-e. Az ADDW ennél konkrétabb dolgot néz: azt, hogy a vezető vizuális figyelme a helyén van-e.

Magyarul: az autó észlelheti, ha a sofőr túl sokáig nézi a telefonját, a központi kijelzőt, az ölébe ejtett tárgyat, vagy egyszerűen túl sokáig nem az útra figyel. A rendszer 20 km/óra felett automatikusan aktív, és a szabályozás konkrét időhatárokat is megad:

20 km/óra felett hosszabb,

50 km/óra felett rövidebb idejű elnézés után kell figyelmeztetnie.

A figyelmeztetés lehet vizuális, hangjelzéses vagy akár kormányrezgés is.

Ez elsőre kellemetlenül hangzik, mintha az autó „ellenőrizné” a vezetőt, de a szabályozás adatvédelmi korlátokat is tartalmaz. A rendszer célja nem az utasok azonosítása, nem biometrikus megfigyelés, hanem az, hogy a vezetőt visszaterelje a volán mögötti feladatához. A jogszabály szerint a működéshez szükséges adatokat zárt rendszerben, a feladat ellátásához szükséges mértékben lehet kezelni.

Kevesebb holttér, jobb kilátás

A 2026-os lépcső a haszongépjárműveket is érinti. A szabályozás egyik iránya, hogy javuljon a sofőr közvetlen kilátása, és csökkenjenek azok a holtterek, amelyek különösen városban veszélyesek. Egy magas orrú furgon vagy nagyobb haszonjármű előtt könnyen eltűnhet egy alacsonyabb termetű gyerek, egy kerékpáros vagy egy gyalogos. Az új előírások célja, hogy a járművek kialakítása és biztonsági rendszerei ezt a kockázatot csökkentsék.

Ez nem csak kényelmi kérdés. A közúti balesetek egyik legnehezebben kivédhető típusa az, amikor a sofőr egyszerűen nem látja a veszélyben lévő embert. A kamera, a szenzor, a jobb kilátás és a figyelmeztető rendszer együtt tud segíteni abban, hogy a vezető még a baj előtt észlelje a helyzetet.

A kopott guminak is tapadnia kell esőben

Kevesebb szó esik róla, pedig nagyon fontos változás a gumiabroncsokat érinti. Az új szabályok szerint a gyártóknak már nemcsak azt kell igazolniuk, hogy az abroncs új állapotban megfelelően tapad nedves úton, hanem azt is, hogy jelentősebb kopás után is hozza az elvárt tapadási szintet vizes körülmények között.

De nem azt jelenti, hogy a sofőröknek ezentúl nyugodtan csontig lehet koptatniuk a gumikat. A profilmélységre vonatkozó szabályok továbbra is érvényesek, és egy elöregedett, sérült vagy rosszul megválasztott abroncs továbbra is komoly veszélyforrás (a rendőr is büntet érte). A változás inkább arról szól, hogy a gumik biztonsági teljesítményét ne csak a katalógusban szereplő, vadonatúj állapotban vizsgálják, hanem az autósok valós használatához közelebb álló állapotban is.

A dolog logikája nagy egyszerű:

esőben a fékút jelentősen megnőhet, a vízen felúszás kockázata nő, a kopott abroncs pedig sokkal hamarabb elveszítheti a kapcsolatot az úttal. Egy modern vészfékező rendszer vagy menetstabilizáló sem tud csodát tenni, ha a gumi nem képes átvinni az erőt az aszfaltra. Értem…?!?

A gyalogosvédelmet is tovább szigorítják

A 2026-os szabálycsomag nem kizárólag elektronikáról szól. A karosszériák gyalogosvédelmi előírásai is szigorodnak, különösen a fejütés szempontjából vizsgált zónák bővítésével. Ez azt jelenti, hogy a járművek első részét, a motorháztető és a szélvédő környékét olyan szempontból is vizsgálják, hogy ütközéskor mennyire csökkentik egy elütött gyalogos sérülésének súlyosságát.

Ez a fajta fejlesztés kevésbé látványos, mint egy csipogó asszisztens vagy egy digitális kijelző, de balesetnél rengeteget számíthat. A cél itt is az, hogy ha már megtörtént a baj, kisebb legyen a halálos vagy maradandó sérülés esélye.

Ettől nem lesz önvezető az autó

Fontos különbséget tenni a vezetéstámogató rendszer és az önvezetés között. Az automatikus vészfékezés, a figyelemfigyelő, a sávelhagyásra figyelmeztető rendszer vagy az intelligens sebességasszisztens nem veszi át a felelősséget a sofőrtől. Ezek a rendszerek segítenek, figyelmeztetnek, bizonyos helyzetekben beavatkoznak, de a vezető továbbra is köteles figyelni, irányítani és a KRESZ-t betartani.

A mostani szabályozás egyik nagy üzenete éppen az, hogy az EU nem várja meg, amíg a teljes önvezetés tömegtermékké válik. Ehelyett azokat a technológiákat teszi kötelezővé, amelyek már most is léteznek, és sok baleseti helyzetben képesek lehetnek csökkenteni a kockázatot.

Hogy jutottunk idáig?

A 2026. július 7-i változás nem előzmény nélküli. Az elmúlt bő tíz évben több olyan határidő is volt, amikor egy korábban extrának számító biztonsági megoldás szépen lassan alapkövetelménnyé vált.

2014: kötelező lett a guminyomás-ellenőrző rendszer az új személyautókban.

2018: jött az automatikus segélyhívó, az eCall.

2022. július 6.: elindult a GSR2 első köre.

2024. július 7.: a nagy fordulópont a frissen forgalomba helyezett autóknál. Ekkor került igazán reflektorfénybe például az intelligens sebességasszisztens és az eseményadat-rögzítő, amelyet sokan egyszerűen az autók „fekete dobozaként” emlegetnek. Az eseményadat-rögzítő nem folyamatos kémkedésre való, hanem baleset körüli műszaki adatok elemzésére, amely segíthet megérteni, mi történt az ütközés előtt és közben.

2025 nyara: háttérben frissítették a technikai szabályokat.

2026. július 7.: a mostani lépcső.

De itt még nincs vége

A szabályozás tovább fejlődik. Az Európai Bizottságnak 2027 júliusáig vizsgálnia kell, hogyan lehet tovább pontosítani a figyelemelterelés felismerését, például az időszakos vagy kognitív figyelemvesztés irányába. A GSR2 ütemezése pedig 2029-ig tartalmaz további lépcsőket, különösen a nehéz haszongépjárművek, buszok és teherautók adatrögzítésével és holttércsökkentésével kapcsolatban.

Vagyis a 2026. július 7-i dátum nem elszigetelt szabályváltozás, hanem egy hosszú folyamat újabb állomása. Az autók egyre több mindent látnak, mérnek és jeleznek, ami néha idegesítő csipogásnak tűnhet, de a mögöttes cél nagyon is érthető: kevesebb súlyos baleset.