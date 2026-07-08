Tovább bővíti kínálatát a Dacia, újabb alternatívát kínálva a praktikus, de szabadidő-autós jelleget kereső vásárlóknak, akik eddig választhatták a Dustert vagy a Bigstert. A Dacia legújabb modellje egy nagy családi három-az-egyben autó, amely a gyártó szerint egy szabadidő-autó, egy crossover és egy kombi legjobb képességeit egyesíti.

A Striker a Bigster műszaki alapjaira épül, de a karosszéria szándékoltan emelt-kombis. Egyrészt így takarékosabb lehet a kocsi a szögletes, terepjárós, magasabb Bigsternél, másrészt a dizájnereknek az volt a céljuk, hogy aki erre az új építésű új Daciára ránéz, véletlenül se kemény terepjárót lásson benne, inkább csak egy praktikus, divatos, univerzális autót.

A Strikert egyelőre csak álló helyzetben nézhettük meg egy milánói sajtórendezvényen. A hivatalos premiert ősszel a Párizsi Autószalonon tartják majd, az első vezetési próbákra novemberig kell várni, az első tényleges ügyfélautók csak jövőre érkeznek meg a magyar piacra.

58 fotó

Külső

A legfontosabb dolog, amit a Dacia Striker dizájnjáról tudni kell, hogy az autó élőben sokkal jobban néz ki, mint bármelyik fotón. Az orrnehéz, furcsán alacsonyra húzott fenekű terepkombi a fényképeken néha aránytalan, de élőben ez a látszólagos katyvasz igenis működik. A sok kis dizájntrükk, a szögletes és ívelt vonalak izgalmas vegyítése abszolút emészthetővé teszi a két dimenzióban nehezen értelmezhető formát.

Azt pedig biztosan senki nem gondolná, hogy ez a látványosan magasra emelt, furcsa test képes áramvonalas lenni. Pedig de: a burkolt hasú, gondosan megtervezett külső tükrű, deflektorokkal, áteresztő nyílásokkal tudatosan dekorált terep-túra-kombi alaktényezője 0,29. A 4×4-es verzió hasmagassága 20, a fronthajtásúé 19 centi, ami sok – élőben mégis inkább elegáns kombi, mint rideg terepjáró a Striker.

Rákérdeztünk: szándékos a több Dacia modellen is használt keresztbe fordítható tetőcsomagtartó-rudak elhagyása. A lapos tetősínek javítják az aerodinamikát, egy ekkora és ilyen jellegű autónál pedig nem annyira általános igény, hogy a tetőn vigyenek cuccokat a tulajok, hogy érdemes lett volna megtartani a jópofa, de légellenállást generáló Dacia-specialitást ezen a modellen is.

Az elöl-hátul T-betűt formázó LED-pozíciófények élőben nagyon jól néznek ki. A mindennapi ütésállóságot remekül demonstrálja a sárvédők matt műanyag pereme. Az A-oszlop alatti betét kizárólag a látványt szolgálja, aerodinamikai funkciója nincs, de a Dacia volt annyira jó fej, hogy rovátkált felülettel látta el a lakkfekete intarziát, ami, ha meg is karcolódik olykor, sosem lesz látványosan sérült.

A Striker alapméretes felnije 17 collos, a drágább verziók 18-as vagy 19-es keréktárcsákat kaphatnak. A színválaszték nem túl bő, és a Dacia nem is erőltette meg magát a marketingszínek kiválasztásánál sem. A Frost Green és a Cosmic Blue élőben igazából a szürke zöldes és kékes árnyalatainak tűnnek.

Belső

Érdekes kettősség jellemzi a Striker utasterét. Egyrészt minden, amit látsz, amit megfogsz, amihez hozzáérsz, az olcsóság, vagy, hogy szebben fogalmazzak: költséghatékony anyagválasztás érzetét kelti. Még a látványelemek, az ajtóbelső gumírozott betétje vagy a műszerfal textillel burkolt elemei is ilyenek: jól néznek ki, de egy pillanatig se tűnnek drágának. Ezzel együtt sem kellemetlen, még csak nem is zavaróan sprőd a kocsi belseje, köszönhetően a tágas térnek, a jó funkcionalitásnak, a Journey változatban a hatalmas üvegtetőnek és a motoros vezetőülés-állításnak.

Miközben szinte minden más kommersz márka valamiféle hamis prémium-hatás elérésére törekszik, a Dacia lendületesen bemutat a látszatluxus hajszolásának, és büszkén vállalja, hogy a Striker nem luxusautó. Autóik beltere inkább azt demonstrálja ügyesen, hogy a pénz, amit kifizetsz érte, jól hasznosul.

A stúdióba beállított kocsikban természetesen nem tudtuk felmérni, mennyire ergonomikus, komfortos menet közben a vezetői környezet, de a Bigstertől markánsan különböző, a Dacia-hangulatot mégis őszintén hozó Striker-belső élhetőnek, használhatónak látszott. Négy automata villanyablak van a kocsiban, az ülések első próba alapján, hosszú távra is alkalmasnak tűnnek. A műszerfal jól átlátható, a jópofa, tükrözött LCD-s műszeregység és a központi kijelző grafikája, képfrissítése, kontrasztja nem high-end, de teljesen elfogadható. Tárolóhely nagyon sok van az autóban.

A Striker sajátossága a különleges műszeregység a kormány mögött. A 7 collos LCD-panelt ravaszul megtükrözve egy 3D-hatású, lebegni látszó képen látjuk lényegében ugyanazokat az infókat, amit a Bigster sokkal prózaibban tár elénk.

Cuki, a márkát a családos vásárlókkal sikeresen megkedveltető figyelmesség a szabvány LEGO-platformot befogadó hátsó könyöklő, a koszos, tiszta, nehéz, hűtendő cuccokat változatos módon elkülöníteni képes, millióféleképpen berendezhető csomagtér, vagy a raktérajtót alárugdosás nélkül, a kulcs-a-zsebben észlelés alapján nyitó automatika. Apróság, de muszáj megjegyeznünk: a motorháztető karos kitámasztást kapott, pedig pont a Dacia volt az a márka, ami még a Sandero kategóriájába is levitte a gázteleszkópos kitámasztás ritka luxusát.

A helykínálat elöl-hátul több, mint elég, a csomagtér mérete túlmutat a kompakt kategórián (600 liter az előzetes, még nem hivatalos adat). Bár a Striker Hét- vagy 5+2 személyes verziót nem tervez az autóból a gyártó, bár az új modell 4,6 méter feletti hossza meghaladja a hét üléssel is kapható Jogger 4,55 méterét és szélesebb is az új Dacia kombi a réginél.

A Striker fejlesztésének farvizén készült egy új Dacia tetőbox is. A mindkét oldalról nyitható doboz térfogata 480 liter, súlya 18 kg, hasznos terhelhetősége 75 kiló. A Striker még ezzel a dobozzal együtt is csak 2,07 méter magas: a 2,1 méteres mélygarázsokba még ezzel felszerelve is befér.

A Dacia elirigyelte a Škodától a Simply Clever trademark alatt kínált ötletes trükköket, kiegészítőket. Ezekre válaszul kijelentették, hogy márpedig ők meg Eco Smart, és kitalálták például a YouClip nevű tartozék-rögzítő rendszert, hogy aki szeret az ilyesmivel szórakozni, az nagyon sok helyre nagyon sok gyári kiegészítőt felpattinthasson, pohártartóktól piknikpokrócokon át bevásárlótáskákig.

A Škoda jégkaparót rakott a tanksapka alá? Akkor mi majd egy még praktikusabb helyre, a vezetőoldali ajtó mellé, a műszerfal szélére tesszük a mi jégkaparónkat, mondta erre a Dacia. Ami a legszívmelengetőbb: a középkonzol elé beállítható úgy a mobil, hogy látsszon a képernyője, az utas pedig átvezetheti a telefonja töltőkábelét a műszerfalon hagyott nyíláson, hogy ne az ölében meg mindenhol tekeregjen a madzag.

És a Jeepre is irigyek lettek. Ezért aztán egy csomó cuki easter eggel szórták meg a Strikert, melyek közül a legnyilvánvalóbb a csomagtérfedél alatt, a hátsó lámpák felett rejtező két panel. Az egyiken a raktér méreteit láthatjuk, hogy egyszerűbb legyen eldönteni, befér-e a lapra szerelt Mikkamakka kanapé a kocsiba, a másikon pedig a YouClip alkalmazásra kapunk ötleteket. Még egyet elmondok, aztán a többi felfedezését rátok bízom; a külső tükrök alatti dekorbetétre felkerültek a Transzfogarasi-hágó koordinátái, amivel a márka romániai kulturális öröksége, valamint a klasszikus örömautózás élménye előtt tiszteleg egyet elegánsan a gyártó.

Technika

A Striker műszakilag nem hoz újdonságot: a Bigster-alapra épülő új modell ugyanazokkal a hajtásláncokkal lesz megvásárolható, mint a terepjárósabb testvér. Az alapmotor 1,2 literes, háromhengeres turbós benzines, 48 voltos mild hibrid elektromos rásegítéssel, 0,8 kWh kapacitású lítium-ion pufferakkumulátorral, 140 lóerővel.

Ez a motor LPG gázüzemű változatban is kérhető lesz, ami érthetetlen módon Dacia-unikum a mai kínálatban. A motorhoz hatfokozatú kézi vagy automata váltó választható, a hajtás mindenképpen az első kerekekre megy. Az LPG üzemű változat csomagtere ugyanakkora, mint a benzinesé, mert a gáztartály a pótkerék helyét foglalja el.

Akinek ez nem elég, a 155 lóerős hibridrendszert kérheti a kocsiba, amely 1,8 literes, négyhengeres, Atkinson-ciklusú szívó benzinmotorból, 49 lóerős hajtó villanymotorból, indítómotor-generátorból és 1,4 kWh kapacitású Li-ion akkumulátorból áll. A rendszerben nincs kuplung: a kerekek, az elektromos és a benzines hajtómotor fordulatszámának összehangolásában a második villanymotor segít.

A csúcsváltozatban ugyanez a rendszer érdekes hátsó hajtással kiegészítve szerepel. A Striker Hybrid 150 4×4 hátsó kerekeit 31 lóerős, 87 Nm leadására képes villanymotor hajtja, amely kétfokozatú sebességváltó segítségével terepen, lassú haladáskor még nyomatékosabb lehet. A hátsókerék-hajtás még autópályán is segíthet: 140 km/h-ig képes besegíteni a benzinmotornak, stabilizálni az autó mozgását, persze igazából laza, csúszós talajon vagy vontatáskor jöhet jól.

A 4×4-es Striker szuperképessége a lejtmenet-vezérlés is: 3 és 30 km/h között a rendszer önállóan oldja meg a kocsi biztonságos leeresztését a hegyről. Újdonság a kocsiban az Auto Hold funkció: az automata modelleken megálláskor, mondjuk egy piros lámpánál a fékek megfogják, állva tartják az autót a gázpedál megérintéséig. Az autóipar már régóta kínálja ezt a szolgáltatást mindenféle automata váltós modellekben, de Daciában még nem volt ilyen – eddig.

A vezetéstámogató (és a EU által kötelezően előírt vezetőidegesítő) rendszerek listája a ma elvárható hosszúságú illetve mélységű a Strikernél, a keresztirányú hátsó forgalomfigyelésen át a körpanorámás kamerarendszerrel bezárólag. A Dacia előzékenyen felkínál egy személyre szabási lehetőséget is az asszisztensekre, így a minden indításkor újraélesedő rendszerek könnyen kikapcsolhatók azok számára, akik nehezen viselik ezeket a sokat tévedő, sok felesleges riasztást adó, de hála istennek kötelező dolgokat.

A gyártó kiemeli, hogy a Striker újrahasznosítás tekintetében továbblépés minden eddigi Dacia modellhez képest. 47 kilónyi reciklált műanyag kerül bele, ami 3-4 kilóval több, mint amennyit a Bigster, 5,5 kilóval több, mint amennyit a Duster gyártásakor felhasználnak. Ez a látványosabb elemek, a lökhárítók, kárpitok recikláltanyag-tartalma mellett olyan kis dolgokból jön össze, mint a 70%-nyi újrahasznosított plasztikot tartalmazó YouClip pohártartó vagy a 70%-ban már visszadarált gumiból készült padlóbetét az Extreme verzióban.

Nem nagy vállalás egy Daciánál, de azért a márka megemlíti, hogy autóik teljesen állatbőr-mentesek. Szóval ha bárki gyanakodni kezdene, hogy Rolls-Royce minőségű, drága, illatos, finom, szúnyogcsípés-mentes izlandi marhabőrrel találkozott egy Striker üléskárpitján, nyugodjon meg: az nem az. Csak az érzékei csapták be, az ilyesmi minden Daciában természetes, fenntartható kőolajszármazékból készül, nem pedig a húsipar melléktermékeként külön mészárlások nélkül keletkező, biológiai eredetű, természetes bőr, ami szörnyű lenne.

Vezetés

Egyelőre semmit nem tudunk arról, milyen vezetni a Strikert, de a műszerfal minimális eltéréseit és a karosszéria eltérő kialakítását is figyelembe véve úgy sejtjük, ez a kocsi is pont úgy viselkedik az úton (és a terepen), mint a Bigster.

Amire nagyon kíváncsiak vagyunk, az az akusztikai komfort. A Striker 0,29-es alaktényezője eleve csendes suhanást ígér, de a külső tükrök gondos kialakításáról, az egyrétegű, de vastag, jól szigetelő oldalablakokról és mindenféle egyéb zajszigetelésről is eleget hallottam ahhoz, hogy most már tényleg tudni akarjam, mennyire csendes autópályán az új nagy Dacia.

Költségek

A novemberi tesztek és a jövő év elejére ígért tényleges értékesítés kezdetéig csak annyi biztos, hogy a gyártó 25 ezer euró alatti induló árat ígér a kocsira, ami 8,84 millió forintnyi összeget jelent a cikk írásakor. Ez a Bigsterhez hasonló árazást vetít előre: a SUV-tesó ára itthon 9,8 millió forintról indul, ami bő 27 ezer euró, de a német piacon 24 ezer eurótól kínálják a Bigstert. A Striker a magyar piacon a flottaautók körében okozhat riadalmat, ott ahol a Skoda Octavia és korábban a KIA Ceed, újabban talán a Kia K4 tarolnak. (Az Octavia kombi árlistája 9,85, a Kia K4 kombié 10,45 millióról indul.)

Az autó négy felszereltségi szinten lesz megvásárolható. Az alap az Essential, a kicsit igényesebb az Expression, a csúcson pedig egymás mellett a terepesebb Extreme és a polgáribb Journey változat trónol. A legjobban kistafírozott Strikerekben hathangszórós Arkamys-rendszer adja majd a zenét, a Media NAV gyári navigációhoz pedig nyolc éven át(!) számíthatunk majd ingyenes, rendszeres adatbázis-frissítésekre.

A fogyasztásról majd leghamarabb az első vezetések után tudunk beszámolni, de az 1,4 tonna körüli tömegű, áramvonalas autó a mild- vagy fullhibrid rendszerekkel sejtésünk szerint dízeles számokat produkálhat, az LPG üzemű változat pedig különösen alacsony kilométerköltséget ígér.

Értékelés

A statikus bemutatóról azzal a határozott érzéssel tértem haza, hogy ez az autó az én családi túrázós, kertészkedős, autós kirándulós életstílusomhoz nagyon megfelelne. A Striker, mint minden Dacia, képes arra, hogy a leszaromságig funkcionális mindennapi autóként szolgáljon a mindennapokban, ugyanakkor van benne elég dizájntrükk, vagányság, szinte tapintható gyártói odafigyelés és büszkeség ahhoz, hogy akár szeretni is lehessen.

Jó kiállású, könnyen megkedvelhető, tágas, praktikus, méretéhez képest valamennyi motorváltozattal kimondottan takarékos autónak tűnik az új Dacia. A kompakt és középkategória határára méretezett autó a SUV-túlsúlyos, kombi-vákuumos piacon biztosan sok rajongóra számíthat, céges és magánvásárlók körében egyaránt. Ha valóra válik az ára, akkor mindenképpen.

Mellette – Ellene Látványos, nagyautós dizájn

Takarékos, racionális hajtásválaszték, LPG-üzemű alternatíva

Tágas utas- és csomagtér

Kiválónak ígérkező ár-érték arány Csekély minőségérzet

Nincs sem elektromos, sem dízel verzió

Lényegében kevesebb autó a Bigster áráért

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