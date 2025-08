Leszámítva az ajtókárpitok és a középkonzol túlnyomórészt spártai műanyagjait, a Bigster belseje teljesen vállalható. Mind megjelenés, mind kivitel tekintetében. Digitális, változtatható grafikájú és tartalmú a műszerfal, ami felszereltségtől függően 7 és 10 colos is lehet. A fedélzeti rendszer képernyője 10,1 colos, a képminőség jó, és a rendszer sebességére, kezelhetőségére, menürendszerének logikájára sem lehet panasz.

A magasra épített, jól látható képernyő alatt szellőzők, majd egy kapcsolósor következik, amikkel a tesztautóban lévő kétzónás, automata klímát lehet vezérelni. Vicces, hogy egy Dacia megengedheti magának azt a luxust, hogy ezt gombokkal, menet közben is biztonsággal lehessen állítani, míg mások az érintőképernyőre száműzik ezt a funkciót.

34 fotó

Telefont elöl két darab USB-C aljazaton keresztül, vagy indukciós felület használatával lehet tölteni, de találunk 12 voltos csatlakozót is. A telefonintegráció gyorsan, egyszerűen működik, a rendszer vezeték nélkül képes kapcsolódni a mobilhoz. Apróbb holmikat a középkonzol fedeles, pohártartóként is használható rekeszébe lehet elhelyezni, de van nyitható könyöklő is, és az ajtózsebek is nagyok, jól használhatók.

Ülésállítása előre-hátra irányban manuális, míg a háttámla dőlésszöge gombokkal állítható, és villanymotorok végzik a mozgatást. A megfelelő üléspozíció könnyen megtalálható benne, a kellemes fogású kormány is elég tág határok között mozgatható. Ülései puhák, kényelmesek, de oldalirányban kevés támasztékot adnak.

Hátsó sora óriási, 190 centivel úgy férek el a sofőrülés mögött, hogy lábnál egy tenyérnyi hely van és a fejem is messze van a plafontól. Közben az ülés is kényelmes, ráadásul van dupla USB-C töltőpont, és saját szellőzőnyílás is. Csomagtartója sem kicsi, a VDA szabvány szerint mérve 667 / 550 / 609 / 546 literes. Azért van ennyi szám, mert az első a 4×2-es, a második a 4×4-es, majd az LPG-s, végül a hibrid változat adatai szerepelnek a sorban.

A hátsó üléstámlák lehajtása után – három darabra osztva dönthetők le a csomagtérben lévő karokkal – 1937 / 1853 / 1877 / 1851 literes rakteret kapunk. A csomagtér praktikus mélyebb rekeszeket is tartalmaz, a padló alatt elfér a szükségpótkerék mellett még egy halom egyéb cucc is, van világítás, 12 voltos csatlakozó, szatyorkampó, minden, ami csak kellhet. Ráadásul opciós, motoros nyitással, zárással is rendelhető.