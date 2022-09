Európában évek óta nagyon megy a Dacia, a magánvásárlók harmadik kedvenc márkája, de akadnak olyan modelljeik is, amelyek saját kategóriájukban már egy ideje vezetik is az eladási listákat, elég a Sandero-ra, vagy éppen a Dusterre gondolni.

A Dacianak a márkahűségre sem lehet panasza, Franciaországban átlagban 8 év után adnak csak túl egy újonnan megvásárolt Dacián, és a vevők 60 százaléka megmarad a márkánál – tudtuk meg a márka jövőjéről szóló rendezvényen, Franciaországban.

Persze a harmadik helynél van vonzóbb helyezés is, így a márka több fronton is komoly átalakításba kezdett. Nagyon nem kell megijedni, a Dacia továbbra is ragaszkodik az eredeti, az eddig elért sikereihez szükséges értékekhez, a jövőben is megfizethető, ésszerű márka marad, ami praktikus, jól használható, minden felesleges firlefranctól mentes autókat gyárt. A most megkezdett megújulás az autók kinézetétől, a kereskedőhálózat dizájnjának frissítésén át látványos tanulmányautókig elég széles spektrumot fed le.

Az egész portfólió fizimiskája egyszerre újul meg
Új felirat az autók fenekén
A Bigster már nem friss, de élőben más, mint képen
Okostelefon, mint az autó kijelzője
Változik a belső dizájnja is
Okostelefon, mint az autó kijelzője
Rafinált tetőcsomagtartó, ami mindig kéznél van
Az újrahasznosított műanyag is lehet szép
A szalonok bútorozása is megújul
Ráülni nem lehet a kihajtható lapra, de főzni rajta igen
Nem felszereltségfüggő, az alap Joggerbe is ugyanúgy beszerelhető az új kempingbútor
220 liternyi úti holminak ad otthont a Dacia saját tervezésű dobozágya
Ha többen mennétek táborozni, akkor sátor is csattintható a Jogger fenekére
Kétszemélyes lakóautóvá varázsolható a Jogger

Külső

Egy csapásra a teljes kínálatának megjelenését felfrissítette a Dacia: új logót kaptak az autók, felfrissült a hűtőmaszk és új feliratok is kerültek rájuk, beléjük, valamit bővült a modellek színválasztéka is, olyan eddig nem látott színekkel, mint a Lichen-khaki, és a monolitszürke. Azonban nem csak az autók frissülnek, hanem az értékesítési pontok berendezése, bútorozása, és ráfeküdtek a vásárlói élmény fokozására is. Az autókhoz hasonlóan a szalonok berendezés is praktikus, jól variálható, mindenféle méretű kereskedésre optimalizálható és újrahasznosított anyagokat is tartalmaz.

Emellett a vevő, kereskedő közötti interakcióhoz is optimális elhelyezkedésre is figyeltek, illetve ráfeküdtek a virtuális vonalra is – ha már a vevők 95 százaléka a kereskedés felkeresése előtt már neten is gyűjt információt – amihez olyan telefonra tölthető ingyenes alkalmazást fejlesztettek, amivel a kiválasztott modellt tetszőleges színben kívül belül meg lehet nézni. Így a kisebb, kevés bemutató autónak helyet adó kereskedésekben is megtekinthető, hogy festenek a különböző modellek, de olyan alkalmazás is van, amivel a megrendelt autó aktuális hollétéről lehet tájékozódni.

Okosságok

Bár bevallottan egyszerű, olcsó autókat gyárt a Dacia, ez mégsem jelenti azt, hogy ezek ne lennének tele jó, hasznos ötletekkel. Ilyen például az otthonhagyhatatlan, mindig kéznél lévő moduláris tetőcsomagtartó rúd, amit a tetőkorlát hosszában futó elemeinek elforgatásával szedhető elő, bármikor. Ugyan ilyet láttunk már Dacia tesztautón is, de a jövőben több modellen is feltűnhet ez a megoldás.

A belsőbe is jutnak olyan jó, és olcsón megvalósítható ötletek, mint amilyen az okostelefont kijelzőnek használó Media Control rendszere.

A Dacia szerint fölösleges tengernyi kijelző az autóba, ha a vásárlóik 85 százalékának úgyis ott lapul a zsebében egy okostelefon. Amit csak a középkonzolon lévő tartóba kell illeszteni, aztán Bluetooth kapcsolaton keresztül vezérli a fedélzeti rendszert, rádióállomások között lehet vele váltogatni, illetve a navigációs képernyő szerepét is átveszi, és a kormány mögötti valódi gombokkal, kapcsolókkal is lehet vezérelni.

Sőt, a telefon kameráját használva akár a vezető frissességét is képes monitorozni, és szükség esetén pihenőt javasolni. A telefon töltése a közelében lévő USB csatlakozóról megoldható, és a tervek szerint egy vezeték nélküli töltésre képes modul is készülhet a jövőben erre a célra.

Zöldség

Bár a márkának van elektromos modellje, a Spring, ami a hazai piac második legolcsóbbja, a kétszemélyes villany smart után és jövőre érkezik a Jogger hibrid változata is, de a takarékos, és a lehetőségekhez képest zöld üzemet mégis más irányból közelíti a márka, mint amit megszoktunk, ők a gázban hisznek.

Az LPG-s üzemre is képes Eco-G 100 nevű benzinmotorral felszerelt autók akár 1200 kilométeres hatótávra is képesek a 40-50 literes LPG és az 50 literes benzintankkal, miközben teljesítményből én nyomatékból is többet adnak, mint a sima benzines motor.

Jelenleg itthon az LPG átlagosan 400 forintba kerül, míg a 95-ös benzin nem hatósági áras átlagára 636 forint, és Európa más részein is érezhetően olcsóbb LPG-t tankolni, mint benzint, amivel az üzemanyagköltség 40 százaléka – európai átlagban – megtakarítható, illetve a CO2 kibocsátás is 10 százalékkal kisebb. Nincs baj a töltőpontok mennyiségével sem, jellemzően minden negyedik benzinkúton találni LPG töltőoszlopot is.

Nem merül ki ennyiben a fenntarthatóság, a Dacia modelljei könnyebbek is a konkurensek hasonló autóinál – a hétszemélyes Jogger például úgy 300 kilogrammal – ami jótékony hatással van a fogyasztásra is. Jelenleg az újrahasznosított anyagok aránya a Duster műanyagjaiban 12 százaléknyi, de a következő generációnál ez már 20 százalék körüli is lehet, ami azért fontos, mert egy tonna újrahasznosított műanyag használatával 830 kilogrammnyi kőolaj és egy tonna CO2 kibocsátás spórolható meg.

Az újrahasznosított anyagok nem csak az utastérben, hanem jól látható helyeken is, például az autó karosszériájának külsején is feltűnhetnek. További előnyük, hogy nem szükséges fényezni ezeket az elemeket, törés és karcállóak, könnyen tisztíthatók, és az UV sugárzásnak is ellenállnak. Króm, fa és bőr pedig egyáltalán nem lesz a jövő Dacia modelljeiben.

A jövő

Két tanulmányautót is bemutattak a Le Bourget-n megrendezett eseményen. A Dacia Bigster tanulmányt már láthattuk képeken korábban is, de élőben sokkal impozánsabb. A Dusternél nagyobb, szögletes szabadidő-autóból 2025 körül várható az utcai, szériaérett változat érkezése, és ami nem a Dustert fogja váltani, hanem valahová fölé érkezik.

Teljesen új viszont a Manifesto névre keresztelt jószág, ami szintén a márka a szabadban eltöltött idő iránti rajongását hangsúlyozza. Az életben valószínűleg használhatatlan, de tagadhatatlanul látványos kétüléses, négykerék-hajtású járgány is tele van izgalmas ötletekkel, a fura, légnyomás nélküli abroncsaitól – így nem kellett pótkeréknek sem helyet szorítani – az autó külsejére, tetejére kötözhető csomagoktól a belső parafa borításáig, amire akár kis cédulákat is gombostűzhet a vezető és utasa, amíg a menetszél ki nem viszi azt az ablaktalan kabinból.

Akit az eddigi legmenőbb Dacia részletei is érdekelnek, annak Svékus Gergő művét ajánlom:

Szintén a terepjárás, kempingezés szerelmeseinek jó hír, hogy megmutattak egy olyan, még csak prototípusként létező dobozt, amivel kétszemélyes lakóautóvá lehet alakítani egy mezei Dacia Jogger belsejét. A később bármilyen felszereltségi szinthez rendelhető készlet egy durván 50 kilós fadobozból áll, amit két ember gond nélkül be tud emelni az autó csomagtartójába, majd a gyári rögzítőfülekkel biztonságosan rögzíteni.

Alapból 220 liternyi rakomány fér a láda belsejébe, ami a hátsó ülések háttámlájának ledöntése, és az első ülések előre tolása után pár mozdulattal kétszemélyes, matraccal borított ággyá alakítható. Aki nagyobb társasággal táborozna, annak az autó hátuljához csatlakoztatható sátorrendszer lehet a megoldás. Bízunk benne, hogy ez hamarosan tényleg szériaéretté válik, és ki is próbálhatjuk.