Általában egy elektromos autóban teljesen felesleges dolog a gyújtással, motorindítással vacakolni, hiszen ez nehezen értelmezhető egy villanymotoros járműben. Ezt a gyártók is észrevették, és különféle alternatív megoldásokat találtak ki a kiváltására. Van olyan márka, ahol beülsz, és máris húzhatod a fokozatválasztót D-be vagy R-be, és azonnal mehetsz a dolgodra, máshol azért egy gombot meg kell nyomni indulás előtt, hogy felébredjen a rendszer. Valamiért a Dacia ragaszkodik a kulcsos bohóckodáshoz, nemcsak be kell dugni a kulcsot a helyére és elfordítani, hanem még egy kitartott “indítózást” is igényel a rendszer, mielőtt életre kel.

Megszokást kíván az is, hogy a fokozatválasztón nincs P állás, csak D, N, és R, így megállás, parkolás után muszáj a kéziféket is behúzni, mert anélkül semmi sem rögzíti az autót, simán elgurulhat, és a töltés elindítása is csak behúzott kézifékkel működik. Induláskor 30 km/órás tempóig el kell viselni a kötelező gyalogosriasztó hangot, utána hamar lecsendesedik a kasztni, és városon belül nem is lesz sosem hangos. Ahogy sejteni lehet, a 44 lóerő nem késztet meggondolatlan száguldásra, és a lámpától lámpáig tartó padlógázas gyorsulásból is nehéz összehozni egy traffipaxos fotót. Egy vagy két emberrel a fedélzeten mégsem fájdalmas a Springben utazás, de az előzéseket sokszor, és alaposan át kell vele gondolni. Aki nem vezetett még elektromos autót, annak sem lesz baja a Springgel, ami a hagyományos automatákhoz hasonló működésnek – D-ben, a fék felengedésével lassan kúszik az autó – köszönhető, és tényleg nem nagy ördöngösség. A visszatöltés mértéke viszont ebben az autóban nem állítható, és sajnos az egypedálos vezetés sem opciós a legolcsóbb villanyautóban.

Futóműve elöl McPherson rendszerű, az úthibákkal elég jól boldogul, nem üt kellemetleneket, de kanyarban, kisebb bukkanóknál gyakran előfordul, hogy valamelyik hajtott kerék elkapar, még a 44 lóerős teljesítmény mellett is. Kormányzása elképesztően könnyű, és az agyonszervózott szerkezet semmi visszajelzést nem közvetít, ami az út felől jönne. Parkolni viszont nagyon könnyű vele, pláne, hogy tolatókamera is segíti a sofőrt, hogy a legkisebb szabad belvárosi helyre is lecsaphasson a Springgel.

Fogyasztása fűtést is használva, városi és országutas használat mellett 17,2 kWh/100 km-re jött ki, ami jelenlegi otthoni áramárakkal számolva – 38 forint/kWh – 653 forint, ami tovább váltva 1,36 liter benzin árának felel meg. Persze lehet ennél olcsóbban is járni vele, ha ingyenes pontokon csepegteti valaki tele az akksiját, de jóval drágábban is, 225 forintos gyorstöltőn lógatva az autót. Ilyenkor 3870 forintba kerül 100 km, ami már 8 literes benzinfogyasztás lenne.