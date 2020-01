Az applikáción elérhető ready to szolgáltatások érdekes opciókat kínál a tulajdonosoknak. Mind közül a legérdekesebb a „ready to share”, de sajnos, ez az opció Magyarországon nem működik, és Európában is csak négy helyen engedélyezett (Németország, Franciaország, Spanyolország, Olaszország). A ready to share keretében általunk meghatározott perc alapú díjazás fejében megoszthatjuk autónkat a kijelölt személyekkel, akik ezek után kulcs nélkül, mobiltelefonnal juthatnak be az autóba és használhatják azt – pont úgy mint a hazai car sharing szolgáltatók esetében is.

A „ready to park” parkolóhelyeket mutogat a környéken, bár a smartnak azért nem olyan nehéz helyet találni apró méretei miatt. A „ready to spot” a leparkolt autót segít megtalálni, és el is navigál hozzá. A „ready to pack” opció pedig segít eldönteni, hogy az adott tárgy vajon elfér-e a smart csomagtartójában.

A hajtáslánc tekintetében nem történt változás, kizárólag egy 82 lóerős villanymotor választható a kisebbik és nagyobbik smartba is. Mindkettőben hátul találjuk a motort és az a hátsó kerekeket hajtja. A 17,6 kWh kapacitású akkumulátorral a WLTP szabvány szerinti a fortwo 133 kilométer messzire juthat egy töltéssel, a forfour 115-re. Egyik sem túl combos érték, de városi közlekedésre elegendő. A töltési idő sima otthoni hálózatról 6 órát vesz igénybe, de a smart villámtöltővel is tankolható (22 kW-tal) – így 10 %-ról 80-ra 40 perc alatt tölthető.

Az állandóan elérhető 160 newtonméteres nyomaték jó erővel mozgatja a karosszériát, nulláról hatvanra 4,8 (kabrió: 4,9) illetve 5,2 másodperc alatt tart a gyorsulás, százig 11,6, 11,9 és 12,7 másodperc szükséges. Minden változat végsebessége 130 km/órában limitált.