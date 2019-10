A gazdagabban felszerelt új generációs 208-asokhoz képest az e-208 belső kialakítása nem tér el jelentősen. A különbség olyan részletekben rejlik, hogy míg a hagyományos hajtású 208-asok szerényebb kiviteleiben analógok a műszerek, s csak feljebb jár az új, háromdimenziós, digitális műszeregység, az elektromosban ez már alaptartozék. Szintén alap az e-208-ban a középkonzolon a legnagyobb méretű érintőképernyő és az automataváltóéhoz hasonló, teljesen elektronikus fokozatválasztó kar is.

Az első ülések kialakítása, kényelme és tartása egyezik a hagyományos hajtású 208-asokéval, ahogy az utastér igényes anyagválasztása és gondos kivitelezése is. A műszerfal is puha borítású, legfeljebb az ajtók felső élének kemény műanyagáról jöhetünk rá, hogy mégsem egy prémiumautóban ülünk.

A Peugeot szakemberei büszkén állították, hogy az e-208 utas- és alap csomagtér kínálata épp akkora, mint az új normál 208-asoké – annak ellenére, hogy 220 liter térfogatú akkumulátort kellett elhelyezniük. Mondjuk, annyit hozzátettek, hogy míg a hagyományos 208-asok csomagtere alatt egy valódi pótkeréknek is jut hely, addig az e-208-asban az üregnek csak a hátsó fele van meg, ahová legfeljebb a defektjavító készlet fér be. Az üreg másik felét az akkumulátor kapta meg.

Mindez annyiban lehet probléma, hogy a csomagtartó alapállásban sem túl nagy, mindössze 265 literes. (Hagyományos hajtásláncú modellek esetén ehhez hozzászámolható még a pótkerék üregének 44 literes térfogata, ha beérjük defektjavítóval.) Természetesen lehetséges a hátsó ülés háttámláinak ledöntésével bővíteni a csomagteret, ám a támladöntés után az e-208 csomagterének alján is jelentős lépcső alakul ki, és a padló sem rögzíthető úgy (magasabban), hogy kiegyenlítse.

Azért egy icipicit mégis csúsztattak a francia szakemberek. Az akkumulátorból ugyanis jutott az első ülések alá is, ami azt jelenti, hogy az e-208-asben nem lehet a cipő orrát zavartalanul az első ülések alá tolni. A hátul – a kategóriához képest szokatlanul hosszú alátámasztást adó üléseken – helyet foglaló utasok számára azonban ez okozza a kisebb gondot, a nagyobb az, hogy az ülés fölött korlátozott a magasság. Hasonlóan a hagyományos hajtású új 208-asokhoz, az elektromosba is legfeljebb 175 centis utasok ülhetnek be kényelmesen a második sorba. Illetve már a beülés sem annyira egyszerű, mert a hátsó ajtók nem túl szélesen nyílnak.